Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Utiliser un smartphone pliable doté d’un grand écran offre un confort appréciable, mais atteindre certaines zones de l’affichage avec le pouce peut vite devenir compliqué. Apple semble avoir trouvé une réponse à ce problème avec une adaptation de Reachability, une fonction déjà connue des utilisateurs d’iPhone classiques.

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La première bêta développeur d’iOS 27.3 introduit ainsi cette fonctionnalité sur l’iPhone Duo, afin de faciliter son utilisation à une seule main.

Reachability s’adapte au format pliable de l’iPhone Duo

Sur un iPhone traditionnel, Reachability permet de faire descendre la partie supérieure de l’écran pour la rendre accessible au pouce. Apple reprend le même principe sur son smartphone pliable, mais l’adapte à la largeur de son grand écran interne. Au lieu de déplacer l’interface verticalement, la fonction permet désormais de la décaler horizontalement.

Le geste est simple : il suffit de balayer depuis le bord gauche de l’écran vers la droite, ou depuis le bord droit vers la gauche. Le contenu se déplace alors vers le côté opposé, rapprochant les éléments de l’écran du pouce de l’utilisateur. Une solution qui devrait rendre la navigation plus confortable lorsque le téléphone est tenu d’une seule main.

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Pour activer la fonction, il faut se rendre dans Réglages > Accessibilité > Reachability. D’après les informations de la bêta, elle est également activée par défaut après la mise à jour vers iOS 27.3.

iOS 27.3 étend aussi les capacités de Siri

Reachability n’est pas la seule nouveauté de cette version. Apple poursuit également le déploiement de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle dans plusieurs applications de son écosystème, notamment Musique, Messages, Photos, Calendrier et Rappels.

Siri peut désormais créer des playlists dans Apple Music, programmer l’envoi de messages, modifier des photos ou encore ajouter des événements au calendrier. L’assistant gagne également des capacités de gestion des onglets dans Safari, de création d’entrées dans Journal et d’organisation des fichiers et dossiers. D’autres fonctions apparaissent dans Météo, Plans, Aperçu et Raccourcis.

Apple prévoit par ailleurs de mettre ces nouveaux outils à la disposition des développeurs tiers. Cette ouverture pourrait permettre aux applications de l’écosystème de tirer parti des mêmes capacités d’assistance et d’automatisation.

Une mise à jour encore en phase de test

iOS 27.3 est actuellement disponible sous forme de bêta développeur. Apple dispose donc encore de temps pour ajuster ces nouveautés avant leur déploiement général, annoncé pour plus tard dans l’année.

L’adaptation de Reachability illustre en tout cas un enjeu important pour les smartphones pliables : leur grand écran ne doit pas se faire au détriment de l’ergonomie. En transposant une fonction familière au format horizontal de l’iPhone Duo, Apple cherche à rendre son appareil plus pratique au quotidien, sans imposer de compromis sur la surface d’affichage.