Une mise à jour de sécurité également déployée en urgence pour les ordinateurs Mac.

Des risques potentiels signalés pour la sécurité des données et des portefeuilles crypto.

Une faille critique sur CoreGraphics déjà exploitée dans le cadre d'attaques ciblées.

Apple vient de publier iOS 26.7.1 et iPadOS 26.7.1, une mise à jour de sécurité destinée aux utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers iOS 27. Elle corrige une vulnérabilité critique de CoreGraphics, le framework utilisé notamment pour traiter et afficher les images.

Identifiée sous le nom CVE-2026-86950, la faille est une vulnérabilité de type out-of-bounds write. Apple indique que le traitement d’un fichier spécialement conçu pouvait permettre l’exécution de code arbitraire sur l’appareil.

Le problème est particulièrement sérieux : Apple affirme avoir reçu un signalement selon lequel la vulnérabilité pourrait avoir été exploitée dans une attaque extrêmement sophistiquée visant certaines personnes, sur des versions d’iOS antérieures à iOS 27. L’entreprise ne donne pas davantage de détails sur les victimes ou les attaques concernées.

La faille touche les iPhone 11 et modèles ultérieurs, ainsi que plusieurs générations d’iPad. Apple a corrigé le problème en renforçant les contrôles de limites lors du traitement des données.

Le secteur des cryptomonnaies surveille également cette vulnérabilité. La société de sécurité blockchain SlowMist a signalé des attaques visant des données sensibles stockées par des applications de portefeuille crypto. Le lien direct entre ces attaques et CVE-2026-86950 n’est toutefois pas établi publiquement par Apple.

Les utilisateurs restés sous iOS 26 peuvent installer iOS 26.7.1 depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Ceux qui passent directement à iOS 27 bénéficient également du correctif.

Apple a parallèlement publié des correctifs pour ses systèmes Mac. macOS Tahoe 26.7.1 et macOS Sequoia 15.8.1 corrigent la même vulnérabilité CoreGraphics.

Il s’agit donc d’une mise à jour à installer rapidement pour les appareils qui restent sous iOS 26, d’autant qu’Apple indique que la vulnérabilité pourrait déjà avoir été exploitée dans des attaques ciblées.