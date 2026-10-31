Une eSIM est une carte SIM intégrée au téléphone : l’abonnement de l’opérateur s’y télécharge par QR code ou application, sans carte en plastique à insérer.

Une eSIM, pour embedded SIM (« SIM intégrée »), est une carte SIM qui n’existe plus sous forme de carte en plastique : elle est soudée dans le téléphone, et l’abonnement de votre opérateur y est téléchargé sous forme de profil, le plus souvent en scannant un QR code ou depuis l’application de l’opérateur. Sur iPhone comme sur Android, elle remplit exactement le même rôle qu’une SIM classique : numéro, appels, SMS et données mobiles.

Publicité

Le fonctionnement est normalisé par la GSMA, l’association mondiale des opérateurs mobiles, ce qui permet de passer d’un opérateur à l’autre sans changer de carte. Une même puce peut stocker plusieurs profils, et la plupart des téléphones compatibles acceptent deux lignes actives en même temps.

En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile la proposent, comme leurs marques Sosh, RED by SFR et B&You. Apple, lui, pousse l’eSIM : depuis l’iPhone 14, les iPhone vendus aux États-Unis n’ont plus de tiroir SIM, et l’iPhone Air, lancé en septembre 2025, est vendu sans tiroir dans le monde entier, France comprise.

L’étape suivante s’appelle l’iSIM : la fonction SIM n’est plus une puce à part mais est intégrée directement dans le processeur principal de l’appareil. Pour l’utilisateur, l’usage reste le même qu’une eSIM.