Perplexity veut faire évoluer les assistants IA vers de véritables collaborateurs numériques. L’entreprise a annoncé jeudi le lancement de Teammates, un système d’agents personnels capables de prendre en charge des missions récurrentes à partir d’un objectif général, puis de les exécuter de manière autonome.

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Contrairement à un assistant qu’il faut guider à chaque nouvelle session, ces agents sont conçus pour conserver leur contexte et apprendre des instructions reçues au fil du temps.

La nouveauté est d’abord réservée aux abonnés Max, sur le Web via Perplexity. Son ambition est claire : permettre aux utilisateurs de déléguer des responsabilités complètes, plutôt que de simplement demander à une IA de réaliser une tâche ponctuelle.

Des agents qui conservent leur mémoire et leur environnement de travail

Teammates s’inscrit dans la continuité de Computer, l’agent multi-modèle lancé par Perplexity en février. Mais, les deux approches présentent une différence importante. Computer fonctionnait dans des sessions temporaires, avec des environnements de travail qui disparaissaient une fois la mission terminée.

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Les Teammates, eux, sont persistants. Le PDG Aravind Srinivas les décrit comme des collègues numériques capables de prendre en charge des responsabilités et de mener des missions de bout en bout. Ils disposent déjà du contexte associé aux projets, à la mémoire, aux compétences, aux connecteurs, aux fichiers et aux sessions précédentes de l’utilisateur.

Cette continuité doit éviter de devoir réexpliquer chaque matin les objectifs, les consignes et les habitudes de travail. L’agent peut ainsi reprendre une activité avec les informations accumulées précédemment et intervenir lorsque de nouveaux éléments nécessitent son attention.

Marketing, support, ventes : des missions prises en charge de bout en bout

Perplexity présente plusieurs domaines d’application, notamment le marketing, les ventes, le support client et les opérations. Les agents peuvent par exemple trier des rapports de bugs, effectuer des cycles de contrôle qualité, surveiller la sécurité, analyser des données ou gérer des tests A/B.

La démonstration de l’entreprise illustre surtout leur capacité à enchaîner plusieurs actions. Un agent dédié à la publicité détecte que certaines campagnes menées avec des créateurs de contenu affichent un coût d’acquisition inférieur à l’objectif fixé. Il prépare alors une campagne plus importante et transmet au service juridique un contrat destiné à prolonger la collaboration.

Le directeur de marque lui demande ensuite de reproduire automatiquement ce comportement à l’avenir, sans solliciter une nouvelle validation à chaque occasion. C’est précisément cette capacité à intégrer des retours et à adapter les actions futures qui distingue les Teammates d’un simple assistant conversationnel.

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Une intégration à Slack et un contrôle humain conservé

Les Teammates peuvent également être ajoutés à des canaux Slack. Les collaborateurs peuvent alors leur confier des missions directement dans les conversations, tandis que l’agent surveille le canal et intervient lorsqu’un événement correspond aux règles qui lui ont été définies.

Chaque agent dispose de son propre environnement d’exécution. Les utilisateurs peuvent examiner son travail, reprendre le contrôle de son bureau numérique ou réorienter ses actions si nécessaire. Cette possibilité de supervision reste importante, notamment lorsque les agents interviennent sur des processus professionnels ou des opérations impliquant plusieurs équipes.

L’objectif n’est donc pas simplement de laisser une IA travailler sans surveillance, mais de lui attribuer un périmètre de responsabilité dans lequel elle peut agir de manière persistante, avec la possibilité pour un humain de vérifier ou de reprendre la main.

Un abonnement Max à 200 dollars par mois pour commencer

Pour le moment, Perplexity réserve Teammates aux abonnés Max, sur le Web. Cet abonnement coûte 200 dollars par mois, ce qui place la fonctionnalité dans une offre premium plutôt que dans les mains de l’ensemble des utilisateurs.

L’entreprise prévoit également une arrivée sur iOS. Aravind Srinivas a indiqué que des applications natives pour mobile et ordinateur étaient en préparation, sans fournir de calendrier précis pour leur disponibilité.

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Perplexity arrive sur un marché où plusieurs acteurs développent déjà des agents capables de prendre en charge des missions professionnelles. OpenAI travaille sur ses Workspace Agents, Microsoft propose CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche Cowork, tandis que GrokGrok est l'assistant IA de xAI — désormais réuni avec SpaceX et X au sein de SpaceXAI — un agent conversationnel connecté en temps réel au réseau X, au ton volontairement direct et provocateur. Lire la fiche Bot et Claude CoworkClaude Cowork est la fonction de l'app Claude Desktop qui transforme Claude en agent de productivité : accès à un dossier de fichiers, exécution de tâches multi-étapes et connexions à des outils comme Slack, Notion ou Google Workspace. Lire la fiche d’Anthropic explorent également cette approche. OpenAI et Microsoft ciblent notamment les organisations avec leurs offres respectives, alors que Perplexity met ici l’accent sur ses abonnés individuels.

La bataille ne porte donc plus uniquement sur la qualité des réponses générées par les modèles. Elle concerne désormais leur capacité à conserver un contexte, à prendre des initiatives, à interagir avec des outils et à accomplir des tâches sur la durée. Avec Teammates, Perplexity entend faire de l’IA un véritable collaborateur numérique, mais son tarif de 200 dollars par mois constituera un premier obstacle à une adoption massive.