Un investissement initial déjà estimé à environ 800 millions de dollars par le fabricant de puces.

Nvidia pourrait renforcer son contrôle sur l’écosystème américain de l’IA en rachetant Reflection AI ou en augmentant sa participation dans la startup.

Selon le Financial Times, le fabricant de puces discute actuellement de plusieurs options avec cette jeune entreprise spécialisée dans les modèles d’intelligence artificielle à poids ouverts. Les négociations en seraient encore à un stade préliminaire et pourraient ne déboucher sur aucun accord.

Plusieurs scénarios seraient à l’étude. Nvidia pourrait procéder à une acquisition classique, augmenter sa participation financière ou fournir davantage de puissance de calcul à Reflection AI. Une autre possibilité serait une opération d’acqui-hire, dans laquelle Nvidia recruterait les équipes de la startup et obtiendrait une licence sur sa technologie sans nécessairement racheter l’ensemble de l’entreprise.

Cette dernière option pourrait notamment permettre d’éviter une procédure réglementaire aussi longue que celle d’une acquisition complète. Selon le Financial Times, Nvidia a déjà investi environ 800 millions de dollars dans Reflection AI. Bloomberg a également rapporté des discussions autour d’un investissement supplémentaire ou d’un apport de capacités de calcul.

Reflection AI veut concurrencer les modèles chinois

Fondée en 2024 par Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, deux anciens chercheurs de Google DeepMind, Reflection AI développe des modèles ouverts destinés notamment au développement logiciel et aux agents autonomes.

Le 5 octobre, la startup a dévoilé Beam, son premier modèle à poids ouverts, conçu pour les tâches de programmation et les applications faisant appel à des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche. Contrairement aux modèles entièrement propriétaires, les modèles à poids ouverts permettent aux développeurs d’accéder aux paramètres du modèle et de les exploiter dans leurs propres environnements, selon les conditions de licence applicables.

Reflection AI a également conclu des accords d’infrastructure avec SpaceX et le fournisseur de cloud Nebius afin de disposer de la puissance de calcul nécessaire au développement de ses modèles.

Nvidia multiplie les opérations dans l’IA

Un rapprochement plus poussé avec Reflection AI s’inscrirait dans une stratégie plus large de Nvidia visant à renforcer sa position dans l’écosystème de l’intelligence artificielle, au-delà de la seule vente de processeurs graphiques.

Le groupe a multiplié les investissements et les accords technologiques avec des entreprises du secteur. Il a notamment conclu un accord de licence avec Groq, une startup spécialisée dans les puces d’inférence, accompagné de l’arrivée de plusieurs de ses dirigeants chez Nvidia.

Les opérations de ce type attirent toutefois l’attention des autorités de la concurrence. Le ministère américain de la Justice examinerait notamment l’accord avec Groq pour déterminer si sa structure permettait d’éviter un examen antitrust.

Un enjeu stratégique pour les États-Unis

Reflection AI présente un intérêt particulier dans un contexte de concurrence avec la Chine. Selon le Financial Times, l’administration Trump souhaite voir émerger des acteurs américains capables de rivaliser avec des modèles chinois à bas coût, comme ceux de DeepSeek.

Un renforcement des liens entre Nvidia et Reflection AI pourrait donc apporter à la startup davantage de ressources financières et de capacités de calcul pour accélérer ses développements. Mais aucun accord n’a été annoncé, et les discussions pourraient encore évoluer dans les prochaines semaines.