Apple travaillerait sur un appareil pliable grand format, à mi-chemin entre l’iPad et le MacBook, doté d’un écran pouvant atteindre 20 pouces une fois déplié. Selon une récente affirmation du leaker chinois @Kang, la firme testerait une « tablette géante pliable » dont le design pourrait s’inspirer de certaines idées déjà mises en œuvre par Huawei avec son MateBook Fold.

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Cette piste rejoint les prévisions de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui évoque depuis quelque temps un iPad pliable attendu autour de 2028. À ce stade, Apple n’a toutefois confirmé ni l’existence commerciale du produit ni son calendrier de lancement.

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Un écran de 18 à 20 pouces pour réunir tablette et ordinateur

Le concept reposerait sur une grande surface d’affichage, comprise entre 18 et 20 pouces une fois l’appareil ouvert. Replié, le dispositif conserverait un format plus compact, afin de rester transportable malgré ses dimensions inhabituelles pour une tablette.

Bloomberg avait déjà évoqué un appareil comparable, capable de fonctionner comme deux iPad Pro placés côte à côte. L’un des principaux défis serait de rendre la pliure de l’écran aussi discrète que possible, afin de préserver le confort visuel sur une surface aussi vaste.

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Un tel produit pourrait brouiller davantage la frontière entre tablette et ordinateur portable. Il reste néanmoins difficile de savoir comment Apple répartirait les usages entre iPadOS et macOS, ou si l’appareil adopterait une approche logicielle spécifique. Aucune information suffisamment établie ne permet, pour l’instant, de trancher ces questions.

Huawei a déjà concrétisé une partie de cette vision

Le MateBook Fold de Huawei fournit un point de comparaison concret. Lancé en août 2026 à partir de 24 999 yuans, il embarque un écran OLED pliable de 18 pouces à double couche et ne mesure que 7,3 mm d’épaisseur sur un côté lorsqu’il est entièrement déplié. Il fonctionne avec une puce Kirin X90 Plus et adopte, une fois replié, une silhouette plus proche de celle d’un ordinateur portable compact.

Le produit dispose également d’un support intégré et prend en charge un stylet. Huawei le propose en trois coloris : Sky White, Phantom Black et Streamer Gold. Ces caractéristiques montrent qu’un appareil pliable de grande taille peut déjà dépasser le stade du prototype, même si son prix le réserve à un marché très haut de gamme.

La ressemblance éventuelle avec le produit de Huawei ne signifie pas nécessairement qu’Apple en reprendra directement le design. Les deux entreprises pourraient poursuivre des objectifs similaires tout en faisant des choix différents en matière de charnière, d’écran, de matériaux et d’interface.

Le verre et la pliure, deux enjeux techniques majeurs

D’après les informations précédemment attribuées à Ming-Chi Kuo, Apple envisagerait un verre ultramince, ou UTG (Ultra-Thin Glass), pour protéger l’écran pliable. Corning serait pressenti comme fournisseur exclusif du verre, tandis que General Interface Solutions (GIS) assurerait plusieurs opérations essentielles : découpe, traitement des bords, contrôle qualité et conditionnement.

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Ces fournisseurs seraient également associés aux travaux plus larges d’Apple sur les appareils pliables, dont le futur iPhone pliable attendu par les rumeurs. Leur implication dans un éventuel iPad géant n’est toutefois pas une confirmation officielle du produit ni de sa configuration finale.

La gestion de la pliure sera particulièrement importante sur un écran de cette taille. Plus la surface est grande, plus les défauts visuels, la résistance mécanique et le coût de fabrication peuvent peser sur l’expérience globale. La capacité à proposer un écran durable, suffisamment fin et agréable à utiliser pourrait donc déterminer la viabilité commerciale de l’appareil.

Un produit de niche au lancement ?

Les premières projections évoquées pour une éventuelle commercialisation en 2028 tablent sur seulement 500 000 à un million d’unités expédiées durant la première année. Ces estimations, encore spéculatives, reflètent les difficultés techniques attendues et le prix potentiellement élevé d’un appareil pliable de cette catégorie.

Apple pourrait ainsi commencer par viser un public restreint, à la recherche d’un écran mobile particulièrement grand pour travailler, créer ou consommer du contenu. Mais entre les prototypes supposés, les contraintes industrielles et les choix logiciels encore inconnus, le projet reste à plusieurs étapes d’un lancement confirmé.

Reste une question essentielle : Apple cherchera-t-elle à reprendre certains codes du MateBook Fold, déjà commercialisé par Huawei, ou à imposer sa propre vision de la tablette pliable ? Il faudra attendre de nouvelles informations plus solides pour savoir si cette grande surface d’écran deviendra un véritable produit de la gamme iPad.