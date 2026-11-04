ZTE pourrait réorganiser en profondeur son activité de smartphones grand public. Selon des informations rapportées par des sources proches des discussions, le groupe chinois envisagerait de transférer cette branche dans une coentreprise associant ZTE, un grand acteur chinois de l’internet et des investisseurs publics de Shanghai. La valorisation de l’activité concernée atteindrait environ 40 milliards de yuans, soit près de 5,6 milliards de dollars.

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L’entreprise technologique envisagée comme partenaire apporterait environ 8 milliards de yuans, soit 1,1 milliard de dollars. La répartition du capital, la valorisation définitive et la structure financière de l’opération resteraient toutefois en discussion. Il ne s’agirait pas d’une vente pure et simple de ZTE, mais d’une nouvelle organisation consacrée à ses smartphones grand public, en Chine comme à l’international.

Des négociations engagées depuis plusieurs mois

Les discussions auraient commencé en avril 2026, avant de s’accélérer en juillet. En septembre, les différentes parties auraient trouvé un accord sur les grandes lignes du modèle de coopération. Une annonce était initialement envisagée pour la fin du mois d’octobre, mais le calendrier aurait depuis été repoussé.

L’identité du partenaire issu du secteur technologique n’a pas été révélée. Les investisseurs publics de Shanghai seraient également impliqués dans le montage, mais leur participation exacte et les modalités de gouvernance de la future structure ne sont pas connues. À ce stade, aucun accord définitif n’a été annoncé officiellement.

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RedMagic et les équipements réseau resteraient à l’écart

Le périmètre de la coentreprise serait limité aux activités de smartphones grand public de ZTE. Les routeurs et les équipements terminaux domestiques devraient revenir dans le giron de la maison mère. Autre élément important : l’activité des smartphones gaming RedMagic resterait en dehors de l’opération.

La future structure se concentrerait donc principalement sur les smartphones classiques de ZTE, y compris leur commercialisation à l’international. Cette séparation permettrait de distinguer plus clairement les différentes activités mobiles du groupe, sans pour autant transférer l’ensemble de sa division existante.

Une filiale créée en 2025 pourrait servir de véhicule à l’opération

ZTE aurait commencé à préparer cette réorganisation bien avant les discussions actuelles. En avril 2025, le groupe a créé Shanghai Shenqi Jiyuan Intelligent Terminal Co., Ltd., une filiale détenue à 100 % par ZTE. Wang Xiyu en est le président, tandis que Ni Fei figure parmi ses administrateurs.

Le rapport semestriel 2025 de ZTE mentionnait déjà la création de cette entité et confirmait sa détention intégrale par le groupe. Selon les informations rapportées, des salariés de l’activité smartphones auraient depuis été transférés vers cette filiale. Celle-ci pourrait ainsi servir de support juridique et opérationnel à la future coentreprise.

ZTE chercherait de nouveaux moyens pour soutenir ses smartphones

L’arrivée d’un partenaire technologique et de capitaux publics pourrait apporter des ressources financières et stratégiques supplémentaires à l’activité smartphones de ZTE. Le groupe pourrait ainsi renforcer son positionnement sur le marché grand public et soutenir son développement à l’international, tout en recentrant la maison mère sur ses autres métiers.

Pour l’instant, les contours précis de l’opération restent cependant incertains. Le nom du partenaire, la répartition du capital et la valorisation définitive doivent encore être clarifiés. Tant que ZTE n’aura pas confirmé ces informations, cette coentreprise potentielle doit être considérée comme un projet en négociation, et non comme une transaction finalisée.