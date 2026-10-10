Apple préparerait un changement majeur pour le 20ᵉ anniversaire de l’iPhone, mais le design véritablement révolutionnaire envisagé par la marque pourrait dépendre de Samsung. Selon une nouvelle fuite, le constructeur sud-coréen travaillerait sur une technologie d’écran OLED capable d’envelopper presque entièrement un smartphone, y compris ses quatre tranches.

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Cette évolution irait bien au-delà des écrans incurvés traditionnels. Alors que les rumeurs évoquent déjà un écran à quatre côtés incurvés pour un futur iPhone, Apple viserait à terme un appareil dont les côtés feraient eux-mêmes partie de la surface d’affichage, sans bordure classique.

Samsung travaillerait sur un écran qui enveloppe les quatre côtés

Selon le leaker chinois Instant Digital, qui s’est exprimé sur Weibo, Apple attendrait que Samsung finalise une nouvelle technologie d’écran OLED décrite comme un écran intégral enveloppant. Le panneau resterait relativement plat au centre, avant de se courber presque à 90 degrés sur chacun des quatre côtés.

Cette conception se distinguerait des écrans dits Waterfall, dont les bords sont fortement incurvés, mais conservent une transition plus progressive. Ici, l’objectif serait de faire disparaître visuellement les tranches traditionnelles du smartphone en prolongeant l’affichage sur ses côtés.

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Le concept rappelle un prototype présenté par Xiaomi en 2021, qui cherchait déjà à éliminer les bordures et les boutons physiques grâce à un écran incurvé sur les quatre côtés. Mais transformer ce type de démonstration en produit commercial reste une autre affaire.

Pour Apple, cette technologie pourrait représenter l’aboutissement de plusieurs années de recherche sur la réduction des bordures. La firme souhaiterait proposer un iPhone dont la face avant serait presque entièrement constituée d’écran, sans renoncer à une surface centrale relativement plate.

L’iPhone du 20ᵉ anniversaire pourrait n’être qu’une étape

Les rumeurs concernant l’iPhone du 20ᵉ anniversaire évoquent déjà un changement de design important. Le prochain modèle pourrait adopter un écran incurvé sur ses quatre côtés, avant de laisser place à une conception encore plus ambitieuse.

Cependant, le calendrier reste incertain. Rien ne permet d’affirmer que la technologie d’écran enveloppant sera prête pour cet iPhone anniversaire, ni même qu’Apple l’adoptera finalement.

Samsung aurait encore plusieurs obstacles techniques à surmonter. Le premier concerne la qualité d’image : les courbures extrêmes peuvent provoquer des distorsions optiques et des variations de couleurs sur les bords. Le constructeur doit également préserver l’encapsulation protectrice de la dalle OLED malgré les contraintes mécaniques imposées par ces pliures très prononcées.

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L’intégration des antennes représente un autre défi majeur. Sur un smartphone classique, les tranches accueillent une partie des éléments nécessaires à la connectivité. Si l’écran recouvre ces zones, il faudra trouver une autre manière de garantir une réception fiable sans compromettre le design.

Ces difficultés expliquent pourquoi un écran enveloppant ne se résume pas à une simple évolution esthétique. Il implique de repenser plusieurs éléments de la conception du smartphone.

Samsung pourrait dégainer avant Apple

Samsung a largement contribué à populariser les écrans incurvés avec les Galaxy S6 Edge et S7 Edge. La marque a ensuite progressivement abandonné cette approche sur ses modèles haut de gamme, notamment avec le Galaxy S24 Ultra, revenu à un écran plat.

Apple, de son côté, a également privilégié les surfaces planes depuis l’iPhone 12, après les tranches arrondies de générations précédentes. Un retour à un écran incurvé pour l’anniversaire de l’iPhone marquerait donc un changement notable dans la philosophie esthétique de la marque.

Selon les spéculations rapportées, Samsung pourrait décider d’utiliser cette technologie sur l’un de ses propres appareils avant de la fournir à Apple. Il pourrait s’agir d’un modèle spécial plutôt que d’une refonte complète de la gamme Galaxy S.

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Une telle stratégie serait logique pour Samsung Display, qui pourrait tester la technologie sur un produit maison avant de la proposer à d’autres fabricants. Mais aucun lancement de ce type n’est confirmé à ce stade.

Un design spectaculaire, mais potentiellement fragile

Un écran qui recouvre les quatre côtés pourrait donner naissance à un smartphone particulièrement futuriste. Il soulèverait néanmoins plusieurs questions pratiques, notamment en matière de résistance aux chutes, de réparabilité et de protection.

Les bords incurvés sont déjà plus exposés aux chocs que les surfaces protégées par un cadre traditionnel. Avec un écran qui descend presque verticalement sur chaque tranche, les zones fragiles pourraient devenir encore plus difficiles à protéger.

Les coques poseraient également un dilemme : elles resteraient utiles pour absorber les chocs, mais recouvriraient une partie de la surface d’affichage censée faire tout l’intérêt du concept. Les contacts involontaires avec la paume pourraient aussi compliquer l’utilisation quotidienne.

Apple devra donc trouver un équilibre entre l’effet visuel recherché et la robustesse attendue d’un smartphone premium. Pour l’instant, cette technologie reste au stade des informations non confirmées. L’iPhone du 20ᵉ anniversaire pourrait constituer une première étape vers un design plus radical, mais un iPhone entièrement enveloppé d’écran dépendra autant des progrès de Samsung que de la capacité d’Apple à rendre cette conception réellement pratique.