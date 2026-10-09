OPPO pourrait bientôt bousculer les codes du marché des smartphones avec un appareil doté d’un écran beaucoup plus large que ceux des modèles actuels. Après une première fuite évoquant l’arrivée d’un smartphone classique au format large, de nouvelles informations précisent les dimensions de son écran, qui pourrait atteindre 6,5 pouces au format 16:9.

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Selon le leaker à l’origine de ces informations, l’appareil disposerait de bordures d’environ 1 mm sur les quatre côtés et d’une dalle large de 81 mm. Le fabricant chinois n’a toutefois encore rien confirmé officiellement.

Un écran 16:9 dans un smartphone de moins de 85 mm de large

Les smartphones actuels privilégient généralement des écrans allongés, souvent au format 20:9. OPPO envisagerait au contraire un format 16:9, plus proche de celui des téléviseurs et des moniteurs traditionnels.

À partir des dimensions divulguées, la dalle mesurerait environ 81 mm de large et 144 mm de haut en orientation portrait. Sa diagonale atteindrait ainsi environ 6,5 pouces. Avec des bordures de 1 mm de chaque côté, la largeur du téléphone serait proche de 83 mm.

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Le leaker précise que le châssis pourrait être légèrement plus large une fois assemblé, mais qu’il devrait rester sous la barre des 85 mm. Les bordures seraient également presque identiques sur les quatre côtés, permettant aux vidéos au format 16:9 d’occuper pratiquement toute la surface de l’écran.

Cette conception offrirait une expérience différente de celle des smartphones habituels. L’écran serait plus large, ce qui pourrait améliorer le confort pour regarder des vidéos, consulter certains documents ou utiliser des applications conçues pour un affichage moins étroit.

OPPO voudrait concurrencer le Huawei Pura X View

Le principal point de comparaison serait actuellement le Huawei Pura X View, un smartphone au format large déjà commercialisé en Chine. Celui-ci possède un écran de 6,39 pouces, un rapport proche de 5:3 et un châssis large de 87 mm. Ses bordures mesurent environ 1,05 mm.

Le modèle d’OPPO serait donc légèrement plus étroit, avec une dalle potentiellement plus haute en orientation portrait. Selon les dimensions estimées, sa surface d’affichage avoisinerait 117 cm², contre environ 115 cm² pour le Huawei.

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La différence reste modeste en surface, mais le rapport d’affichage pourrait modifier sensiblement l’expérience. Un écran 16:9 est notamment adapté aux vidéos dans ce format, tandis que la majorité des smartphones actuels utilisent des dalles nettement plus allongées.

Il reste néanmoins à déterminer comment OPPO compte exploiter ce format au quotidien, notamment pour la navigation, la lecture et les applications multitâches.

Un lancement envisagé avec le Find N7

Les informations disponibles évoquent un lancement simultané avec le Find N7, un smartphone pliable qui aurait été évoqué pour le premier trimestre 2027. Cette échéance reste toutefois à confirmer.

Les premières rumeurs associaient également ce téléphone large à la gamme Reno X, avec un écran plat de 6,3 à 6,4 pouces au format 16:10. Les nouvelles dimensions suggèrent une dalle légèrement plus grande et un format différent, mais il n’est pas certain que toutes ces informations concernent le même appareil.

OPPO n’a annoncé ni le nom commercial du smartphone, ni ses caractéristiques complètes, ni sa date de lancement. La diagonale de 6,5 pouces reste donc une estimation fondée sur les dimensions divulguées.

Si ces informations se confirment, OPPO pourrait contribuer à faire émerger une nouvelle catégorie de smartphones classiques plus larges, à mi-chemin entre les téléphones traditionnels et les appareils pliables. Reste à savoir si ce format répondra à une véritable demande au-delà de la curiosité suscitée par son design.