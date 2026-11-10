Samsung pourrait profiter de One UI 9.5 pour faire évoluer deux aspects importants de l’expérience Galaxy : les fonctionnalités d’intelligence artificielle et la productivité sur grand écran. De nouvelles informations issues de fuites évoquent à la fois l’arrivée d’un abonnement Galaxy AIGalaxy AI est la suite de fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrée aux smartphones, tablettes et montres Samsung, reposant sur une architecture hybride locale et cloud. Lire la fiche Premium et une refonte du navigateur Samsung pour le mode DeX.

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Ces changements s’inscriraient dans une stratégie plus large visant à enrichir les usages des smartphones Galaxy, aussi bien dans le domaine de l’IA que lorsqu’ils sont connectés à un écran externe. La prochaine génération de logiciels de Samsung pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans l’évolution de son écosystème.

Galaxy AI Premium : un abonnement à partir de 4,99 dollars ?

Les références découvertes dans le logiciel de Samsung évoquent des tarifs de 4,99 dollars par mois ou 47,99 dollars par an pour Galaxy AI Premium. Ces montants ne seraient toutefois pas définitifs et pourraient encore évoluer avant une éventuelle commercialisation.

La fuite mentionne également une phase de test en accès anticipé. Les utilisateurs participant à ce programme pourraient essayer le service et obtenir le remboursement des sommes versées pendant cette période. L’arrivée de l’abonnement pourrait coïncider avec la présentation de la série Galaxy S27, même si Samsung n’a confirmé ni ce calendrier ni les modalités de lancement.

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Cette évolution pourrait modifier le modèle économique de Galaxy AI. Samsung chercherait ainsi à conserver certaines fonctionnalités accessibles gratuitement tout en réservant des capacités supplémentaires, ou des quotas d’utilisation plus importants, aux abonnés.

DeX : le navigateur Samsung adopte une véritable interface de bureau

L’autre évolution concerne Samsung DeX, l’environnement qui permet de transformer un smartphone ou une tablette Galaxy en expérience proche de celle d’un ordinateur lorsqu’il est connecté à un écran. Samsung travaillerait notamment à améliorer son navigateur afin qu’il ne se contente plus d’étirer une interface mobile sur un grand affichage.

Les éléments évoqués dans la fuite décrivent une présentation davantage inspirée des navigateurs de bureau. Samsung Browser pourrait intégrer une barre latérale dédiée, ainsi que la possibilité d’afficher deux pages Web côte à côte. Ces changements faciliteraient la consultation de plusieurs sources et le travail simultané sur différents contenus.

L’intelligence artificielle serait également intégrée plus directement à l’interface. Un panneau Galaxy AI proposerait plusieurs outils : résumer une page, traduire son contenu, lire les passages importants ou encore poser des questions sur les informations affichées. L’objectif serait de rapprocher l’expérience DeX de celle d’un navigateur informatique natif, particulièrement sur un écran externe.

One UI 9.5 pourrait renforcer l’écosystème Galaxy

Ces deux évolutions illustrent les deux axes sur lesquels Samsung semble vouloir faire progresser son logiciel. D’un côté, le constructeur pourrait commencer à monétiser certaines capacités avancées de Galaxy AI. De l’autre, il chercherait à rendre DeX plus convaincant pour les utilisateurs qui souhaitent exploiter leur smartphone comme un véritable outil de productivité.

Il faudra néanmoins attendre une présentation officielle pour connaître le périmètre exact de ces nouveautés. Les tarifs de Galaxy AI Premium, son calendrier de disponibilité et les améliorations de Samsung Browser restent, à ce stade, des informations issues de fuites. One UI 9.5 pourrait donc réserver d’autres évolutions avant son déploiement.