Apple préparerait une nouvelle version de son écran connecté HomeView capable de s’orienter automatiquement vers la personne qui lui parle. Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, cette future déclinaison intégrerait un bras robotisé permettant à l’écran de pivoter pour suivre les interactions au sein du foyer.

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Cette évolution irait bien au-delà du modèle récemment présenté par Apple. Alors que le HomeView actuel impose de déplacer manuellement son écran pour le tourner vers un interlocuteur, la version robotisée pourrait reconnaître la personne qui s’adresse à elle et orienter automatiquement son affichage dans sa direction.

Le projet reste toutefois en développement et Apple n’a communiqué ni calendrier de lancement ni caractéristiques définitives. Sa réussite dépendra notamment des capacités de Siri à comprendre les conversations et à identifier correctement les personnes dans un environnement familial.

Un écran connecté monté sur un bras robotisé

D’après Mark Gurman, le futur HomeView serait fixé à un bras robotisé capable de faire pivoter l’écran en fonction des interactions. Lorsqu’une personne entrerait dans une pièce et commencerait à parler à l’assistant, l’appareil pourrait ainsi s’orienter vers elle sans intervention manuelle.

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Le dispositif pourrait également gérer plusieurs utilisateurs. Si plusieurs membres d’une famille utilisent le HomeView à tour de rôle, l’écran serait capable de se tourner vers celui qui s’adresse à lui, selon le scénario décrit par le journaliste.

Une telle approche serait particulièrement intéressante pour un appareil installé au centre d’une table ou dans une pièce de vie. Pendant un repas familial, par exemple, l’écran pourrait changer d’orientation au fil des conversations, plutôt que de rester tourné vers une seule personne.

Le système pourrait aussi accompagner un utilisateur occupé à une autre tâche, en orientant l’écran vers lui lorsqu’il lui parle. Il reste cependant à déterminer si le mécanisme serait capable de suivre les déplacements de manière continue ou s’il se limiterait à des changements d’orientation ponctuels.

L’actuel HomeView présente plusieurs limites

Le modèle actuellement dévoilé ne dispose pas de mécanisme motorisé permettant de faire pivoter son écran. Dans les supports promotionnels d’Apple, les membres d’une famille doivent donc déplacer physiquement l’appareil pour l’orienter vers eux.

La version murale présente également certaines contraintes. Selon les informations rapportées, elle ne serait livrée ni avec une alimentation ni avec un support mural. Les utilisateurs devraient alors prévoir des accessoires supplémentaires pour l’installer proprement, alors que les deux configurations seraient proposées au même prix.

Le matériel suscite également des interrogations. Le HomeView serait équipé d’une puce A18 et de 8 Go de mémoire vive, des caractéristiques que l’article source présente comme relativement anciennes au regard des ambitions affichées pour ce produit.

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Mark Gurman indique par ailleurs que l’appareil aurait été prêt depuis plusieurs années, mais que son lancement aurait été repoussé dans l’attente de progrès suffisants de Siri. Si cette information se confirme, elle illustrerait les difficultés rencontrées par Apple pour faire coïncider son matériel connecté avec les capacités de son assistant vocal.

Des profils privés pour chaque membre du foyer

Le HomeView actuel dispose déjà d’une fonction intéressante pour les familles : la gestion de profils individuels. Chaque membre du foyer peut ainsi bénéficier d’un espace personnel, avec des informations qui ne sont pas nécessairement affichées aux autres utilisateurs.

Dans une démonstration d’Apple, l’appareil masque notamment les messages d’un utilisateur lorsque celui-ci s’éloigne. Cette approche vise à préserver une certaine confidentialité sur un écran partagé entre plusieurs personnes.

Une version robotisée pourrait compléter ce fonctionnement en orientant automatiquement l’écran vers l’utilisateur concerné. Elle pourrait ainsi rendre les interactions plus naturelles, notamment lorsque plusieurs personnes se trouvent dans la même pièce.

Cette combinaison soulèverait néanmoins des questions supplémentaires. Pour orienter correctement l’écran et préserver la confidentialité des profils, le système devrait notamment éviter de confondre les interlocuteurs ou d’afficher des informations privées à la mauvaise personne.

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Siri devra progresser pour rendre le projet convaincant

La principale inconnue concerne les capacités de Siri. Pour fonctionner comme prévu, le HomeView robotisé devrait déterminer qui parle, comprendre à qui s’adresse une conversation et réagir correctement lorsque plusieurs personnes prennent la parole presque simultanément.

Ces tâches sont plus complexes qu’une simple commande vocale. Elles nécessitent une compréhension du contexte et une identification suffisamment fiable des interlocuteurs pour éviter les rotations intempestives ou les erreurs d’affichage.

Or, les limites actuelles de Siri constituent précisément l’une des raisons pour lesquelles le HomeView aurait été retardé. Apple pourrait donc avoir besoin de progrès importants en matière d’intelligence artificielle avant de commercialiser une version robotisée réellement convaincante.

Toutefois, il serait prématuré d’affirmer que le système sera incapable de fonctionner correctement. Les caractéristiques techniques de cette future version, ses capacités de reconnaissance et son fonctionnement logiciel n’ont pas été détaillés publiquement.

Un projet ambitieux, mais sans calendrier confirmé

Avec un écran motorisé capable de s’orienter vers son interlocuteur, Apple chercherait à rendre son assistant domestique plus présent dans la vie quotidienne. Le HomeView ne serait plus simplement un écran posé sur un meuble, mais un appareil capable d’adapter physiquement son orientation aux interactions.

Cette évolution pourrait différencier le produit des écrans connectés traditionnels, à condition que les mouvements soient naturels, silencieux et suffisamment précis. Elle ajouterait aussi une dimension mécanique qui pourrait complexifier la conception et l’utilisation du dispositif.

Pour l’instant, aucune date de commercialisation n’est connue. Si Apple attend que Siri progresse suffisamment avant de lancer cette version, le projet pourrait encore nécessiter du temps.

Le bras robotisé constitue une idée intéressante, mais il ne suffira pas à lui seul à rendre le HomeView plus utile. La qualité de l’assistant, la fiabilité de la reconnaissance des interlocuteurs et le respect de la vie privée détermineront si cette ambition peut devenir un véritable avantage au quotidien.