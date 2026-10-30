Amazon enrichit son écosystème domotique avec Alexa Home Map, une nouvelle fonctionnalité qui représente une maison connectée sous la forme d’un modèle 3D interactif. L’objectif est de réunir les appareils compatibles sur une même interface pour faciliter leur surveillance et leur contrôle.

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Cette annonce accompagne une nouvelle gamme de produits Alexa, comprenant des enceintes Echo, un réveil connecté, un cadre photo et le nouvel Echo Show 16.

Une carte 3D pour contrôler les appareils pièce par pièce

Alexa Home Map affiche les appareils connectés à leur emplacement dans la maison : éclairages, serrures, thermostats, enceintes Echo, téléviseurs Fire TV et caméras de sécurité. L’utilisateur peut naviguer entre les étages, zoomer sur une pièce et commander directement les équipements depuis la carte.

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L’interface peut également reproduire les couleurs réelles des éclairages connectés et afficher les conditions météorologiques extérieures. L’idée est de donner une représentation plus concrète de l’installation domotique, plutôt que de multiplier les listes d’appareils et les commandes séparées.

La configuration initiale demande toutefois un peu de travail. Il faut renseigner son adresse pour générer un modèle extérieur du logement, puis utiliser un iPhone compatible pour scanner les différentes pièces. Les appareils connectés doivent ensuite être positionnés manuellement dans les espaces correspondants.

L’Echo Show 16, un écran central pour la maison

Le nouvel Echo Show 16 semble particulièrement adapté à cette interface. Son grand écran tactile pourrait faciliter la visualisation de l’ensemble du logement et le contrôle de nombreux équipements depuis un point central.

Alexa Home Map sera également accessible depuis certains smartphones, tablettes et autres écrans Echo Show compatibles. Cette disponibilité sur plusieurs appareils permettrait de consulter la carte depuis différentes pièces ou en déplacement, selon les équipements pris en charge.

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Les caméras Ring intégrées à la vue extérieure

Amazon étend aussi l’expérience à la sécurité domestique grâce à l’intégration des caméras Ring. La vue extérieure peut afficher des représentations animées des personnes et des véhicules qui s’approchent de la propriété.

L’utilisateur peut également accéder aux flux vidéo en direct et consulter l’activité enregistrée au cours des dernières 24 heures. Certaines fonctions nécessiteront toutefois Alexa+ ou un abonnement Ring éligible.

Un lancement en aperçu avant la fin de l’année

Amazon prévoit de commencer le déploiement d’Alexa Home Map en version préliminaire plus tard en 2026. La disponibilité exacte et les appareils compatibles dépendront du déploiement de la fonctionnalité.

Avec cette carte 3D, Amazon cherche à rendre la domotique plus visuelle et plus simple à gérer. L’approche pourrait être utile dans les logements équipés de nombreux appareils, mais la configuration initiale et les éventuelles exigences d’abonnement pourraient limiter son intérêt pour certains utilisateurs. Alexa Home Map marque néanmoins une nouvelle étape dans la volonté d’Amazon de centraliser le contrôle de la maison connectée au sein de son écosystème Alexa.