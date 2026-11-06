Apple s’apprête à renforcer les contrôles sur les contenus partagés via iCloud. Avec iOS 27.3, la firme introduira une vérification des fichiers et photos accessibles au moyen de liens publics « Toute personne disposant du lien ».

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Une évolution qui concerne également iPadOS, macOS et visionOS 27.3, et qui soulève de nouvelles questions sur la confidentialité des données hébergées dans le cloud d’Apple.

Dans un nouveau document d’assistance, Apple confirme que les contenus partagés publiquement pourront être examinés afin d’identifier des éléments considérés comme préjudiciables. La version bêta destinée aux développeurs est déjà disponible, tandis que le déploiement de la version stable est attendu en décembre 2026.

Seuls les liens iCloud accessibles publiquement sont concernés

Lorsqu’un utilisateur partage une photo via Photos iCloud ou un fichier avec iCloud Drive, Apple propose deux modes de diffusion. Le premier, « Personnes que vous choisissez », limite l’accès aux personnes invitées. Le second, « Toute personne disposant du lien », permet à quiconque possède l’URL de consulter le contenu.

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C’est précisément cette deuxième option qui sera concernée par les nouveaux contrôles. Les fichiers partagés avec des personnes explicitement sélectionnées ne sont donc pas visés par cette mesure, selon les informations communiquées.

Apple ne précise toutefois pas ce qu’elle entend exactement par « contenu préjudiciable ». La documentation ne détaille pas non plus les méthodes techniques utilisées pour effectuer ces vérifications. La lutte contre les logiciels malveillants ou les contenus pédocriminels pourrait faire partie des objectifs, mais ces exemples restent des hypothèses et ne sont pas explicitement confirmés dans le document.

Apple pourra supprimer des contenus et suspendre des comptes

Le document d’assistance précise les mesures qu’Apple se réserve le droit de prendre lorsqu’un contenu est signalé. L’entreprise pourra notamment déplacer, refuser, modifier, retirer ou supprimer les fichiers concernés.

Elle indique également pouvoir bloquer ou désactiver un compte Apple et contacter les autorités compétentes si nécessaire. La portée de ces dispositions est importante, puisqu’elle donne à Apple la possibilité d’intervenir sur les contenus partagés par lien public, mais aussi sur les comptes associés.

Cette évolution s’accompagne d’une distinction essentielle concernant le chiffrement. Les contenus accessibles par des liens publics iCloud ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout, y compris lorsque la Protection avancée des données est activée. Autrement dit, Apple dispose techniquement d’un accès à ces contenus, contrairement aux données protégées par un chiffrement de bout en bout auquel l’entreprise n’a pas accès.

Une nouvelle question pour la confidentialité sur iCloud

Pour les utilisateurs, le changement pourrait passer inaperçu dans la plupart des situations. Les liens publics servent souvent à partager des photos de vacances, des vidéos ou des documents avec des proches. Mais leur fonctionnement implique déjà que toute personne disposant de l’URL puisse consulter les fichiers, ce qui constitue une différence importante avec un partage limité à des destinataires précis.

La nouvelle politique rappelle néanmoins que le caractère privé d’un lien difficile à deviner ne signifie pas que son contenu est inaccessible à Apple. Le chiffrement de bout en bout reste le critère déterminant pour empêcher le fournisseur de services d’accéder aux données.

Pour partager des fichiers sensibles, deux solutions restent donc à privilégier : limiter l’accès aux personnes choisies ou utiliser l’option « Envoyer une copie » plutôt qu’un lien public. Cette évolution illustre l’équilibre délicat entre la modération des contenus, la sécurité des utilisateurs et la confidentialité des données personnelles.