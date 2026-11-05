Meta a racheté Conductor, une jeune entreprise qui permet de faire travailler plusieurs agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche de programmation en même temps, selon Axios. Meta a confirmé l’opération le 4 novembre, sans en donner le montant.

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Pour les utilisateurs, le service cloud de Conductor fermera le 20 novembre, et les données qui y sont stockées seront ensuite supprimées.

Prudence toutefois sur la suite : Meta n’a pas dit ce qu’il fera de l’application, ni quel produit remplacera Conductor.

Ce que fait Conductor

Fondée en 2024, Conductor s’est fait connaître avec une application Mac qui sert de chef d’orchestre pour les agents de code. Elle lance plusieurs agents, comme Claude Code ou CodexOpenAI Codex est l'agent de programmation d'OpenAI — capable d'écrire, corriger et exécuter du code de façon autonome depuis un terminal, une app de bureau ou l'application ChatGPT, et depuis 2026 de piloter directement un ordinateur comme le ferait un développeur. Lire la fiche, chacun dans son propre espace de travail, pour avancer sur plusieurs tâches d’un même projet sans qu’ils se marchent dessus.

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L’entreprise ne développe pas ses propres modèles : elle s’appuie sur ceux d’Anthropic et d’OpenAI. En mai, elle avait lancé Conductor Cloud, qui fait tourner ces agents sur des serveurs distants, et elle avait levé 22 millions de dollars.

Le calendrier de fermeture

Les nouvelles inscriptions et les téléchargements sont arrêtés depuis l’annonce. Conductor Cloud passe en lecture seule le 13 novembre, puis ferme le 20 novembre : les utilisateurs ont donc une semaine pour récupérer leur travail.

L’application elle-même doit garder ses fonctions principales jusqu’au début de l’année prochaine. Son patron, Charlie Holtz, promet « quelque chose de nouveau » d’ici là.

Charlie Holtz et son directeur technique, Jackson de Campos, rejoignent Meta Superintelligence Labs, la division IA dirigée par Alexandr Wang, où ils travailleront avec Nat Friedman. Meta achète surtout une équipe et un savoir-faire : l’orchestration de plusieurs agents, une étape au-delà de l’assistant qui écrit du code ligne par ligne.

Meta a lancé en août Muse Code, son propre agent de programmation, et sa famille de modèles Muse sert déjà de base à de nombreux projets du groupe. Le rachat de Conductor lui permet de rattraper Anthropic, OpenAI et Google sur un terrain très disputé, comme le montre l’arrivée de plus de 40 agents dans Android Studio.

Reste à savoir si le futur outil de Meta restera ouvert aux agents concurrents, comme Conductor, ou s’il sera réservé à Muse Code. La réponse devrait arriver au début de 2027.