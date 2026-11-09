Realme préparerait son retour sur le marché des smartphones de sa gamme numérotée avec un nouveau Realme 17 Pro. Plusieurs caractéristiques techniques de l’appareil commencent à circuler, notamment un écran AMOLED 1.5K à 120 Hz, une puce MediaTek Dimensity 7300 et surtout une batterie annoncée à 10 000 mAh.

Publicité

Après plusieurs mois principalement consacrés aux smartphones abordables, la marque s’apprêterait à relancer sa série numérotée. Realme avait récemment confirmé son intention de reprendre cette gamme, tandis qu’un exemplaire du Realme 17T 5G avait déjà été aperçu en conditions réelles. De nouvelles informations issues de fuites évoquent maintenant l’arrivée d’un modèle Pro.

Un écran AMOLED 120 Hz et une batterie hors norme

Selon les premières informations relayées, le Realme 17 Pro serait équipé d’une dalle AMOLED affichant une définition 1,5 K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette configuration devrait offrir une expérience visuelle fluide, tout en positionnant le smartphone sur un segment plus ambitieux que celui des modèles d’entrée de gamme.

Mais c’est surtout sa batterie qui attire l’attention. Le constructeur pourrait intégrer une batterie de 10 000 mAh, une capacité particulièrement généreuse pour un smartphone de cette catégorie. La source ne précise toutefois ni la puissance de recharge ni l’autonomie attendue dans des conditions réelles d’utilisation.

Publicité

Sous le capot, le Realme 17 Pro embarquerait un MediaTek Dimensity 7300. Cette puce serait associée à une configuration matérielle destinée à privilégier l’endurance et l’expérience quotidienne plutôt que les performances d’un véritable flagship.

Un appareil photo de 50 mégapixels et une certification IP69

La partie photo reposerait sur un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, le smartphone prendrait en charge l’enregistrement vidéo en 4K à 30 images par seconde. La résolution exacte du capteur selfie reste cependant incertaine : la fuite évoque deux possibilités, 32 ou 50 mégapixels.

Le Realme 17 Pro intégrerait également un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Autre caractéristique intéressante, le smartphone bénéficierait d’une protection contre la poussière et l’eau annoncée aux normes IP68 et IP69.

Sur le plan logiciel, l’appareil pourrait fonctionner sous ColorOS 17, basé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche, plutôt que sous Realme UI. Ce choix s’inscrirait dans le rapprochement logiciel entre Realme et Oppo à la suite de la réorganisation du groupe.

Un Realme 17 Pro+ potentiellement plus ambitieux en photo

Le Realme 17 Pro ne serait pas le seul modèle haut de gamme de cette future génération. Une précédente fuite concernant le Realme 17 Pro+ évoquait une configuration photo nettement différente, avec trois capteurs arrière et un module principal de 200 mégapixels.

Ce modèle serait également équipé d’un écran OLED plat de définition 1,5K. Sa puce pourrait être plus puissante que celle du Realme 17 Pro, même si aucun composant précis n’est confirmé à ce stade.

Si ces informations se vérifient, Realme pourrait donc différencier davantage ses deux smartphones. Le modèle Pro miserait notamment sur une très grande batterie et une configuration photo relativement classique, tandis que le Pro+ chercherait à se distinguer par ses capacités photographiques.

Pour l’instant, Realme n’a pas dévoilé officiellement les caractéristiques de la série 17 ni sa date de présentation. Ces informations restent issues de fuites industrielles et devront être confirmées par le constructeur.