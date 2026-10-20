Apple pourrait réserver une surprise esthétique à son prochain iPhone standard. Alors que l’iPhone Duo, son premier smartphone pliable, monopolise une partie de l’attention, une nouvelle fuite dévoile une maquette supposée de l’iPhone 18, avec un dos qui rompt avec le design habituel de la gamme.

Publicité

Au programme : un module photo qui s’étendrait sur toute la partie supérieure et des aimants MagSafe visiblement intégrés dans une plaque distincte.

Le dossier complet Smartphones iPhone 18 Pro et 18 Pro Max : tout ce que l’on sait

Les images ont été partagées par le leaker Majin Bu, qui a déjà diffusé des informations crédibles sur des produits Apple. Mais cette fois, la prudence reste de mise : une maquette ne garantit pas que le produit final reprendra ces choix esthétiques. Le changement serait suffisamment important pour soulever des questions sur la stratégie de design de la marque.

iPhone 18 : un module photo qui change toute la silhouette

La maquette dévoilée présente un appareil dans une teinte bordeaux, avec deux capteurs photo placés dans le coin supérieur gauche. Cette disposition rappelle celle de l’iPhone 17, mais le bloc caméra adopterait une forme très différente : au lieu de rester concentré autour des objectifs, il s’étendrait sur toute la largeur de la partie supérieure du dos.

Publicité

Ce choix donnerait à l’iPhone 18 une apparence plus segmentée, avec une séparation visuelle marquée entre la zone dédiée aux appareils photo et le reste de la coque. Il s’agirait d’un changement notable par rapport au dos relativement uniforme de l’iPhone 17.

Autre détail visible sur la maquette : les aimants MagSafe apparaissent dans une plaque gravée, plutôt que de rester dissimulés sous une surface homogène. Ce parti pris pourrait modifier sensiblement l’apparence du téléphone, même si rien ne permet de confirmer que cette finition sera conservée sur le modèle commercial.

Un design crédible ? Les réserves restent nombreuses

Majin Bu a déjà partagé des informations fiables par le passé, mais cela ne suffit pas à authentifier cette nouvelle maquette. Son apparence pourrait correspondre à un prototype, à un accessoire conçu à partir de rumeurs ou à une interprétation non définitive du design attendu.

La principale interrogation concerne la rupture esthétique qu’impliquerait cette proposition. Apple privilégie généralement une certaine continuité visuelle entre ses générations d’iPhone, même lorsque les modules photo évoluent. Passer d’un dos uniforme à une construction visuellement segmentée après une seule génération représenterait donc un changement inhabituel.

Il reste aussi possible que la maquette ne reflète qu’une partie du design envisagé ou qu’elle ait été réalisée à partir d’informations incomplètes. Aucune confirmation officielle ne permet, pour l’instant, d’attribuer ce design à l’iPhone 18 définitif.

Publicité

L’iPhone 18 pourrait devenir le modèle grand public de 2027

Au-delà de son apparence, l’iPhone 18 occuperait une place particulière dans la stratégie d’Apple. En 2026, la marque aurait modifié son calendrier de lancement : les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été présentés en septembre, tandis que le modèle standard serait attendu plus tard.

D’après les informations relayées par des leakers, son lancement pourrait intervenir au printemps 2027. Apple n’a toutefois communiqué aucune date officielle pour ce modèle.

Ce décalage pourrait contribuer à maintenir l’intérêt autour de l’iPhone 18 au cours des prochains mois. L’iPhone 17 a été identifié par Counterpoint Research comme le smartphone le plus vendu au monde au deuxième trimestre 2026. Son successeur pourrait donc bénéficier d’une base favorable, à condition de proposer des améliorations suffisamment convaincantes.

Le modèle standard pourrait aussi séduire les utilisateurs qui n’ont pas besoin des fonctions les plus avancées des versions Pro, ni du format particulier de l’iPhone Duo. Une évolution du design, associée à une mise à niveau technique, pourrait suffire à renouveler l’intérêt pour cette gamme.

Un changement esthétique qui reste à confirmer

Cette maquette a au moins le mérite de relancer le débat sur l’apparence du prochain iPhone standard. Un module photo plus large et des aimants MagSafe apparents offriraient une identité visuelle plus affirmée, au risque de s’éloigner du minimalisme auquel Apple a habitué ses utilisateurs.

Il faudra cependant attendre d’autres fuites plus solides ou une présentation officielle pour savoir si la marque envisage réellement cette transformation. Pour l’instant, l’iPhone 18 reste entouré d’incertitudes, aussi bien sur son design final que sur ses caractéristiques techniques et sa date de commercialisation.