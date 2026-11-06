Anthropic a complété le 2 novembre son dossier d’introduction en Bourse avec ses comptes des neuf premiers mois de 2026, selon StockTitan, qui a analysé le document déposé auprès de la SEC. Le créateur de ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche vise le Nasdaq sous le symbole ANT.

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L’entreprise a réalisé 33,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires entre janvier et septembre 2026, dont près de 17 milliards au seul troisième trimestre.

Prudence toutefois sur les chiffres de pertes, qui paraissent vertigineux : l’essentiel est une écriture comptable, sans sortie d’argent. Le prix des actions et la date de cotation ne sont pas encore fixés.

Qu’est-ce que ce dépôt auprès de la SEC ?

Toute entreprise qui veut entrer en Bourse aux États-Unis doit publier un prospectus, le formulaire S-1, auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Anthropic a rendu le sien public le 26 octobre, comme nous l’expliquions dans notre article sur le dépôt de son dossier, puis l’a complété le 2 novembre. C’est la première fois que les comptes détaillés d’Anthropic sont accessibles à tous.

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L’opération est menée par Goldman Sachs et Morgan Stanley. Une partie des actions sera proposée aux particuliers via des courtiers en ligne américains comme Robinhood ou Fidelity, et des offres sont prévues dans plusieurs pays, dont certains de l’Espace économique européen.

Une croissance hors norme

Au premier semestre, Anthropic a réalisé 16,3 milliards de dollars de revenus, contre 1,16 milliard un an plus tôt. Le troisième trimestre accélère encore, avec 16,96 milliards, environ douze fois plus qu’à la même période de 2025. L’essentiel vient des entreprises et des développeurs qui utilisent ses modèles, notamment pour la programmation.

Plus de 11 900 clients dépensent désormais plus de 100 000 dollars par an, contre environ 950 un an plus tôt. Les cinq premiers pèsent tout de même environ un quart du chiffre d’affaires.

Pourquoi une perte de plus de 100 milliards

Sur neuf mois, la perte nette atteint 104 milliards de dollars, dont 80,7 milliards au premier semestre. Ce chiffre ne veut pas dire qu’Anthropic a dépensé cet argent. Environ 94 milliards correspondent à la réévaluation de titres convertibles détenus par ses investisseurs : comme la valeur d’Anthropic a explosé, ces titres valent beaucoup plus, et la comptabilité l’enregistre comme une charge.

L’activité elle-même est presque à l’équilibre : la perte opérationnelle est de 1,26 milliard de dollars sur neuf mois, avec un premier trimestre bénéficiaire au printemps. Anthropic a même généré 6,6 milliards de dollars de trésorerie grâce à son activité, et disposait de 131,8 milliards de liquidités fin septembre.

Les points de vigilance

Le dossier détaille des engagements gigantesques en puissance de calcul : environ 895 milliards de dollars de contrats signés avec Google, Amazon, Microsoft, Broadcom et d’autres fournisseurs, dont près de 70 milliards à payer dans les douze mois. Plusieurs de ces fournisseurs sont aussi actionnaires d’Anthropic.

La gouvernance est aussi inhabituelle. Anthropic est une « public benefit corporation », une société à mission, et un fonds indépendant, le Long-Term Benefit Trust, élit la majorité du conseil d’administration grâce à une action spéciale. Les acheteurs d’actions ANT n’auront donc qu’une influence limitée sur la direction. Le dossier cite enfin des risques juridiques, dont son conflit avec l’administration américaine et des restrictions à l’exportation de certains modèles.

Reste à connaître le prix

Reste à savoir à quel prix et à quelle date les actions ANT seront proposées. La tournée de présentation aux investisseurs pourrait démarrer dès le 10 novembre, et cet article sera mis à jour dès que la fourchette de prix sera publiée.