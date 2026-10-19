Le format des smartphones pourrait bientôt devenir un peu moins uniforme. Après Huawei et son Pura X View, plusieurs fabricants s’intéressent aux téléphones à écran large, qui abandonnent les proportions allongées habituelles au profit d’un format plus proche du 16:9. DOOGEE entre à son tour dans cette catégorie avec le Note60 W, un modèle dont le design rappelle toutefois de très près celui de Huawei.

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Annoncé sur le compte officiel WeChat de la marque, le Note60 W mise sur un écran de 6,38 pouces à 90 Hz, une batterie de 6 500 mAh et Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche. Son format constitue sa principale particularité, alors que les smartphones traditionnels privilégient généralement des écrans plus hauts et plus étroits.

Pour l’instant, DOOGEE n’a communiqué ni le prix ni la date de commercialisation. Le processeur, la mémoire vive, le stockage et les caractéristiques détaillées des appareils photo restent également inconnus.

Un format large inspiré du Huawei Pura X View

Les visuels officiels du DOOGEE Note60 W révèlent un design qui présente de nombreuses similitudes avec le Huawei Pura X View. À l’arrière, les deux appareils semblent partager une forme de module photo comparable, une disposition similaire des objectifs et une bande décorative qui traverse le dos du téléphone. Même le positionnement du logo et le fond d’écran affiché sur les visuels rappellent le modèle de Huawei.

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Quelques différences sont néanmoins visibles à l’avant. Le Note60 W présente notamment une bordure inférieure plus épaisse et ne reprend pas la barre de navigation blanche caractéristique de HarmonyOS.

Ces ressemblances ne permettent pas de conclure à l’existence d’une relation technique entre les deux appareils. En l’absence d’informations sur les composants internes, il est impossible de savoir si DOOGEE s’est uniquement inspiré de l’esthétique du Pura X View ou si d’autres éléments sont communs aux deux modèles.

Un écran de 6,38 pouces et une batterie de 6 500 mAh

Le Note60 W embarque un écran de 6,38 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. DOOGEE met en avant ses proportions inhabituelles, qui rompent avec le format vertical devenu la norme sur le marché des smartphones. Un écran plus large peut offrir une expérience différente pour consulter des contenus, naviguer ou utiliser certaines applications. Il faudra néanmoins vérifier la définition de la dalle, son type et ses proportions exactes pour déterminer les avantages concrets de ce format.

Le smartphone intègre également une batterie de 6 500 mAh dans un châssis d’environ 8,4 mm d’épaisseur. Cette capacité constitue un élément intéressant sur le papier, mais l’autonomie réelle dépendra aussi du processeur, de l’écran et de l’optimisation logicielle.

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Autre caractéristique annoncée : Android 17 serait installé dès la sortie de la boîte. DOOGEE n’a toutefois pas précisé les performances attendues, sa politique de mises à jour ni la durée du suivi logiciel.

Le Huawei Pura X View a déjà démontré l’intérêt du format

Huawei a lancé le Pura X View en août 2026 en le présentant comme le premier smartphone classique doté de ce type d’écran large. Son écran OLED de 6,39 pouces adopte un rapport d’aspect de 16:9,5, tandis que son châssis mesure seulement 6,68 mm d’épaisseur et abrite une batterie de 7 000 mAh. L’appareil fonctionne sous HarmonyOS 7.

Le constructeur avait d’abord expérimenté ce format avec le smartphone pliant Pura X, lancé en 2025, avant de l’adapter à un appareil au design traditionnel. Les premiers chiffres de vente rapportés en Chine suggèrent que cette approche a rencontré un certain succès.

Selon les dernières données, le Pura X View aurait dépassé les 180 000 unités vendues dès son premier jour. Les ventes auraient ensuite atteint environ 449 800 exemplaires au cours de la dernière semaine de septembre, soit environ un mois après son lancement.

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Des pénuries et des hausses de prix chez les revendeurs auraient également été observées, avec des majorations comprises entre 500 et 1 000 yuans. Ces chiffres suggèrent un intérêt réel pour le format sur le marché chinois, sans permettre pour autant de prévoir son succès à l’international.

Un positionnement encore difficile à évaluer

Le DOOGEE Note60 W pourrait contribuer à rendre les smartphones à écran large plus accessibles, à condition que son prix soit compétitif et que ses caractéristiques soient à la hauteur. Pour le moment, la marque n’a dévoilé ni son processeur ni les configurations de mémoire et de stockage proposées.

Les informations sur la partie photo sont tout aussi limitées. Malgré un module arrière affichant plusieurs ouvertures, aucun détail ne permet de confirmer le nombre de capteurs réellement présents ou leurs caractéristiques.

Le prix et la date de lancement seront donc déterminants pour évaluer l’intérêt du Note60 W. En attendant, son annonce confirme surtout que le format popularisé par Huawei commence à attirer d’autres fabricants, même si le modèle de DOOGEE semble reprendre de nombreux éléments visuels du Pura X View.