Samsung pourrait lancer plus tôt que prévu le programme bêta de One UI 9.5 sur ses smartphones Galaxy. Un changement repéré dans la bannière du programme bêta de l’application Samsung Members laisse entrevoir de nouveaux tests, quelques semaines seulement après le déploiement de la version stable de One UI 9 sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra.

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La mise à jour de cette bannière, signalée par SamMobile, ne mentionne toutefois ni One UI 9.5 ni une date de lancement. Il s’agit donc d’un premier indice, et non d’une confirmation officielle de Samsung. La prochaine version de l’interface est néanmoins attendue, notamment parce qu’elle devrait accompagner la future gamme Galaxy S27.

Quelles nouveautés attendre de One UI 9.5 ?

One UI 9.5 serait basée sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche et devrait faire ses débuts sur les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Les informations disponibles restent limitées, mais plusieurs fonctionnalités sont déjà évoquées par les rumeurs.

Parmi les pistes les plus intéressantes figure la création de widgets personnalisés. À l’image de certaines fonctions proposées par Google avec GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, cette option permettrait aux utilisateurs de concevoir leurs propres widgets selon leurs besoins, plutôt que de se limiter aux modèles prédéfinis par les applications.

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Samsung pourrait également intégrer une fonction native de verrouillage des applications, afin de mieux protéger certains contenus sans recourir à des outils tiers. Une option de duplication d’applications sur les Galaxy Book serait aussi à l’étude, ce qui renforcerait les interactions entre les smartphones Galaxy et les ordinateurs portables de la marque.

Ces fonctions ne sont cependant pas garanties. Leur présence dans One UI 9.5, comme leur disponibilité sur les appareils plus anciens, devra être confirmée par Samsung.

Les Galaxy S26 pourraient être les premiers concernés

Si le constructeur suit sa stratégie habituelle, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra figureraient parmi les premiers appareils éligibles à la bêta. D’autres modèles haut de gamme pourraient également rejoindre le programme, mais aucune liste de compatibilité n’a été publiée.

Le calendrier pourrait donner un indice supplémentaire. La bêta de One UI 8.5 avait débuté au début du mois de décembre 2025, environ trois mois après le déploiement stable de One UI 8 sur la série Galaxy S25. Si Samsung conserve un rythme comparable, les premiers tests de One UI 9.5 pourraient commencer en décembre 2026.

Cette échéance reste une estimation fondée sur le précédent cycle logiciel, et non une date annoncée. Le calendrier peut varier selon l’avancement du développement et les décisions du constructeur.

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One UI 9.5 devra convaincre les utilisateurs

Les réactions à One UI 9 montrent que les attentes ne portent pas uniquement sur le nombre de nouvelles fonctionnalités. Certains propriétaires de Galaxy S26 estiment que la mise à jour apporte peu de changements visibles. D’autres retours évoquent une expérience stable, sans problème majeur de performances.

One UI 9.5 pourrait donc être l’occasion pour Samsung d’introduire des améliorations plus perceptibles, notamment en matière de personnalisation et de continuité entre appareils. Mais une liste de nouveautés plus longue ne suffira pas nécessairement : leur utilité au quotidien et leur bonne intégration seront tout aussi importantes.

La comparaison avec Apple reste également présente. Les mises à jour majeures d’iOS sont généralement proposées aux appareils compatibles dès leur lancement, tandis que les déploiements de One UI peuvent s’étaler selon les modèles et les marchés. Samsung devra encore préciser son calendrier et les appareils concernés pour que les utilisateurs sachent quand ils pourront essayer la prochaine version.

Pour l’heure, la prudence reste de mise : la bêta de One UI 9.5 n’a pas été officiellement annoncée. La mise à jour de Samsung Members constitue un indice encourageant, mais il faudra attendre une communication du constructeur pour connaître la date d’ouverture du programme et les nouveautés réellement prévues.