Samsung semble avoir pris de l’avance dans le développement de sa prochaine mise à jour logicielle. Un premier firmware de test de One UI 9.5, destiné au Galaxy S26 Ultra, a été repéré sur les serveurs du constructeur le 4 novembre 2026.

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Une apparition particulièrement précoce qui laisse envisager le lancement d’un programme bêta public avant la fin du mois.

Le firmware identifié porte la référence S948BXXU6ZZK3. Sa découverte intervient plus de trois semaines avant celle de la première version bêta de One UI 8.5, repérée le 25 novembre de l’année précédente. Samsung avait ensuite ouvert son programme public le 8 décembre. Cette avance suggère que les tests internes de la nouvelle interface progressent plus rapidement cette année.

Une bêta publique possible dans la seconde moitié de novembre

Plusieurs fenêtres de lancement circulent déjà, avec des dates situées entre le 16 et le 24 novembre. Le lundi 23 novembre est notamment évoqué comme une date possible pour le début du programme. Samsung n’a toutefois communiqué aucune date officielle.

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La présence d’un firmware sur les serveurs du constructeur ne signifie pas nécessairement que la bêta publique est imminente. Samsung doit encore poursuivre les tests internes, corriger les éventuels bugs et préparer le déploiement. L’apparition précoce de cette version constitue donc un signal encourageant, mais pas une confirmation du calendrier.

Comme lors des précédents programmes, les premières invitations devraient concerner les smartphones de la gamme Galaxy S26, avec une disponibilité limitée à certains marchés. Les pays habituellement concernés comprennent la Corée du Sud, les États-Unis, l’Inde, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne. Les inscriptions passent généralement par l’application Samsung Members.

One UI 9.5 devrait accompagner les Galaxy S27

La version stable de One UI 9.5 est attendue aux côtés de la série Galaxy S27, au début de l’année 2027. La surcouche devrait reposer sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche, ce qui en ferait une mise à jour intermédiaire importante pour les smartphones Samsung.

Pour les propriétaires d’un Galaxy S26, l’arrivée éventuelle d’une bêta dès novembre permettrait de découvrir plus tôt les évolutions de l’interface et les nouvelles fonctionnalités préparées par le constructeur. Les utilisateurs intéressés par les programmes de test devront surveiller les annonces dans Samsung Members, puisque l’accès dépendra du pays et de l’éligibilité de leur appareil.

Si le développement conserve cette avance, Samsung pourrait donc ouvrir les portes de One UI 9.5 avant décembre. Il reste néanmoins préférable d’attendre une confirmation officielle avant de considérer cette fenêtre comme acquise.