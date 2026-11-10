Samsung pourrait bientôt faire évoluer son modèle économique autour de Galaxy AI. Depuis plusieurs générations de smartphones Galaxy, le constructeur intègre progressivement des outils d’intelligence artificielle accessibles sans frais supplémentaires.

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Mais, cette gratuité pourrait avoir ses limites : une fuite suggère que Samsung prépare une formule d’abonnement baptisée Galaxy AI Premium, accompagnée d’une offre encore plus complète appelée Max.

Selon le site SammyGuru, des références découvertes dans une application Samsung non publiée évoquent plusieurs niveaux d’accès à Galaxy AI. Les éléments repérés feraient notamment apparaître un tarif de 4,99 dollars par mois, ou 47,99 dollars par an. Ces montants restent à prendre avec précaution : Samsung n’a encore rien officialisé et les conditions commerciales pourraient évoluer d’ici au lancement.

Galaxy AI gratuit, mais avec des limites d’utilisation ?

La structure évoquée dans cette fuite distinguerait les fonctionnalités gratuites des outils réservés aux abonnés. Des services déjà disponibles, comme Photo Assist, Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio ou encore les fonctions d’intelligence artificielle du clavier Samsung, resteraient accessibles sans abonnement. En revanche, leur utilisation pourrait être soumise à des quotas.

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Une fois le crédit gratuit épuisé, les utilisateurs devraient alors acheter des crédits supplémentaires ou passer à la formule Max. Cette dernière offrirait, selon les informations rapportées, une enveloppe d’utilisation quatre fois supérieure. Une évolution qui changerait sensiblement la perception de Galaxy AI : les fonctionnalités resteraient techniquement gratuites, mais leur usage régulier pourrait devenir payant.

L’abonnement donnerait également accès à trois fonctions supplémentaires. La première, Gen Video, permettrait de transformer des photos en vidéos générées par intelligence artificielle. Une autre, Bixby Action, faciliterait l’automatisation de tâches entre différentes applications, avec l’objectif de rendre l’assistant de Samsung plus polyvalent. La troisième fonctionnalité évoquée dans la fuite n’est pas détaillée dans les informations disponibles.

Le Galaxy S27 pourrait inaugurer Galaxy AI Premium

Un autre indice pourrait donner une indication sur le calendrier. L’application mentionnerait une exigence de version d’IA identifiée par le numéro 20271 . SammyGuru estime que cette référence pourrait être liée à la future gamme Galaxy S27. Si cette interprétation est correcte, Samsung pourrait présenter son abonnement en même temps que ses prochains smartphones haut de gamme.

Aucune liste de compatibilité n’a toutefois été communiquée. La fuite évoque également un programme d’accès anticipé, dans lequel certains utilisateurs pourraient tester l’abonnement et obtenir le remboursement des sommes dépensées pendant cette phase d’évaluation.

Samsung avait précédemment indiqué que les fonctionnalités Galaxy AI de base resteraient gratuites, tout en laissant la porte ouverte à la commercialisation de capacités plus avancées. La distinction entre fonctionnalités gratuites et services premium pourrait donc devenir plus visible avec l’arrivée de nouveaux outils génératifs et d’automatisations plus complexes.

Reste une question importante : celle des quotas. Si les fonctions actuellement gratuites deviennent limitées au-delà d’un certain nombre d’utilisations, les utilisateurs pourraient avoir le sentiment de perdre une partie des possibilités auxquelles ils avaient accès jusqu’ici. Samsung n’a pas confirmé l’existence de Galaxy AI Premium, ni les tarifs, les fonctionnalités ou les conditions d’utilisation évoqués dans cette fuite. Pour l’instant, il faut donc considérer cette offre comme un projet potentiel, et non comme une évolution déjà décidée.