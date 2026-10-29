Lors de ses multiples annonces hier, Amazon renouvelle son grand écran connecté avec un nouvel Echo Show 16, qui mise sur un affichage amélioré, un système audio repensé et une intégration complète de Fire TV. L’appareil conserve sa vocation de tableau de bord familial, mais gagne aussi en capacités domotiques et en intelligence artificielle grâce à la dernière version d’Alexa+.

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Le constructeur annonce un écran Full HD de 16 pouces, une surface d’affichage supérieure de 10 % à celle de l’Echo Show 15 et des couleurs deux fois plus éclatantes. Le châssis en aluminium anodisé est également près de 40 % plus fin. Une version avec traitement antireflet Nanomatte est proposée pour les pièces très lumineuses.

Un écran Nanomatte pour réduire les reflets

L’Echo Show 16 est disponible avec un écran classique ou une dalle Nanomatte. Cette seconde option utilise une texture gravée dans le verre afin de réduire les reflets sans sacrifier la précision des détails et la fidélité des couleurs.

Amazon annonce une réduction des reflets de plus de 90 % et une diminution de 50 % de l’effet de scintillement visuel. L’objectif est de conserver une bonne lisibilité, même dans une cuisine éclairée ou à proximité d’une fenêtre. Le constructeur promet également des noirs profonds et des couleurs préservées sous différents angles de vision.

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Le format de 16 pouces permet d’afficher simultanément des informations pratiques, comme un calendrier familial, des tâches, des recettes ou des commandes pour les appareils connectés. L’écran peut être installé au mur ou posé sur un meuble grâce à des supports vendus séparément.

Fire TV intégré et une nouvelle architecture audio

Le nouvel Echo Show 16 intègre l’expérience complète Fire TV. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs services de streaming, notamment Netflix, Disney+, YouTube et Prime Video, puis parcourir leurs abonnements depuis une interface centralisée. Une télécommande est incluse pour faciliter la navigation.

Alexa+ peut également recommander des contenus en fonction des préférences de l’utilisateur. L’assistant peut répondre à des questions sur un événement sportif diffusé, ajouter un programme à la liste de lecture ou aider à retrouver un contenu. Amazon cherche ainsi à faire de son écran connecté un appareil de divertissement à part entière, et non plus seulement un assistant vocal doté d’un affichage.

La partie audio évolue elle aussi. Amazon intègre 8 micro haut-parleurs de graves et deux tweeters, associés à une fonction d’adaptation acoustique qui optimise continuellement le rendu selon l’environnement. L’objectif est d’améliorer l’écoute des vidéos, des émissions et des appels, même dans une pièce animée.

Un tableau de bord pour la maison connectée et la famille

Amazon propose trois nouveaux styles d’écran pour adapter l’appareil aux besoins du foyer. Le mode Maison connectée transforme l’Echo Show 16 en tableau de bord permanent pour contrôler les éclairages, régler le thermostat, déplacer la musique entre les enceintes compatibles ou accéder à Alexa Home Map, la représentation interactive du domicile.

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Le mode Organisateur familial rassemble les calendriers, les rendez-vous, les tâches et les menus. Les différents membres du foyer peuvent ainsi retrouver les événements à venir, suivre les choses à faire et consulter les recettes dans une interface commune.

Enfin, le mode Photos transforme l’écran d’accueil en cadre numérique. Les utilisateurs peuvent sélectionner les images à afficher ou laisser Alexa mettre en avant certains souvenirs. Une barre de favoris personnalisable permet par ailleurs d’accéder rapidement aux services et fonctions les plus utilisés.

Une caméra de 13 mégapixels avec vision nocturne

Le nouvel Echo Show 16 intègre une caméra grand-angle de 13 mégapixels, présentée par Amazon comme la plus avancée de sa gamme Echo Show. Son champ de vision élargi améliore le cadrage pendant les appels vidéo, tandis que le cadrage automatique permet de garder les personnes dans l’image lorsqu’elles se déplacent.

La portée de Visual ID, la fonction de reconnaissance visuelle de l’utilisateur, passe de 8 à 17 pieds, soit environ 5,2 mètres. Autre nouveauté : la vision nocturne, qui permet de consulter les images de la maison depuis la fonction Live View de l’application Alexa, même dans l’obscurité.

La caméra sert aussi aux appels vidéo entre appareils Echo Show, téléviseurs Fire TV compatibles et smartphones via l’application Alexa. Les fonctions Drop In et Annonces restent disponibles pour communiquer rapidement avec les autres membres du foyer.

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Alexa+ gagne en intelligence et en capacités visuelles

L’Echo Show 16 embarque la dernière version d’Alexa+, qui promet des conversations plus naturelles, un raisonnement plus approfondi et la possibilité de poser des questions complémentaires pour mieux comprendre une demande. Amazon annonce également une puissance de calcul supérieure de 20 % par rapport à la génération précédente.

La technologie Omnisense combine notamment des capteurs de température et une détection de présence améliorée. Alexa peut ainsi déclencher certaines automatisations, comme allumer les lumières lorsqu’une personne entre dans une pièce ou ajuster le thermostat lorsque la température devient trop basse.

L’interface d’Alexa+ évolue également : au lieu de se limiter à afficher une transcription des échanges, l’assistant peut générer des contenus interactifs, des visuels, des événements de calendrier et des actions pertinentes au fil de la conversation. Les échanges sont organisés sous forme de cartes que l’utilisateur peut retrouver dans une galerie, épingler ou consulter depuis l’application Alexa et Alexa.com.

Amazon indique que certaines fonctions nécessitent Alexa+, inclus avec un abonnement Prime. Le constructeur précise également que l’appareil dispose d’un bouton permettant de désactiver les microphones et la caméra, ainsi que d’un indicateur visuel signalant l’activité d’Alexa.

Prix et disponibilité

L’Echo Show 16 est annoncé en précommande aux États-Unis à partir de 499,99 dollars pour la version standard. La variante Nanomatte coûte 569,99 dollars. Amazon propose une remise de 100 dollars sur les précommandes, tandis que la livraison est annoncée pour plus tard dans l’année.

Deux accessoires sont disponibles séparément : un support classique à 69,99 dollars et un support inclinable et pivotant à 124,99 dollars. Amazon n’a pas communiqué de calendrier précis pour la commercialisation en France.

Avec ce nouveau modèle, Amazon renforce la polyvalence de son écran connecté : divertissement, organisation familiale, contrôle domotique et appels vidéo sont réunis dans un même appareil. L’intérêt de cette évolution dépendra toutefois de la disponibilité locale des fonctionnalités Alexa+, ainsi que de la capacité de l’assistant à rendre ces usages réellement plus simples au quotidien.