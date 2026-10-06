Le réseau mobile des années 1990, la 2G, s’éteint en France. Orange coupe la sienne les 6 et 20 octobre 2026, Free en même temps (il utilise le réseau d’Orange), SFR le 15 novembre et Bouygues Telecom début décembre.

Publicité

Un téléphone qui ne sait faire que de la 2G ne pourra alors plus ni appeler ni recevoir de SMS. Selon l’Arcep, cela concerne encore environ 1,22 million de cartes SIM, auxquelles s’ajoutent 910 000 cartes compatibles 2G et 3G mais pas 4G.

Pourquoi la 2G s’arrête

Les opérateurs ferment ces réseaux pour libérer des fréquences au profit de la 4G et de la 5G, réduire leur consommation d’énergie et cesser d’entretenir des équipements anciens, coûteux, pour un trafic devenu marginal.

L’extinction se fait zone par zone : elle est déjà faite dans neuf départements du Sud-Ouest depuis le printemps et à Nice depuis le 22 septembre.

Le calendrier par opérateur

Opérateur Arrêt de la 2G Arrêt de la 3G Orange 6 octobre (44 départements) et 20 octobre 2026 (43 départements, dont Paris) 2028 Free Mobile Mêmes dates qu’Orange (réseau d’Orange) Non annoncé SFR 15 novembre 2026 2028 Bouygues Telecom 15 novembre dans quatre communes, puis du 1er au 15 décembre 2026 Fin 2029

Certaines zones blanches bénéficient d’un sursis jusqu’à la mi-décembre. Votre numéro et votre abonnement ne changent pas : seul le téléphone doit pouvoir se connecter à un réseau plus récent. Voici les étapes pour vérifier que vous êtes prêt.