OPPO prépare le retour d’une montre connectée au cadran carré. La OPPO Watch 5, qui n’a pas encore été officiellement présentée, a récemment été aperçue au poignet de Song Yuqi, membre du groupe I-DLE, lors d’un concert. Ces premières photos réelles dévoilent un design minimaliste et particulièrement fin, alors que plusieurs informations commencent à circuler sur ses caractéristiques.

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Le constructeur semble vouloir miser sur la légèreté et la discrétion. Selon les premières indications relayées par des informateurs, ainsi que par Qiao Jiadong, directeur des produits de l’écosystème OPPO, la montre pèserait moins de 27 grammes pour une épaisseur d’environ 9,2 mm. Des dimensions particulièrement contenues pour un modèle qui devrait se positionner autour de 1 000 yuans.

Un cadran carré et une construction en aluminium

Les images dévoilées montrent une montre au format carré, avec des lignes épurées et des bordures particulièrement fines sur les quatre côtés de l’écran. Le boîtier utiliserait un alliage d’aluminium de qualité aérospatiale, tandis qu’une couronne rotative serait intégrée dans l’angle supérieur droit pour faciliter la navigation.

Ce choix esthétique marque une évolution dans la stratégie de OPPO. Ces dernières années, la marque s’était davantage orientée vers des montres aux formes arrondies avec sa série Watch S. Le retour à un cadran carré avec la OPPO Watch 5 semble donc constituer un changement volontaire, destiné à retrouver une identité visuelle plus proche des précédentes générations.

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Santé, sport et autonomie au programme

Au-delà de son apparence, OPPO chercherait à proposer une montre adaptée à un usage quotidien comme aux activités sportives. Le constructeur mettrait notamment l’accent sur une bonne autonomie et un écran lumineux, sans négliger les fonctions de suivi de la santé et du bien-être.

Les informations disponibles évoquent un suivi de la fréquence cardiaque, de l’oxygénation sanguine, du sommeil et de l’activité physique. Une fonction consacrée au suivi de la combustion des graisses serait également envisagée. Les caractéristiques techniques détaillées, tout comme les capacités exactes de la batterie, restent toutefois à confirmer.

Un prix autour de 1 000 yuans pour le lancement

La Watch 5 devrait être proposée autour de 1 000 yuans (environ 135 euros), selon les premières estimations. Ce positionnement serait nettement plus accessible que celui de la OPPO Watch 4 Pro, commercialisée en 2023 à partir de 2 299 yuans. Cette dernière disposait notamment d’un boîtier en acier inoxydable et d’une puce Snapdragon W5 double cœur.

Les précommandes de la Watch 5 sont déjà ouvertes sur les canaux officiels d’Oppo en Chine, signe que sa présentation approche. Le modèle devrait être dévoilé lors d’un événement organisé en novembre 2026, aux côtés de la série OPPO Reno 17 et de la tablette OPPO Pad Air 6.

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Une présentation qui se précise

Plusieurs éléments suggèrent que le lancement est imminent. La montre apparaît notamment dans des bases de certification, dont celle de l’organisme indonésien SDPPI, sous la référence OVWE266. Ces inscriptions ne permettent pas encore de connaître les marchés qui seront concernés par sa commercialisation, mais elles indiquent que le produit avance dans son processus de préparation.

Avec la OPPO Watch 5, OPPO semble vouloir associer un design particulièrement fin à des fonctions de suivi sportif et de santé, tout en maintenant un tarif plus abordable que celui de son ancienne Watch 4 Pro. La présentation de novembre devrait permettre de découvrir les caractéristiques définitives, les options disponibles et les éventuelles ambitions internationales de cette nouvelle montre connectée.