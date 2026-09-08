Motorola pourrait bientôt élargir sa gamme de smartphones pliables avec un nouveau modèle au format livre, mais beaucoup plus large que ses appareils actuels. De nouveaux croquis de design partagés par Android Headlines montrent plusieurs concepts, dont un pliable « style passport » qui semble clairement viser une ergonomie différente des Fold traditionnels.

Le projet reste encore très préliminaire : aucun nom commercial, aucune fiche technique complète et aucune date de lancement officielle n’ont été confirmés. Mais, les éléments visibles suggèrent que Motorola cherche à couvrir davantage de formats pliables, entre Razr à clapet, modèle livre classique et nouvelle variante plus large.

Un format plus large que les pliables traditionnels

Les croquis montrent trois types d’appareils : un grand pliable au format livre, un modèle à clapet plus compact et une troisième version plus large, qui attire logiquement le plus l’attention. Cette dernière semble adopter des proportions proches de celles d’un petit carnet ou d’un passeport, avec une silhouette moins haute et plus horizontale que les grands pliables classiques.

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Ce choix pourrait offrir une expérience différente une fois l’appareil fermé. Les Fold traditionnels utilisent souvent un écran externe assez étroit, parfois moins confortable pour la saisie ou certaines applications. Un format plus large permettrait au contraire de se rapprocher davantage des proportions d’un smartphone classique.

Une fois déplié, cette géométrie donnerait également une surface intérieure plus adaptée au multitâche, à la lecture ou à l’affichage de contenus côte à côte.

Une large barre photo horizontale au dos

Le détail le plus visible concerne le bloc photo. Motorola semble envisager une barre horizontale traversant une grande partie du dos, positionnée près de la partie supérieure du smartphone. Trois ouvertures sont visibles sur les croquis. Au moins deux semblent correspondre à des caméras, tandis que la troisième pourrait accueillir un flash ou différents capteurs.

Cette disposition possède aussi un intérêt pratique.

En étalant le module photo sur une plus grande largeur, Motorola pourrait réduire l’effet de bascule lorsque le téléphone est posé sur une table. Les blocs photo épais concentrés dans un coin provoquent souvent un mouvement de balancier, particulièrement visible lorsque l’on tape sur l’écran.

Une barre plus symétrique permettrait théoriquement de mieux stabiliser l’appareil.

Deux caméras frontales selon l’écran utilisé

Les dessins révèlent également deux caméras destinées aux selfies et aux appels vidéo. La dalle intérieure comporterait un poinçon placé dans le coin supérieur droit lorsque le smartphone est utilisé en orientation paysage. L’écran externe disposerait de son propre capteur frontal, positionné cette fois au centre de la partie supérieure.

Cette configuration est assez classique pour un pliable, mais son emplacement montre que Motorola semble penser la grande dalle intérieure comme un véritable écran paysage.

Le choix pourrait être particulièrement pertinent pour les visioconférences, les applications productives ou certains usages multimédias.

Motorola travaillerait aussi sur une ouverture plus facile

Un autre élément mentionné dans les documents concerne un design baptisé « easy-open ». Motorola pourrait utiliser des bords légèrement profilés afin de faciliter l’ouverture du téléphone, notamment d’une seule main.

Cela peut paraître anecdotique, mais l’ouverture reste encore une faiblesse ergonomique de nombreux smartphones pliables. Des cadres très plats et des charnières rigides rendent parfois difficile le passage du téléphone fermé à sa configuration tablette.

Un léger creux ou une forme permettant de mieux accrocher les deux moitiés du châssis peut donc améliorer considérablement l’usage quotidien.

Ce type de détail montre aussi que les constructeurs commencent à travailler moins sur la simple capacité de pliage que sur la manière dont le téléphone est réellement manipulé plusieurs dizaines de fois par jour.

Une pliure moins visible parmi les priorités

Les croquis évoquent également un écran sans pliure visible, ou au moins avec une marque fortement réduite. Il faut évidemment rester prudent sur ce point. Aucun smartphone pliable grand public n’a encore totalement supprimé la trace physique produite par la flexion répétée de la dalle, même si les dernières générations ont considérablement progressé.

