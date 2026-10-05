Apple pourrait enfin s’attaquer à l’un des éléments de design les plus visibles de ses iPad : les bordures autour de l’écran. Selon une nouvelle fuite, les prochains modèles devraient bénéficier de bordures sensiblement plus fines, donnant aux tablettes un aspect beaucoup plus moderne.

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Cette évolution serait particulièrement visible face aux dernières Galaxy Tab de Samsung, qui proposent depuis plusieurs générations des bordures plus discrètes autour de leur écran. Apple conserverait ainsi son langage de design, tout en réduisant l’un des éléments qui donnent encore aux iPad une apparence plus datée.

Des bordures nettement plus fines

Selon une information publiée sur Weibo, les futurs iPad bénéficieraient de bordures considérablement affinées autour de l’écran.

Le changement pourrait sembler purement esthétique, mais il modifierait sensiblement la perception de la tablette. Avec des bordures plus fines, l’écran occuperait une part plus importante de la surface avant, donnant potentiellement aux prochains iPad une apparence plus proche de celle des smartphones et tablettes haut de gamme les plus récents.

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Les actuels iPad Pro disposent déjà d’un design particulièrement travaillé, mais leurs bordures restent relativement visibles. Face à des modèles comme les Galaxy Tab S11, cette différence est particulièrement facile à remarquer.

Apple conserve encore des bordures assez épaisses

Apple pourrait avoir plusieurs raisons de conserver ces bordures. L’une des explications régulièrement avancées concerne notamment la prise en main : une bordure suffisamment large permettrait de poser les doigts sur les côtés sans déclencher involontairement des commandes tactiles.

Mais, les concurrents de Samsung montrent qu’il est possible de réduire cette marge tout en conservant une bonne expérience d’utilisation.

Apple pourrait donc avoir trouvé une nouvelle approche pour rapprocher les bords de l’écran sans multiplier les pressions accidentelles. Pour les utilisateurs particulièrement sensibles au design, le résultat pourrait être immédiatement visible.

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Les performances progresseraient aussi

La réduction des bordures ne serait évidemment pas la seule évolution des prochains iPad. La fuite évoque également de nouveaux processeurs, davantage de mémoire vive et une légère amélioration de la gestion thermique. Ces améliorations restent toutefois beaucoup moins visibles au quotidien que le changement esthétique.

Depuis plusieurs générations, Apple fait surtout évoluer ses iPad par petites touches : nouveaux processeurs, écrans améliorés, fonctions liées à Apple Intelligence ou encore passage à l’OLED sur les modèles Pro.

Une évolution du design extérieur pourrait donc constituer un changement plus immédiatement perceptible.

Une raison supplémentaire de changer d’iPad ?

Le renouvellement des tablettes est traditionnellement plus lent que celui des smartphones. Un utilisateur qui possède déjà un iPad récent dispose rarement d’une raison urgente de passer au modèle suivant simplement pour gagner quelques points de performances.

L’arrivée de l’OLED a toutefois changé la donne pour les modèles Pro. Des bordures beaucoup plus fines pourraient constituer un autre argument visuel suffisamment fort pour donner envie de renouveler une tablette.

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Apple n’a pas encore confirmé cette évolution, et la fuite ne précise pas quels modèles bénéficieront exactement de ces nouvelles bordures. Il faudra donc attendre les prochaines informations pour savoir si toute la gamme est concernée ou si le changement sera réservé aux modèles haut de gamme.

Apple pourrait enfin rattraper Samsung sur le design

Le paradoxe est que les iPad restent parmi les tablettes les plus reconnaissables du marché, mais leur design frontal évolue relativement lentement. Si cette fuite se confirme, Apple pourrait enfin réduire cet écart avec Samsung. Des bordures plus fines, associées aux performances des prochaines générations de puces et aux écrans OLED des modèles concernés, pourraient donner aux futurs iPad une apparence nettement plus moderne.

Pour une gamme dont les évolutions extérieures sont souvent discrètes, ce changement pourrait finalement être l’un des plus intéressants de la prochaine génération.