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Qu'est-ce qu'une eSIM ?

Ce qu'est une eSIM, quels opérateurs français la proposent, comment l'activer et la transférer sur un nouveau téléphone, et ce que change l'iPhone sans tiroir SIM.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • L'eSIM est une SIM intégrée : le forfait se télécharge par QR code ou application.
  • Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et leurs marques la proposent en France.
  • L'iPhone Air n'a plus de tiroir SIM, comme les iPhone vendus aux États-Unis depuis l'iPhone 14.
01 Définition

Qu'est-ce que eSIM, au juste ?

Une eSIM, pour embedded SIM (« SIM intégrée »), est une carte SIM qui n’existe plus sous forme de carte en plastique : elle est soudée dans le téléphone, et l’abonnement de votre opérateur y est téléchargé sous forme de profil, le plus souvent en scannant un QR code ou depuis l’application de l’opérateur. Sur iPhone comme sur Android, elle remplit exactement le même rôle qu’une SIM classique : numéro, appels, SMS et données mobiles.

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Le fonctionnement est normalisé par la GSMA, l’association mondiale des opérateurs mobiles, ce qui permet de passer d’un opérateur à l’autre sans changer de carte. Une même puce peut stocker plusieurs profils, et la plupart des téléphones compatibles acceptent deux lignes actives en même temps.

En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile la proposent, comme leurs marques Sosh, RED by SFR et B&You. Apple, lui, pousse l’eSIM : depuis l’iPhone 14, les iPhone vendus aux États-Unis n’ont plus de tiroir SIM, et l’iPhone Air, lancé en septembre 2025, est vendu sans tiroir dans le monde entier, France comprise.

L’étape suivante s’appelle l’iSIM : la fonction SIM n’est plus une puce à part mais est intégrée directement dans le processeur principal de l’appareil. Pour l’utilisateur, l’usage reste le même qu’une eSIM.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Septembre 2022

    iPhone 14

    Les iPhone 14 vendus aux États-Unis sont les premiers sans tiroir SIM : l’eSIM devient obligatoire sur ce marché.

  2. Octobre 2023

    Pixel 8

    Google introduit sur ses Pixel le transfert d’eSIM d’un téléphone à l’autre et la conversion d’une SIM physique en eSIM, selon l’opérateur.

  3. Septembre 2025

    iPhone Air

    Premier iPhone sans tiroir SIM dans le monde entier. Les iPhone 17 en sont aussi privés dans davantage de pays, dont le Canada, le Japon et le Mexique.

03 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Obtenir
Espace client ou boutique de l'opérateur
Frais éventuels : se renseigner auprès de l'opérateur
iPhone
Réglages > Données cellulaires > Ajouter un forfait
QR code, app de l'opérateur ou transfert
Android
Paramètres > Réseau et Internet > SIM
Libellés variables selon la marque
Nouveau téléphone
Transfert pendant la configuration
iPhone ↔ iPhone ; Android selon modèle et opérateur
04 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Plus de carte à attendre

L’abonnement s’active à distance : pas besoin de recevoir une carte par courrier ni d’éjecter un tiroir.

Deux lignes sur un téléphone

Ligne perso et ligne pro, ou forfait français et forfait local en voyage : plusieurs profils cohabitent sur la même puce.

Utile en voyage

Des offres eSIM « données seules » permettent de se connecter à l’étranger en gardant sa ligne principale active pour recevoir appels et SMS.

Plus difficile à retirer

Un voleur ne peut pas simplement extraire la carte SIM du téléphone pour le couper du réseau.

Montres et tablettes

L’eSIM permet aux montres connectées et tablettes cellulaires de partager le numéro du téléphone ou d’avoir leur propre ligne.

05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Changer de téléphone demande une étape

On ne passe plus la carte d’un appareil à l’autre : il faut transférer le profil, ce qui n’est pas possible entre toutes les marques ni chez tous les opérateurs.

Dépendance à l'opérateur

En cas de perte ou de panne, il faut parfois contacter l’opérateur pour obtenir un nouveau profil. Les éventuels frais varient selon l’opérateur.

Pas tous les téléphones

Les modèles anciens ou d’entrée de gamme n’ont pas toujours d’eSIM : vérifiez la fiche technique avant de commander.

06 Conseils par profil

Faut-il utiliser eSIM ?

Vous achetez un iPhone Air

Il n’accepte que l’eSIM. Si votre ligne est sur une SIM physique, demandez une eSIM à votre opérateur ou convertissez-la pendant la configuration si votre opérateur le permet.

Vous changez de téléphone

Entre deux iPhone, le transfert d’eSIM est proposé à la configuration. Sur Android, l’outil existe sur les Pixel récents et certains modèles ; sinon, passez par l’opérateur.

Vous partez à l'étranger

Une eSIM de données locale, installée en plus de votre ligne, peut coûter moins cher que l’itinérance hors Union européenne. Vérifiez que votre téléphone n’est pas verrouillé par un opérateur.

07 FAQ

Questions fréquentes

C'est quoi une eSIM sur iPhone ?

La puce SIM intégrée de l’iPhone : on y ajoute son forfait dans Réglages > Données cellulaires, sans carte. Les iPhone vendus aux États-Unis depuis l’iPhone 14, et l’iPhone Air partout, ne fonctionnent qu’avec elle.

Quels opérateurs proposent l'eSIM en France ?

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, ainsi que Sosh, RED by SFR et B&You. Elle se commande généralement depuis l’espace client.

Peut-on transférer une eSIM d'un iPhone vers un Android ?

Pas directement dans la plupart des cas : il faut généralement demander un nouveau profil eSIM à son opérateur pour le nouveau téléphone.

Quelle différence entre eSIM et iSIM ?

L’eSIM est une puce dédiée soudée dans l’appareil ; l’iSIM intègre la même fonction directement dans le processeur principal. Pour l’utilisateur, l’usage est identique.

Peut-on garder une SIM physique et une eSIM ?

Oui sur la plupart des téléphones qui ont encore un tiroir : la SIM physique et l’eSIM peuvent fonctionner en même temps (double SIM).

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