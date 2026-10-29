Lors de ses multiples annonces hier, Amazon lance le Alexa Photo Frame, un cadre photo connecté de 10 pouces qui associe Amazon Photos à l’intelligence artificielle d’Alexa+. L’appareil ne se contente pas d’afficher les images stockées dans le cloud : il peut sélectionner les clichés à mettre en avant, retrouver des photos à partir d’une simple demande vocale et associer un commentaire audio à un souvenir.

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Avec ce produit, Amazon veut donner une place plus visible aux photos numériques dans la maison. