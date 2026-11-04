Apple Intelligence entre en test en Chine avec la première bêta d’iOS 27.3, disponible pour les développeurs le 4 novembre, heure de Chine. Apple l’a annoncé sur son site chinois, et MacRumors détaille ce qu’elle contient.

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Le grand public y aura accès en décembre, avec la version finale d’iOS 27.3. En Chine, l’assistant Qwen d’Alibaba remplace ChatGPT dans les fonctions qui font appel à un modèle extérieur.

Le dossier complet Dossier Apple Intelligence, Siri et l’iPhone IA

Apple n’a pas donné de date précise pour décembre. Le nouveau Siri AI, présenté à la WWDC 2026, ne fait pas partie de cette première version.

Ce que couvre Apple Intelligence en Chine

La première version reprend les fonctions de base : Outils d’écriture, Genmoji, Retouche, résumés de notifications, notifications prioritaires, Intelligence visuelle et Traduction en direct avec les AirPods. Elle est réservée aux iPhone 15 Pro et modèles plus récents.

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Pour en profiter, l’iPhone et Siri doivent être réglés en anglais et en chinois simplifié. Le Mac, l’iPad et les autres appareils devront attendre les autorisations nécessaires des autorités chinoises.

Le rôle de Qwen

Apple s’est associé à Alibaba pour intégrer Qwen à Siri, aux Outils d’écriture et à l’Intelligence visuelle, comme ChatGPT ailleurs dans le monde. L’intégration est facultative : on peut se connecter avec un compte Qwen ou avec Se connecter avec Apple, selon The Next Web.

Cette solution répond aux règles chinoises, qui imposent des modèles d’IA approuvés localement. Certains médias affirment que le Private Cloud ComputePrivate Cloud Compute (PCC) est l'infrastructure cloud d'Apple qui prend le relais d'Apple Intelligence quand une requête dépasse les capacités de l'appareil — en appliquant au serveur les mêmes garanties de sécurité que l'iPhone : Secure Enclave, attestation vérifiable, et aucune conservation des données. Lire la fiche d’Apple, son infrastructure de calcul sécurisée, ne s’appliquerait pas en Chine ; Apple ne l’a pas confirmé dans les sources consultées.

Ce qui est exclu : le nouveau Siri

Siri AI et les autres fonctions annoncées à la WWDC 2026 ne seront pas disponibles en Chine avec iOS 27.3. Image Playground est également absent. Siri profite donc de Qwen pour certaines réponses, mais pas de la refonte qui le transforme en agent personnel.

Cette situation rappelle celle de l’Europe, où Siri AI reste absent pour d’autres raisons, réglementaires. Notre fiche Qu’est-ce qu’Apple Intelligence ? détaille les fonctions disponibles selon les pays.

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Le lien avec iOS 27.3

iOS 27.3 sert de véhicule à ce lancement : la bêta de novembre permet aux développeurs de tester Apple Intelligence en Chine, avant une sortie publique en décembre. Les fonctions peuvent encore changer d’ici là, comme toujours avec une bêta.

Reste à savoir quand Siri AI suivra

Reste à savoir quand Apple obtiendra les autorisations pour le Mac et l’iPad, et si Siri AI arrivera en Chine en 2027. La Chine est l’un des principaux marchés de l’iPhone, et l’absence d’IA y pesait face aux constructeurs locaux.