OPPO commence à lever le voile sur sa prochaine génération de smartphones. Le constructeur chinois a publié une première vidéo promotionnelle consacrée aux Reno 17 et Reno 17 Pro, dont la date de lancement en Chine doit être annoncée le 9 novembre.

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Si les appareils restent encore largement dissimulés, ce teaser révèle déjà quelques éléments de leur design, avec notamment un effet lumineux original sur la face arrière.

Plutôt qu’une refonte complète, OPPO semble privilégier une évolution esthétique de la génération précédente. Le module photo conserve une disposition proche de celle des Reno 16, tandis que le dos adopte un détail visuel particulièrement distinctif.

Un dos lumineux avec un effet inspiré d’un chat

Le teaser met en évidence un effet lumineux évoquant la silhouette d’un chat, qui apparaît sous un éclairage bleu. Cette finition pourrait correspondre à l’édition spéciale Encounter Cat, déjà évoquée dans les précédentes fuites concernant la gamme.

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OPPO préparerait plusieurs coloris : Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink et Encounter Cat. Cette diversité permettrait de différencier les modèles, notamment si le traitement lumineux est réservé à l’édition spéciale.

Pour le reste, le constructeur reste discret. La vidéo ne dévoile pas intégralement les téléphones et ne permet pas encore de confirmer leurs dimensions, les détails du bloc photo ou les différences esthétiques précises entre les deux versions.

Des fiches techniques ambitieuses pour les Reno 17

Les premières informations non officielles dessinent deux smartphones aux caractéristiques différentes. Le Reno 17 standard pourrait embarquer un écran OLED de 6,59 pouces avec une définition 1,5K, accompagné d’un processeur Snapdragon 7 Gen 4 et d’une batterie de 8 000 mAh.

Le Reno 17 Pro adopterait un format plus compact, avec une dalle OLED 1,5K de 6,32 pouces. Il serait équipé d’une puce Dimensity 8550 Super et d’une batterie de 7 200 mAh. Ces capacités annoncées seraient particulièrement généreuses pour des appareils de cette catégorie, mais restent à confirmer par Oppo.

Les deux smartphones pourraient être proposés avec plusieurs configurations mémoire : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 12 Go et 256 Go, ou 12 Go et 512 Go.

Trois capteurs de 200, 50 et 50 mégapixels ?

La photographie pourrait constituer un autre argument important de cette génération. Selon les fuites, les Reno 17 et Reno 17 Pro partageraient une configuration comprenant un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Les deux appareils devraient également fonctionner sous ColorOS 17, basé sur Android 17. Là encore, ces éléments n’ont pas encore fait l’objet d’une confirmation technique officielle.

Un lancement chinois en novembre, puis une arrivée internationale en 2027 ?

OPPO doit annoncer le 9 novembre la date de présentation officielle de la série Reno 17 en Chine. Le lancement commercial serait attendu plus tard dans le mois, selon les informations disponibles.

La marque préparerait également une commercialisation internationale au premier trimestre 2027. Plusieurs certifications obtenues à l’étranger par des modèles de la gamme suggèrent que cette expansion est en préparation, même si les marchés concernés et les dates exactes restent inconnus.

Entre son design lumineux, ses batteries annoncées à grande capacité et ses capteurs photo ambitieux, la série Reno 17 pourrait constituer une évolution intéressante pour Oppo. Il faudra toutefois attendre la présentation officielle pour savoir si ces caractéristiques se confirment et découvrir les prix des deux smartphones.