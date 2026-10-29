Google ouvre davantage Android Studio aux outils d’intelligence artificielle concurrents. Lors de l’Android Developer Summit 2026, l’entreprise a annoncé que son environnement officiel de développement prend désormais en charge plus de 40 agents de programmation, parmi lesquels Claude d’Anthropic, Codex d’OpenAI et son propre agent Antigravity. L’objectif : laisser les développeurs choisir les outils qu’ils préfèrent, sans les enfermer dans l’assistant intégré de Google.

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Cette ouverture s’appuie sur une nouvelle fonction baptisée « Bring Your Own Agent » (BYOA), disponible dans Android Studio Rabbit 2, présenté comme une version stable.

Au-delà de la génération de code, les agents peuvent accéder à la structure des projets, lancer des compilations, exécuter des applications dans l’émulateur Android et consulter les journaux d’exécution pour vérifier leur travail.

Plus de 40 agents IA dans Android Studio

Android Studio disposait déjà de son propre assistant. La nouveauté réside dans la possibilité d’y intégrer des agents tiers, notamment Claude, Codex et Antigravity. Les développeurs peuvent ainsi conserver leurs outils habituels tout en profitant de leur intégration dans l’environnement Android.

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Google s’appuie sur l’Agent Client Protocol (ACP), un standard ouvert destiné à connecter des agents d’intelligence artificielle aux éditeurs de code. Cette approche facilite l’intégration de différents outils sans nécessiter une passerelle spécifique développée pour chacun d’eux.

Pour ajouter un agent, il suffit de se rendre dans Settings > Tools > AI > Agents, puis de parcourir le catalogue et d’installer les outils souhaités. Plusieurs agents peuvent être utilisés dans le même environnement, ce qui laisse aux développeurs la possibilité de comparer leurs résultats ou de choisir celui qui convient le mieux à une tâche.

Des agents capables de tester leur propre code

L’intégration va au-delà de la simple génération de lignes de code. Les agents peuvent accéder à la structure du projet, lancer des compilations, exécuter l’application dans l’émulateur Android et consulter Logcat, qui rassemble les journaux d’activité de l’application.

Cette visibilité leur permet de confronter leur code à son comportement réel dans un environnement de test. Ils peuvent ainsi rechercher des erreurs d’exécution et exploiter les informations disponibles pour affiner leurs modifications, plutôt que de produire du code sans vérifier son fonctionnement.

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Google ajoute également Change Review, une fonction d’analyse assistée par l’IA qui examine les modifications apportées au projet, y compris celles produites par un agent. Elle peut guider le développeur dans l’examen de changements importants, afin de faciliter la compréhension du code et la détection d’éventuels problèmes.

Cette fonction répond à une difficulté croissante des workflows assistés par l’IA : un agent peut générer rapidement des modifications nombreuses, mais leur relecture reste indispensable avant de les intégrer au projet.

Claude Code et Codex arrivent aussi dans Android CLI

L’ouverture ne se limite pas à Android Studio. Google enrichit également Android CLI, sa boîte à outils en ligne de commande destinée à la construction et aux tests d’applications, avec des extensions officielles pour Claude CodeClaude Code est l'agent de programmation d'Anthropic, conçu pour vivre dans le terminal du développeur — écrire du code, corriger des bugs, ouvrir des pull requests — et devenu en 2026 un outil pilotable à la voix, à distance, et de plus en plus en pilotage automatique. Lire la fiche et Codex.

Pour illustrer leur intérêt, Google présente un test réalisé avec Claude Opus 5.5, chargé de rechercher des fuites mémoire au fil de 45 parcours utilisateurs dans une application. Une fuite mémoire se produit lorsqu’un logiciel conserve inutilement des ressources, ce qui peut ralentir l’application ou provoquer son arrêt.

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Avec Android CLI, l’agent a terminé l’analyse en 46 minutes, contre 88 minutes sans cet outil. Selon Google, le gain provient notamment de la possibilité d’analyser des instantanés mémoire sur l’ordinateur plutôt que directement sur le téléphone.

Cette démonstration reste toutefois limitée : Google précise qu’un seul essai a été réalisé pour chaque configuration. Le résultat est encourageant, mais il ne suffit pas à établir un gain de performance systématique pour tous les projets ou tous les agents.

Des applications Android potentiellement plus fiables

L’enjeu dépasse le confort des développeurs. Si les agents parviennent à identifier plus rapidement les fuites mémoire, à tester les fonctionnalités et à faciliter les revues de code, les équipes pourraient consacrer davantage de temps à la correction des défauts et à l’amélioration de leurs applications.

Les utilisateurs pourraient ainsi bénéficier, à terme, d’applications plus stables et plus réactives. Mais cette amélioration n’est pas automatique : les développeurs doivent encore vérifier les résultats, décider quelles corrections appliquer et s’assurer que les changements ne provoquent pas de nouvelles régressions.

En ouvrant Android Studio à des dizaines d’agents concurrents, Google adopte une stratégie pragmatique. Plutôt que d’imposer exclusivement son propre assistant, l’entreprise cherche à faire de son environnement un espace où plusieurs outils d’IA peuvent travailler et être évalués. Le véritable enjeu sera désormais de transformer cette accélération du développement en gains de qualité mesurables pour les applications Android.