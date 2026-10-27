L’iPhone 18e pourrait reconduire l’une des principales concessions du modèle d’entrée de gamme d’Apple : un écran limité à 60 Hz. Selon une nouvelle fuite du leaker Digital Chat Station, le futur smartphone conserverait une dalle OLED LTPS de 6,12 pouces, sans taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une décision qui le distinguerait des modèles plus haut de gamme attendus en 2027.

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Ces informations prolongent une précédente fuite publiée en juin, qui évoquait déjà un écran 60 Hz pour l’iPhone 18e, tandis que l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 passeraient à des dalles LTPO de 120 Hz. Apple continuerait ainsi à différencier ses appareils par leurs caractéristiques d’affichage, même si le modèle le plus abordable bénéficiait d’une puce plus récente.

Une puce A20 gravée en 2 nm attendue

D’après le leaker, l’iPhone 18e embarquerait une puce A20 gravée en 2 nm. Il s’agirait d’une évolution par rapport à l’A19 de l’iPhone 17e, lancé en mars 2026 à partir de 599 dollars avec 256 Go de stockage. Cette nouvelle génération pourrait apporter des gains de performances et d’efficacité énergétique, mais aucune mesure concrète n’est disponible à ce stade.

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La taille de l’écran progresserait très légèrement, passant de 6,1 pouces sur l’iPhone 17e à 6,12 pouces sur son successeur présumé. En revanche, la technologie LTPS et la fréquence de 60 Hz resteraient inchangées selon cette fuite. En pratique, le défilement des pages et les animations seraient donc moins fluides que sur un écran 120 Hz.

Un appareil photo principal de 48 mégapixels

La partie photo évoluerait peu à l’arrière. L’iPhone 18e conserverait un unique capteur principal de 48 mégapixels, comme le modèle précédent. Apple pourrait toutefois améliorer la caméra frontale, qui passerait à 24 mégapixels selon les informations rapportées.

Cette éventuelle évolution profiterait notamment aux selfies et aux appels vidéo, même si le nombre de mégapixels ne suffit pas à déterminer la qualité finale des images. Les performances dépendront également du traitement logiciel, de l’optique et des caractéristiques précises du capteur, encore inconnues.

Une sortie envisagée au printemps 2027

L’iPhone 18e serait attendu en 2027, possiblement au printemps. Il sera ainsi lancé séparément des iPhone 18 Pro et du nouveau smartphone pliable d’Apple, l’iPhone Duo.

Si ces informations se confirment, Apple miserait sur une puce de nouvelle génération et une caméra frontale potentiellement améliorée, tout en conservant un écran 60 Hz pour contenir les différences avec les modèles plus coûteux. Le prix du smartphone n’a pas été évoqué dans cette fuite.

Apple n’a encore officialisé ni l’iPhone 18e ni ses caractéristiques. L’écran, la puce, les appareils photo et le calendrier de lancement doivent donc être considérés comme des informations non confirmées.