Les pannes de réseau mobile d’Orange restent rares mais très visibles : appels coupés, internet mobile indisponible. Cette page rassemble les incidents que nous avons couverts.
Orange est-il en panne ?
Les pannes récentes
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29 juin 2026
Perturbation du réseau mobile Orange et Sosh
Difficultés pour appeler et accéder à internet sur plusieurs zones, sur la 4G et la 5G, sans coupure totale selon Orange ; problème résolu à 11 h. Notre article.
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6 juillet 2012
Panne nationale
Une panne nationale du réseau d’Orange provoque une vive inquiétude des abonnés ; Orange présente ses excuses. Notre article.
Où vérifier l’état du service
Questions fréquentes
Y a-t-il une panne Orange en ce moment ?
Consultez le compte @Orange_France et les pages réseaux d’Orange, puis les signalements d’utilisateurs sur Downdetector. Redémarrer le téléphone ou passer un instant en mode avion peut aussi relancer la connexion.
La panne du 29 juin 2026 touchait-elle aussi Sosh ?
Oui : les abonnés Orange et Sosh étaient concernés, avec des perturbations sur la 4G et la 5G.
Combien de temps a duré la panne du 29 juin 2026 ?
Notre article indique que le problème était résolu à 11 h, après des perturbations constatées dès la matinée.
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