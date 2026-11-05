La DGCCRF a reçu environ 43 000 signalements de démarchage téléphonique entre début août et fin septembre 2026, selon des chiffres relayés par Selectra d’après Le Figaro. Cela concerne les deux premiers mois de la nouvelle loi, entrée en vigueur le 11 août.

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Depuis cette date, un professionnel ne peut plus vous appeler pour vous vendre quelque chose sans votre accord préalable, et la liste Bloctel a été fermée.

Prudence toutefois sur la lecture de ce chiffre : la DGCCRF juge « trop tôt pour tirer des conclusions » et ne constate pas de hausse marquée par rapport aux années précédentes.

Une interdiction qui ne fait pas encore taire les appels

Les signalements ne disparaissent pas : 266 000 en 2024, 287 000 en 2025 et plus de 150 000 dans les premiers mois de 2026, avant la réforme. Les périodes ne sont pas comparables, mais le rythme de près de 21 000 signalements par mois montre que la loi seule ne suffit pas.

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Les règles restent strictes. Un appel commercial n’est permis qu’avec votre consentement, en semaine, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, jamais le week-end ni les jours fériés, et dans la limite de quatre appels en 30 jours pour une même entreprise. Un contrat conclu après un appel illégal est nul. En 2025, plus de 11 millions d’euros d’amendes ont été notifiés pour ce type d’infraction.

Bloquer les appels sur iPhone

Dans Réglages, puis Apps et Téléphone, l’option « Filtrer les appels inconnus » demande à un numéro absent de vos contacts de se présenter avant que le téléphone ne sonne. C’est le réglage le plus efficace contre les démarcheurs, qui raccrochent rarement pour laisser un message. L’option « Faire taire les appels inconnus » est plus radicale : ces appels vont directement en messagerie.

Pour un numéro précis, ouvrez l’historique des appels, touchez le bouton d’information à côté du numéro, puis « Bloquer ce correspondant ». Des applications d’identification d’appels peuvent aussi être activées dans les réglages de Téléphone, sous « Blocage et identification des appels ».

Bloquer les appels sur Android

Avec l’application Téléphone de Google, présente sur les Pixel et de nombreux autres modèles, ouvrez Paramètres, puis « Identification de l’appelant et spam », et activez le filtrage des appels de spam. Les numéros signalés par d’autres utilisateurs sont alors bloqués avant de sonner.

Sur les Galaxy, Samsung propose une protection équivalente dans les paramètres de son application Téléphone, sous la rubrique consacrée au blocage et à l’identification des appels. Sur tous les modèles, un appui long sur un numéro de l’historique permet de le bloquer. Côté messageries, WhatsApp permet aussi d’ignorer les appels inconnus.

Ce que proposent les opérateurs

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free proposent des options ou des applications de filtrage des appels indésirables, dont le nom et le fonctionnement varient selon les offres. Le service commun à tous les opérateurs reste le 33700, auquel on transfère gratuitement un SMS indésirable ou signale un numéro d’appel automatisé.

Signaler un démarcheur

Un appel abusif se signale sur SignalConso, la plateforme de la DGCCRF. Notez la date, l’heure, le numéro affiché, l’offre proposée et surtout le nom de l’entreprise pour laquelle l’interlocuteur appelle : sans ce nom, le signalement ne peut pas être transmis à l’entreprise concernée. Ne donnez jamais de code reçu par SMS ni de coordonnées bancaires, et indiquez clairement que vous refusez tout nouvel appel.

Reste à voir l’effet des sanctions

Reste à savoir si les contrôles et les amendes suffiront à faire reculer les appels dans les prochains mois. Les prochains chiffres de la DGCCRF diront si l’interdiction commence vraiment à porter ses fruits.