Meta continue de pousser son assistant IA Muse à marche forcée. À peine un mois après son lancement sur iPhone, Muse dispose désormais d’une application iPad dédiée, une évolution qui illustre l’importance prise par l’agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche dans la stratégie de l’entreprise.

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Le contraste avec Instagram est assez spectaculaire. Le réseau social a attendu près de 15 ans avant de proposer une véritable application iPad, malgré des années de demandes de la part des utilisateurs. Muse, lui, bénéficie déjà d’un traitement nettement plus prioritaire.

Muse débarque rapidement sur iPad

L’application Muse est disponible sur iPad depuis mercredi, avec une interface essentiellement orientée texte et conversation. Le portage est donc probablement moins complexe que celui d’une application comme Instagram, où les contraintes liées aux images, aux vidéos et à leur mise en page rendent l’adaptation beaucoup plus exigeante.

Mais au-delà de l’aspect technique, le calendrier est révélateur. Muse est arrivé sur iPhone et Android le 8 septembre et atteint déjà l’iPad moins d’un mois plus tard, alors qu’Instagram avait mis des années à franchir le pas.

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Selon les estimations de Sensor Tower, Muse aurait déjà dépassé 6,6 millions d’installations sur iOS et Android. Le chiffre confirme l’intérêt de Meta pour un marché des assistants IA grand public qui devient progressivement beaucoup plus concurrentiel.

Un agent qui veut gérer une partie de votre vie numérique

Muse ne se limite pas à répondre à des questions. L’assistant cherche à devenir un véritable agent capable d’agir à la place de l’utilisateur. Il peut notamment se connecter à différents services pour suivre des e-mails, des réunions ou des factures, mais également accomplir certaines tâches comme réserver un restaurant, commander des produits, définir des objectifs ou effectuer des achats.

Cette approche repose largement sur les « connecteurs », qui permettent à l’utilisateur d’autoriser Muse à accéder à certains services. Chaque connexion peut être activée séparément, ce qui donne théoriquement davantage de contrôle sur les données et les actions confiées à l’agent.

Muse devient aussi un outil pour les entreprises

Avec la version iPad, Meta enrichit encore cet écosystème avec plusieurs nouveaux connecteurs destinés notamment aux petites entreprises. La liste comprend notamment Asana, Canva, Dropbox, Figma, QuickBooks, GitHub, Klaviyo et Zoom, auxquels s’ajoutent désormais Notion et Granola. Meta permet également de connecter des comptes publicitaires, ce qui élargit considérablement le champ des tâches que Muse peut prendre en charge.

L’objectif est assez clair : ne plus positionner Muse uniquement comme un assistant personnel, mais comme un agent capable de travailler sur différents pans de l’activité professionnelle.

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Cette évolution pourrait devenir l’un des terrains de bataille majeurs des agents IA. Au lieu de simplement générer du texte ou répondre à des questions, ces systèmes cherchent désormais à naviguer dans les outils que les utilisateurs emploient déjà au quotidien.

Des agents qui veulent aussi faire vos achats

Meta a également annoncé récemment de nouveaux partenaires commerciaux, parmi lesquels Best Buy, Gap, Sephora, Walmart et Wayfair. Muse peut ainsi naviguer sur les sites de ces enseignes et effectuer certaines transactions au nom de l’utilisateur. Mais cette capacité reste encore expérimentale : les agents rencontrent régulièrement des difficultés lorsque les sites web identifient leur comportement comme celui d’un robot et bloquent leur accès.

C’est un problème majeur pour toute l’industrie des agents IA. Un assistant peut être capable de comprendre une demande et de planifier toutes les étapes nécessaires, mais il reste inutile si les services concernés refusent de lui permettre d’agir.

Meta veut créer un langage commun entre agents et entreprises

Pour répondre à ce problème, Meta a annoncé mardi travailler avec plusieurs partenaires de l’industrie sur une norme ouverte permettant aux agents IA personnels de s’identifier auprès des entreprises.

L’idée est relativement simple : permettre aux sites et aux services de distinguer les agents légitimes des robots malveillants ou automatisés. Les entreprises pourraient ainsi accepter certaines interactions automatisées tout en conservant la possibilité de bloquer d’autres types de trafic.

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Cette infrastructure pourrait devenir essentielle si les agents IA se généralisent. Aujourd’hui, le web a été conçu principalement pour être utilisé directement par des humains ou via des interfaces classiques. Demain, une partie croissante des interactions pourrait être réalisée par des agents agissant au nom de leurs utilisateurs.

Meta accélère clairement sur les agents IA

L’arrivée rapide de Muse sur iPad n’est donc qu’un élément d’une stratégie beaucoup plus large. Avec plusieurs millions d’installations, des connecteurs professionnels, des partenariats commerciaux et désormais une réflexion autour d’un standard d’identification des agents, Meta cherche à positionner Muse comme une interface entre l’utilisateur et une partie du web.

Le véritable enjeu ne sera toutefois pas uniquement de rendre Muse disponible sur davantage d’appareils. Il faudra convaincre les utilisateurs de lui confier suffisamment d’accès pour qu’il puisse réellement agir à leur place, tout en rassurant les entreprises et les services web sur la sécurité de ces interactions.

Et sur ce terrain, Meta n’est clairement plus seule. La bataille des agents IA ne fait que commencer.