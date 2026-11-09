Apple aurait revu son organisation interne pour préparer iOS 28, iPadOS 28 et macOS 28. Selon Mark Gurman 94 % fiable, journaliste de Bloomberg et auteur de la newsletter Power On, l’entreprise accorderait désormais davantage de temps à la conception et à l’exploration des nouvelles fonctionnalités.

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Un changement destiné à améliorer la qualité des prochaines versions de ses systèmes, alors que les critiques concernant les bugs et le manque de finition d’iOS se multiplient.

Jusqu’à présent, Apple organisait le développement de ses systèmes d’exploitation autour de trois grandes étapes, baptisées M1, M2 et M3. Chacune disposait d’une période de huit semaines, répartie entre quatre semaines consacrées au développement de nouvelles fonctionnalités et quatre autres dédiées à leur intégration dans les systèmes concernés.

Six semaines pour concevoir les nouvelles fonctionnalités

Pour la génération 2028, Apple aurait décidé de modifier cette répartition. Les ingénieurs disposeraient désormais de six semaines pour réfléchir aux nouvelles idées, étudier leur faisabilité et commencer à les concrétiser, contre quatre semaines auparavant.

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L’objectif serait de laisser davantage de latitude aux équipes pour explorer les fonctionnalités envisagées et améliorer leur conception avant leur intégration. Selon Mark Gurman, les employés accueilleraient favorablement cette évolution, estimant qu’elle leur permettrait de perfectionner leurs idées plutôt que de devoir livrer précipitamment ce qu’ils ont réussi à développer en quatre semaines.

Cette nouvelle organisation ne signifie toutefois pas que le calendrier global de la première étape M1 est prolongé. Celle-ci reste fixée à huit semaines, ce qui réduit mécaniquement le temps consacré à l’intégration des nouvelles fonctionnalités : les équipes ne disposeraient plus que de deux semaines, contre quatre auparavant.

Un gain de temps pour la conception, mais un risque pour l’intégration

Cette évolution soulève une question importante. Si les fonctionnalités bénéficient de davantage de temps pour être imaginées et développées, leur intégration dans iOS 28, iPadOS 28 et macOS 28 pourrait, elle, devenir plus contraignante.

Deux semaines pour intégrer de nouvelles fonctionnalités dans des systèmes aussi complexes représentent un délai relativement court. Le risque serait donc de déplacer le problème : les nouveautés pourraient être mieux préparées individuellement, mais leur coexistence avec les fonctions existantes pourrait nécessiter davantage de travail pour garantir stabilité et cohérence.

Cette interrogation est d’autant plus pertinente que les systèmes d’Apple ont récemment fait l’objet de critiques concernant les bugs, les ralentissements et certains problèmes d’interface. Le lancement de Liquid Glass a notamment placé la finition logicielle au centre des discussions. Dans ce contexte, on aurait pu imaginer qu’Apple consacre davantage de temps aux tests, à la correction des anomalies et à la stabilisation de ses plateformes.

Apple semble vouloir privilégier la qualité des nouveautés

Malgré ces réserves, les retours internes rapportés par Mark Gurman seraient positifs. Les ingénieurs considéreraient que cette nouvelle méthode leur donne davantage de liberté pour travailler sur les idées et éviter de livrer des fonctionnalités insuffisamment abouties.

Reste à savoir si ce gain de temps en amont se traduira réellement par une meilleure expérience pour les utilisateurs. La qualité d’une fonctionnalité ne dépend pas uniquement de sa conception, mais aussi de son intégration, de ses interactions avec les autres composants du système et des tests réalisés avant sa mise à disposition.

Pour Apple, iOS 28, iPadOS 28 et macOS 28 pourraient ainsi marquer une évolution dans la manière de développer ses logiciels. L’entreprise semble vouloir accorder davantage d’importance à la préparation des nouveautés. Il faudra toutefois attendre les prochaines versions pour mesurer si cette réorganisation permet effectivement de proposer des systèmes plus aboutis, sans sacrifier la stabilité au moment de leur intégration.