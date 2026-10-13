Le Huawei Pura X View rencontre un succès inattendu en Chine. Ce smartphone au format inhabituellement large aurait écoulé environ 449 800 exemplaires à la fin septembre 2026, selon les données relayées par le blogueur spécialisé @RDObservation. Malgré ces ventes, l’appareil reste difficile à acheter, les ruptures de stock se multipliant chez le constructeur et les revendeurs.

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Cette demande soutenue profite à certains vendeurs tiers, qui appliqueraient des majorations de 500 à 1 000 yuans par rapport au tarif officiel. Sur la boutique en ligne de Huawei, les nouvelles commandes affichent désormais une livraison estimée avant le 19 novembre, tandis que la finition Midnight Black est déjà indiquée comme indisponible.

Le Pura X View se distingue par une approche différente du smartphone classique : plutôt que de miser sur un écran très allongé, Huawei privilégie un format large, associé à des caractéristiques techniques haut de gamme et à une batterie de grande capacité.

Un écran large qui tranche avec les smartphones classiques

Le principal élément distinctif du Pura X View est son écran OLED plat de 6,39 pouces, affichant une définition de 2 232 × 1 320 pixels. Son format inhabituel de 16:9,5 lui donne une apparence plus large que celle des smartphones traditionnels, généralement conçus autour d’un écran étroit et allongé.

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Huawei annonce également des bordures uniformes de seulement 1,05 mm sur les quatre côtés, pour un ratio écran-façade de 96,1 %. La dalle prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gradation PWM haute fréquence à 2 160 Hz. Sa luminosité maximale locale annoncée atteint 6 500 nits, tandis que sa protection est assurée par du verre Kunlun.

Ce format pourrait séduire les utilisateurs qui privilégient une surface d’affichage plus large pour consulter des contenus ou utiliser plusieurs applications. Son succès commercial suggère qu’il existe une demande pour des designs qui s’éloignent des standards habituels, même si les données disponibles ne permettent pas de déterminer précisément les motivations des acheteurs.

Kirin 9030S et batterie de 7 000 mAh

Le smartphone embarque une puce Kirin 9030S, accompagnée d’un système de refroidissement comprenant une chambre à vapeur VC de 6 400 mm². Huawei cherche ainsi à maîtriser la température de l’appareil, notamment lors des usages sollicitant fortement le processeur.

L’autonomie constitue un autre argument important. Le Pura X View intègre une batterie de 7 000 mAh à anode en silicium, compatible avec une recharge filaire de 66 W et une recharge sans fil de 50 W.

Malgré cette batterie généreuse, le téléphone affiche une épaisseur d’environ 6,68 mm pour un poids proche de 201 grammes. Il bénéficie également d’une certification IP68/IP69 contre la poussière et l’eau, de la prise en charge de l’eSIM et de la messagerie satellite bidirectionnelle via BeiDou.

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Huawei propose quatre coloris : Shadow Red, Linen Gray, Zero White et Midnight Black. Cette dernière finition est toutefois déjà annoncée comme indisponible sur la boutique officielle.

Un équipement photo ambitieux avec un capteur principal de 200 mégapixels

À l’arrière, le Pura X View dispose d’un capteur principal RYYB de 200 mégapixels, au format 1/1,28 pouce, avec une ouverture f/1,8 et une stabilisation optique. Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, doté d’une ouverture f/2,6, d’une stabilisation optique et d’une focale équivalente de 88 mm.

Le module comprend aussi un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un appareil photo dédié à la reproduction des couleurs de deuxième génération, baptisé Red Maple. À l’avant, Huawei intègre un capteur de 40 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Cette configuration associe une définition élevée sur le capteur principal à un téléobjectif périscopique destiné aux prises de vue à distance. Les caractéristiques annoncées sont ambitieuses, mais les performances photographiques réelles devront être évaluées à partir de tests indépendants.

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Huawei Pura X View : prix et disponibilité en Chine

Le Pura X View est commercialisé en Chine en trois configurations, toutes dotées de 12 Go de mémoire vive.

Configuration Prix en Chine Équivalent indicatif 12 Go + 256 Go 5 999 yuans Environ 896 dollars 12 Go + 512 Go 6 999 yuans Environ 1 045 dollars 12 Go + 1 To 8 499 yuans Environ 1 270 dollars

Ces conversions en dollars sont indicatives et ne correspondent pas à d’éventuels prix de commercialisation en Europe. Selon les chiffres relayés par @RDObservation, environ 449 800 unités avaient été vendues à la semaine 39 de 2026, soit du 21 au 27 septembre. Cette estimation témoigne d’une demande significative, mais elle ne constitue pas un bilan officiel publié par Huawei.

Les tensions sur les stocks compliquent par ailleurs l’accès au smartphone. Les majorations signalées chez certains revendeurs montrent que la demande dépasse, au moins ponctuellement, les quantités disponibles aux prix officiels.

Un succès qui pourrait encourager les formats alternatifs

Le Huawei Pura X View associe un écran large peu conventionnel, une batterie de 7 000 mAh et un équipement photo haut de gamme. Son succès apparent en Chine montre qu’un smartphone peut se différencier autrement que par la course à la finesse des bordures ou à la puissance brute.

Reste à savoir si Huawei pourra augmenter sa production pour répondre à la demande. Tant que les stocks demeurent limités, les ventes potentielles risquent d’être freinées et les prix pratiqués par certains revendeurs de s’éloigner des tarifs officiels.

Pour l’instant, aucune information ne permet de confirmer une commercialisation internationale. Le Pura X View reste donc un modèle à suivre, autant pour son format original que pour la capacité de Huawei à transformer cet intérêt en succès durable.