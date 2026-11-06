Anthropic veut faire de Claude un véritable compagnon financier. L’entreprise a annoncé le lancement de Personal Finance, un nouvel outil qui permet au chatbot d’accéder aux comptes bancaires et aux cartes de crédit des utilisateurs afin de les aider à mieux comprendre leurs dépenses, leurs revenus et leur situation financière.

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La fonctionnalité repose sur une connexion à Plaid, un service d’intermédiation qui permet de relier des comptes financiers à des applications tierces. Une fois les comptes associés, les utilisateurs peuvent interroger Claude en langage naturel sur leurs soldes, leurs transactions et leurs habitudes de consommation.

Anthropic précise toutefois que cet accès est strictement en lecture seule : le chatbot ne peut ni transférer de l’argent, ni gérer des comptes, ni effectuer des investissements.

Claude transforme les relevés bancaires en réponses concrètes

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L’objectif est de dépasser les conseils financiers génériques pour proposer une analyse fondée sur les données réelles de chaque utilisateur. À la fin du mois, il devient par exemple possible de demander à Claude : « Où est passé mon argent ce mois-ci ? ». Le chatbot additionne alors les dépenses issues des comptes connectés et les répartit par catégories, comme le logement, les factures, l’alimentation ou les achats.

L’utilisateur peut ensuite approfondir l’analyse avec des questions complémentaires : ses dépenses sont-elles supérieures à la normale ? Certains postes ont-ils augmenté ? Des dépenses importantes ont-elles été oubliées ? Cette approche conversationnelle doit permettre de comprendre plus facilement les mouvements financiers sans devoir parcourir manuellement plusieurs relevés bancaires.

Personal Finance ne se limite pas à établir des récapitulatifs. Claude peut également repérer de potentielles anomalies, notamment des prélèvements en double, des frais inattendus ou des factures qui augmentent progressivement. Il peut aussi examiner l’équilibre entre les revenus et les dépenses, ou expliquer des notions financières parfois obscures.

Anthropic cite notamment le taux annuel effectif global, ou APR (Annual Percentage Rate). Claude peut expliquer ce type de terme et effectuer des calculs pour montrer, par exemple, combien d’intérêts ont été payés au cours des douze derniers mois.

Des données financières accessibles, mais avec des limites annoncées

La connexion à des comptes bancaires constitue naturellement un sujet sensible. Anthropic affirme que Claude ne récupère qu’un ensemble limité d’informations : le nom de la banque, le nom et le type de compte, les quatre derniers chiffres du numéro de compte, les soldes, les plafonds de crédit et jusqu’à deux années d’historique des transactions.

L’entreprise apporte également une précision concernant l’utilisation des conversations : les échanges réalisés dans le hub Personal Finance ne servent pas à entraîner ses modèles. Anthropic met par ailleurs en avant l’absence de publicité et de recommandations sponsorisées. Claude ne propose pas non plus ses propres cartes de crédit, prêts ou comptes d’épargne, ce qui doit limiter les conflits d’intérêts dans les réponses fournies.

Ces garanties ne suppriment pas toutes les interrogations liées à la connexion de données bancaires à un assistant IA. Elles constituent néanmoins les principales limites et protections mises en avant par Anthropic pour encourager les utilisateurs à essayer cette nouvelle fonctionnalité.

Anthropic rattrape ChatGPT sur les finances personnelles

Avec Personal Finance, Anthropic rejoint un terrain déjà investi par OpenAI. ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche a lancé des outils comparables en mai, permettant eux aussi de connecter des comptes financiers et d’interroger l’assistant sur les habitudes de dépenses ou les projets financiers à plus long terme.

La différence se jouera notamment sur la qualité des analyses, la facilité d’utilisation et la confiance accordée à chaque plateforme. En intégrant directement les données bancaires dans Claude, Anthropic cherche à faire évoluer son assistant au-delà de la simple conversation, vers un outil capable d’accompagner certaines décisions du quotidien à partir d’informations personnelles.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de spécialisation de Claude. L’entreprise a déjà développé des offres destinées à des secteurs particuliers, notamment le juridique avec Claude for Legal et les services financiers avec Claude for Financial Services.

Personal Finance commence à être déployé en version bêta cette semaine auprès des abonnés Claude Pro, Max et Ultra aux États-Unis. Aucune disponibilité en France ou dans les autres pays n’est annoncée à ce stade.