Motorola pourrait donc chercher à améliorer la structure de la charnière et la tension appliquée à l’écran pour rendre la zone centrale moins perceptible. La présence évoquée de verre 3D pourrait également participer à un design plus fluide, notamment autour des bords du téléphone.

Ces améliorations deviennent importantes alors que la concurrence fait de la réduction de la pliure un argument majeur. Samsung, Huawei, Xiaomi et Apple travaillent tous sur des mécanismes de charnière plus sophistiqués.

La finesse semble devenir un autre axe stratégique

Motorola ferait également de l’épaisseur une priorité. Les documents parlent d’un châssis ultra-fin, sans fournir pour l’instant de dimensions précises. Cette course à la finesse devient particulièrement intense sur le marché des pliables. Les premières générations souffraient d’une épaisseur importante une fois fermées, ce qui les rendait nettement moins pratiques qu’un smartphone classique.

Les constructeurs essaient désormais de réduire cet écart sans sacrifier la batterie, la solidité ou les performances. C’est un exercice particulièrement difficile : diminuer l’épaisseur laisse moins d’espace pour les cellules, la charnière, les modules photo et les systèmes de refroidissement.

Motorola devra donc trouver un équilibre crédible si le produit arrive réellement sur le marché.

Une réponse aux nouveaux formats « passport-style »

L’apparition de ce projet intervient alors que le segment pliable commence à se diversifier. Samsung a déjà poussé cette année un format plus large avec le Galaxy Z Fold 8, tandis que Xiaomi mise lui aussi sur des proportions plus horizontales avec le nouveau Xiaomi 18 Fold. Cette tendance répond à une critique ancienne des grands pliables : leur écran externe peut être trop étroit lorsqu’ils sont fermés.

Un appareil plus large corrige directement ce problème et rend le téléphone plus naturel pour les usages quotidiens, tout en conservant une grande surface intérieure une fois ouvert.

Motorola semble donc observer attentivement cette évolution.

La marque dispose déjà d’une forte identité sur les modèles à clapet avec la famille Razr, mais elle ne peut probablement pas se limiter à ce seul format si le marché du pliable continue de croître.

Une gamme pliable beaucoup plus complète se dessine

Motorola possède déjà le Razr Fold dans un format livre plus traditionnel et plusieurs générations de Razr à clapet. Ajouter une variante plus large lui permettrait de structurer une véritable famille de pliables. Le constructeur pourrait alors couvrir trois usages distincts : un modèle compact pour les utilisateurs privilégiant la portabilité, un grand Fold orienté productivité et un appareil plus large destiné à combiner confort fermé et expérience tablette.

Cette segmentation ressemble de plus en plus à ce que l’on observe sur les smartphones classiques, où plusieurs tailles et positionnements coexistent dans une même famille. Le pliable cesse progressivement d’être un produit unique pour devenir une catégorie avec ses propres sous-segments.

Encore beaucoup d’inconnues avant une éventuelle commercialisation

À ce stade, il faut cependant rester prudent. Les dessins montrent des orientations de design, mais aucune information fiable ne permet encore de connaître le processeur, la capacité de batterie, les dimensions exactes des écrans ou la configuration photo définitive.

Même le calendrier reste vague. Le smartphone pourrait apparaître dans les prochains mois, mais rien ne garantit que tous les éléments visibles sur ces croquis atteindront la version commerciale. Motorola peut encore modifier la charnière, les proportions ou le bloc photo avant le lancement.

Ce qui semble en revanche de plus en plus clair, c’est que la marque ne veut plus laisser le marché des grands pliables à Samsung, Huawei ou Xiaomi.

Après avoir largement contribué au retour du téléphone à clapet avec le Razr, Motorola pourrait maintenant essayer de reproduire la même logique sur le format livre : ne pas simplement proposer un Fold supplémentaire, mais chercher une ergonomie suffisamment différente pour justifier sa place.