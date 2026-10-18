Amazon négocierait le rachat de Decart pour environ 7 milliards de dollars

Amazon serait en négociations pour racheter Decart, une startup spécialisée dans l’intelligence artificielle, pour une valorisation d’environ 7 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, les discussions pourraient aboutir rapidement si les deux parties parviennent à un accord et qu’aucun autre acquéreur ne se manifeste. L’opération n’a toutefois pas été confirmée par les entreprises concernées.

Fondée en 2023 par les frères Dean et Orian Leitersdorf, avec Moshe Shalev, Decart développe des technologies destinées à faciliter l’utilisation de différentes puces pour exécuter des modèles d’IA. Sa couche logicielle, baptisée DOS, permet aux développeurs de passer plus facilement d’une architecture matérielle à une autre, un enjeu important alors que les entreprises cherchent à sécuriser leurs capacités de calcul et à réduire leur dépendance à certains fournisseurs.

La startup développe également ses propres modèles. Lucy permet de modifier des vidéos en temps réel, tandis qu’Oasis génère des environnements interactifs destinés notamment aux applications de robotique et d’IA physique.

Un partenariat déjà établi avec AWS

L’intérêt d’Amazon pour Decart s’inscrirait dans une relation technologique déjà engagée. Amazon Web Services (AWS) avait accordé à la startup un accès anticipé à ses puces Trainium, conçues pour concurrencer les accélérateurs de Nvidia dans l’entraînement et l’exécution des modèles d’IA.

En décembre 2025, Decart avait notamment présenté un modèle vidéo fonctionnant en temps réel sur Trainium3, lors de la conférence AWS re:Invent. Amazon avait alors affirmé que la technologie de Decart permettait une génération d’images quatre fois plus rapide, pour un coût réduit de moitié par rapport aux GPU, selon les conditions de la démonstration.

Un rachat permettrait à Amazon de renforcer ses compétences logicielles autour de ses propres accélérateurs et de proposer des infrastructures d’IA plus compétitives à ses clients cloud. La valeur de Decart ne repose donc pas uniquement sur ses modèles, mais également sur sa capacité à exploiter efficacement différentes architectures matérielles.

Une valorisation presque doublée en quelques mois

En mai, Decart avait levé 300 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Radical Ventures, auquel Nvidia avait également participé. L’opération valorisait alors la startup à près de 4 milliards de dollars.

Le parcours de l’entreprise a également attiré l’attention d’autres géants de l’IA. Anthropic avait envisagé un rachat d’environ 6 milliards de dollars en actions, avant d’abandonner les discussions après son audit préalable. Selon les informations publiées à l’époque, les désaccords portaient notamment sur le transfert d’une partie des équipes de Tel-Aviv vers San Francisco.

Decart a levé plus de 400 millions de dollars auprès d’investisseurs comme Sequoia Capital, Benchmark et Radical Ventures. Une acquisition à 7 milliards de dollars constituerait donc une opération majeure pour l’écosystème technologique israélien.

Pour Amazon, ce rachat potentiel s’inscrirait dans une stratégie plus large visant à renforcer ses technologies d’IA et ses puces propriétaires. Mais tant qu’aucun accord n’est annoncé, la valorisation de 7 milliards de dollars et le calendrier de l’opération restent à considérer comme des informations rapportées par la presse.