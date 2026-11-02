Le HomeView d’Apple pourrait bientôt remplir une fonction supplémentaire dans la maison connectée : celle d’une caméra de surveillance. Des références découvertes dans les fichiers logiciels de l’appareil suggèrent que sa caméra intégrée pourrait être utilisée pour détecter les mouvements, diffuser des images en direct et enregistrer des vidéos via HomeKit Secure Video.

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Présenté récemment, le HomeView dispose déjà d’une caméra destinée aux appels FaceTime et à la reconnaissance faciale. Mais une découverte dans les fichiers de configuration de HomeView Software 27.2 laisse entrevoir des usages plus larges.

Repérée par un utilisateur de Reddit, puis relayée par The Verge, cette fonctionnalité n’a toutefois pas été annoncée officiellement par Apple.

Plusieurs modes de fonctionnement pour la caméra

Les références découvertes dans le logiciel évoquent plusieurs réglages permettant de contrôler précisément la caméra. Les utilisateurs pourraient notamment la désactiver complètement, activer la détection de mouvement sans enregistrement, autoriser la diffusion en direct ou encore combiner streaming et enregistrement vidéo.

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Le comportement de la caméra pourrait également dépendre de la présence des occupants dans le logement. Le système serait ainsi capable de distinguer les situations où les membres du foyer sont à la maison, absents ou endormis. Il serait par exemple possible de déclencher l’enregistrement lorsque personne n’est présent et de l’interrompre dès qu’un occupant revient.

Apple prévoirait aussi plusieurs mécanismes destinés à préserver la confidentialité. Un voyant vert et une alerte sonore pourraient signaler l’accès à la caméra ou le démarrage d’un enregistrement. Les membres du foyer seraient également susceptibles de recevoir une notification lorsque les paramètres de la caméra sont modifiés.

Un potentiel moniteur pour bébé ou animaux

Au-delà de la sécurité du domicile, cette fonctionnalité pourrait donner au HomeView d’autres usages pratiques. L’appareil pourrait notamment servir de moniteur pour bébé, en permettant aux parents de vérifier à distance que leur enfant dort tranquillement, ou de caméra pour animaux afin de surveiller un chien ou un chat pendant une absence.

L’intérêt pourrait être encore plus important avec une éventuelle version haut de gamme du HomeView. Selon Mark Gurman 93 % fiable, de Bloomberg, Apple travaillerait sur un modèle doté d’un écran d’environ 9 pouces fixé à un bras robotisé capable de pivoter dans toutes les directions. Une telle conception faciliterait la surveillance de différentes zones d’une même pièce sans devoir déplacer manuellement l’appareil.

Une fonctionnalité encore non confirmée par Apple

Il convient néanmoins de rester prudent. Les références repérées dans HomeView Software 27.2 ne prouvent pas que toutes ces fonctions seront effectivement proposées, ni qu’elles seront disponibles dès le lancement. Apple n’a pour le moment communiqué aucune information officielle sur l’utilisation de la caméra du HomeView comme dispositif de surveillance.

Si cette possibilité se concrétise, elle pourrait renforcer la place de l’écran connecté dans l’écosystème domotique d’Apple. Un appareil initialement pensé pour les interactions avec Siri, FaceTime et la maison connectée pourrait alors aussi devenir un point de contrôle pour la sécurité du logement.