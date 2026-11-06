Apple commencerait à limiter les dépenses consacrées à l’intelligence artificielle par ses employés. Selon un article de Bloomberg publié le 4 novembre 2026, le groupe a déjà réduit les budgets quotidiens accordés à ses équipes d’ingénierie pour utiliser des outils d’IA.

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Une décision qui marque un changement de cap pour une entreprise cherchant depuis plusieurs années à intégrer cette technologie dans ses processus de développement.

En octobre, Apple aurait ainsi abaissé le plafond quotidien de dépenses de ses ingénieurs de 300 à 200 dollars. D’autres réductions seraient déjà envisagées : certaines équipes pourraient voir leur allocation tomber à 100 dollars par jour. En dehors des départements d’ingénierie, Apple étudierait même une limite quotidienne de seulement 25 dollars.

Les dépenses liées aux tokens deviennent un sujet de préoccupation

Cette évolution intervient après plusieurs mois d’enthousiasme autour de l’utilisation intensive de l’IA en entreprise. Au début de l’année 2026, une tendance baptisée « tokenmaxxing » avait encouragé les salariés à multiplier les interactions avec les modèles d’intelligence artificielle, dans l’espoir d’améliorer leur productivité.

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L’idée consistait à utiliser autant de tokens que possible pour automatiser davantage de tâches et accélérer le travail quotidien. Mais, cette approche s’est rapidement heurtée à une réalité financière : chaque requête et chaque génération de contenu entraînent des coûts, qui peuvent devenir importants lorsque les outils sont utilisés à grande échelle.

Les entreprises commencent donc à revoir leurs politiques internes. Plutôt que d’encourager une consommation maximale, certaines privilégient désormais des budgets contrôlés et une utilisation plus ciblée des modèles.

Le retour à la réalité économique de l’IA

Le cas d’Apple illustre une interrogation plus large sur la rentabilité de l’intelligence artificielle en entreprise. Si les gains de productivité sont régulièrement mis en avant, leur mesure reste parfois difficile. Les coûts de développement, d’accès aux modèles et d’exploitation peuvent rapidement s’accumuler, sans que les bénéfices obtenus soient toujours clairement établis.

Cette différence entre les dépenses engagées et les gains réellement mesurables alimente les inquiétudes dans plusieurs secteurs. L’utilisation de l’IA ne garantit pas automatiquement une réduction des coûts ou une amélioration de la productivité.

Pour Apple, la réduction des allocations quotidiennes ne signifie pas nécessairement un recul de sa stratégie dans l’intelligence artificielle. Elle pourrait plutôt traduire une volonté de mieux encadrer les dépenses associées à ces outils, notamment au sein des équipes qui les utilisent intensivement.

La question dépasse désormais le simple accès aux modèles les plus performants : les entreprises doivent aussi déterminer quelles tâches justifient réellement leur coût en tokens. Après la phase d’expérimentation et d’adoption massive, l’IA entre progressivement dans une période où son efficacité économique doit être démontrée.