Arrêt de la 2G en France : dates, raisons et comment vérifier que votre téléphone est prêt
Durée5 à 15 minutes
NiveauDébutant
RequiertL’appareil, le service ou le compte concerné
Étapes7
Yohann Poiron
·
PUBLIÉ
L'ESSENTIEL
Orange et Free coupent la 2G les 6 et 20 octobre 2026, SFR le 15 novembre, Bouygues Telecom du 1er au 15 décembre.
Un téléphone sans 4G ne pourra plus appeler ni envoyer de SMS ; le numéro et l'abonnement sont conservés.
Vérifiez la 4G et la VoLTE, la carte SIM, et les objets connectés (alarmes, bracelets, eCall, traceurs).
La 3G suivra en 2028 (Orange, SFR) et fin 2029 (Bouygues).
Le réseau mobile des années 1990, la 2G, s’éteint en France. Orange coupe la sienne les 6 et 20 octobre 2026, Free en même temps (il utilise le réseau d’Orange), SFR le 15 novembre et Bouygues Telecom début décembre.
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Un téléphone qui ne sait faire que de la 2G ne pourra alors plus ni appeler ni recevoir de SMS. Selon l’Arcep, cela concerne encore environ 1,22 million de cartes SIM, auxquelles s’ajoutent 910 000 cartes compatibles 2G et 3G mais pas 4G.
Pourquoi la 2G s’arrête
Les opérateurs ferment ces réseaux pour libérer des fréquences au profit de la 4G et de la 5G, réduire leur consommation d’énergie et cesser d’entretenir des équipements anciens, coûteux, pour un trafic devenu marginal.
L’extinction se fait zone par zone : elle est déjà faite dans neuf départements du Sud-Ouest depuis le printemps et à Nice depuis le 22 septembre.
Le calendrier par opérateur
Opérateur
Arrêt de la 2G
Arrêt de la 3G
Orange
6 octobre (44 départements) et 20 octobre 2026 (43 départements, dont Paris)
2028
Free Mobile
Mêmes dates qu’Orange (réseau d’Orange)
Non annoncé
SFR
15 novembre 2026
2028
Bouygues Telecom
15 novembre dans quatre communes, puis du 1er au 15 décembre 2026
Fin 2029
Certaines zones blanches bénéficient d’un sursis jusqu’à la mi-décembre. Votre numéro et votre abonnement ne changent pas : seul le téléphone doit pouvoir se connecter à un réseau plus récent. Voici les étapes pour vérifier que vous êtes prêt.
Pas à pas
Les 7 étapes
Étape01
Vérifiez la date de coupure dans votre commune
L’extinction se fait par département, parfois par commune. Consultez l’outil de votre opérateur ou celui d’un comparateur en saisissant votre commune ou votre code postal. Pensez à tester aussi l’adresse de vos proches et de vos résidences secondaires : la date peut différer.
!Astuce. Chez Orange et Free, deux vagues : 6 et 20 octobre 2026. Chez SFR, le 15 novembre ; chez Bouygues Telecom, début décembre.
Étape02
Repérez si votre téléphone est concerné
Sont concernés les téléphones qui ne prennent en charge que la 2G, typiquement les vieux mobiles à touches ou les premiers modèles antérieurs à la 4G. Si votre appareil affiche « 4G » ou « LTE » dans la barre d’état ou les réglages, ou si c’est un smartphone récent (les modèles postérieurs à 2018 passent automatiquement en 4G ou 5G), vous êtes en principe tranquille pour la 2G.
!Astuce. Sans 4G, le téléphone affichera « Aucun service » après la coupure : appels et SMS ne passeront plus, dans un sens comme dans l'autre.
Étape03
Activez la 4G et les appels VoLTE
Un téléphone 4G qui ne gère pas la VoLTE (les appels sur le réseau 4G) continue de passer ses appels par la 2G ou la 3G. Dans les réglages réseau de votre téléphone, vérifiez que la 4G est autorisée et que les appels VoLTE (ou « appels 4G ») sont activés. L’intitulé et l’emplacement varient selon la marque et la version du système.
!Astuce. Si l'option n'existe pas, mettez le système à jour. Si elle manque toujours, le téléphone est sans doute trop ancien pour la VoLTE.
Étape04
Contrôlez votre carte SIM
Le chiffre de l’Arcep porte sur des cartes SIM, pas seulement des téléphones. Une très ancienne carte peut limiter la connexion aux réseaux anciens. En cas de doute, demandez à votre opérateur si votre carte est compatible 4G et, sinon, son remplacement.
!Astuce. Votre numéro et votre abonnement sont conservés : seule la carte change.
Étape05
Passez en revue les objets connectés
Des équipements discrets utilisent encore la 2G ou la 3G : alarmes d’ascenseur, bracelets et téléalarmes pour personnes âgées, systèmes d’appel d’urgence embarqués des véhicules (eCall), traceurs GPS, terminaux de paiement. Renseignez-vous auprès du fabricant ou de l’installateur pour savoir s’ils sont compatibles 4G.
!Astuce. Le plus risqué : un équipement de sécurité qui se tait sans prévenir. Testez-le après la date de coupure de votre zone.
Étape06
Remplacez le téléphone si besoin
Si votre téléphone est 2G seul, il faut passer à un modèle 4G ou 5G. Des mobiles 4G d’entrée de gamme existent à petit prix, y compris au format simple à touches. Orange propose une prime de reprise de 50 € pour un ancien appareil ; aucun opérateur n’est tenu de fournir un téléphone gratuit.
!Astuce. Choisissez un modèle qui annonce clairement la 4G et la VoLTE sur sa fiche technique.
Étape07
Prévenez vos proches
Les personnes les plus exposées sont souvent celles qui gardent un vieux mobile « pour les urgences » : parents, grands-parents, résidences secondaires. Vérifiez leur téléphone à leur place, avant la date de coupure de leur zone.
!Astuce. Un mobile oublié dans un tiroir ou une boîte à gants peut aussi être concerné.
?
Troubleshooting
Ça n'a pas marché ?
01
Que faire si l’option n’apparaît pas ?
Vérifiez que votre application ou votre système est à jour, puis relancez la procédure depuis le début.
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