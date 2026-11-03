Canva poursuit le développement de sa suite créative Affinity avec une nouvelle étape importante : le lancement d’une application unifiée sur iPad. Près d’un an après la refonte de la version destinée à macOS et Windows, les créateurs peuvent désormais retrouver les outils de retouche photo, de dessin vectoriel et de mise en page dans une seule application.

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Autre bonne nouvelle : les principales fonctions créatives sont accessibles gratuitement.

Jusqu’à présent, Affinity proposait trois applications distinctes sur iPad : Photo, Designer et Publisher. Cette nouvelle version rassemble leurs capacités dans un environnement unique, permettant de passer de l’illustration à la retouche d’image ou à la création de documents sans changer d’application.

Apple Pencil au cœur de la nouvelle expérience Affinity

L’application introduit plusieurs fonctionnalités pensées pour tirer parti de l’Apple Pencil et de l’écran tactile de l’iPad. Le nouvel espace Sketch Studio propose notamment un environnement dédié au dessin, avec la prise en charge de la pression et de l’inclinaison du stylet.

Une fonction baptisée Sketch to Shapes permet également de transformer des formes dessinées à main levée en objets vectoriels modifiables. L’objectif est de conserver la spontanéité du croquis tout en facilitant son exploitation dans un projet graphique.

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Les utilisateurs équipés d’un Apple Pencil Pro peuvent aussi profiter de fonctionnalités spécifiques, notamment la rotation du corps du stylet, le geste de pression et la détection de survol. Affinity ajoute par ailleurs un nouvel outil Mask Tool, destiné à faciliter la sélection des contours complexes dans les photographies, comme les cheveux ou les poils.

L’application prend également en charge la retouche des fichiers RAW, la création de documents multipages et la conservation des modifications dans un même fichier au format .af.

Canva AI Studio apporte de nouveaux outils d’édition

Affinity accueille aussi Canva AI Studio, qui rassemble plusieurs fonctions de retouche assistées par intelligence artificielle. Parmi elles figurent Generative Expand, pour étendre une image au-delà de ses dimensions initiales, l’agrandissement d’images, la réduction du flou de mouvement et la suppression du bruit.

Un autre outil, baptisé Decompose Layer, peut décomposer une image aplatie en plusieurs calques indépendants et modifiables. Cette fonction pourrait notamment faciliter la récupération d’éléments graphiques dans des visuels qui ne disposent plus de leur fichier de travail d’origine.

Ces fonctionnalités d’intelligence artificielle sont toutefois soumises à une condition : elles nécessitent un compte Canva Premium. Les outils créatifs fondamentaux restent, eux, accessibles gratuitement.

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Une application gratuite, avec certaines fonctions réservées à Premium

Canva distingue ainsi clairement les outils créatifs classiques des fonctionnalités IA. Les espaces Sketch, Vector, Pixel et Layout sont gratuits pour les particuliers, sans abonnement payant Affinity nécessaire pour accéder à ces fonctions principales.

L’application est dès à présent disponible sur l’App Store de l’iPad. Un compte Canva gratuit est nécessaire pour commencer à l’utiliser, tandis que les outils d’intelligence artificielle avancés restent réservés aux abonnés Premium.

Avec cette version unifiée, Affinity devient une solution plus cohérente sur iPad, en réunissant dans une seule application des usages jusqu’ici répartis entre trois logiciels. L’intégration poussée de l’Apple Pencil et la gratuité des outils essentiels pourraient également renforcer son attractivité auprès des illustrateurs, photographes et designers qui travaillent directement sur tablette.