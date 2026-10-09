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Suivi des pannes

Panne Orange : état du réseau

Où vérifier le réseau, historique des pannes et réflexes.

Mis à jour le
01 État du service

Orange est-il en panne ?

Les pannes de réseau mobile d’Orange restent rares mais très visibles : appels coupés, internet mobile indisponible. Cette page rassemble les incidents que nous avons couverts.

02 Historique

Les pannes récentes

  1. 29 juin 2026

    Perturbation du réseau mobile Orange et Sosh

    Difficultés pour appeler et accéder à internet sur plusieurs zones, sur la 4G et la 5G, sans coupure totale selon Orange ; problème résolu à 11 h. Notre article.

  2. 6 juillet 2012

    Panne nationale

    Une panne nationale du réseau d’Orange provoque une vive inquiétude des abonnés ; Orange présente ses excuses. Notre article.

03 Vérifier

Où vérifier l’état du service

Réseaux Orange
reseaux.orange.fr
Actualité des réseaux fibre et mobile, cartes de couverture.
Assistance Orange
assistance.orange.fr
Aide et contact pour vos services.
Compte X de l’opérateur
@Orange_France
Orange y a communiqué pendant la panne du 29 juin 2026.
04 FAQ

Questions fréquentes

Y a-t-il une panne Orange en ce moment ?

Consultez le compte @Orange_France et les pages réseaux d’Orange, puis les signalements d’utilisateurs sur Downdetector. Redémarrer le téléphone ou passer un instant en mode avion peut aussi relancer la connexion.

La panne du 29 juin 2026 touchait-elle aussi Sosh ?

Oui : les abonnés Orange et Sosh étaient concernés, avec des perturbations sur la 4G et la 5G.

Combien de temps a duré la panne du 29 juin 2026 ?

Notre article indique que le problème était résolu à 11 h, après des perturbations constatées dès la matinée.

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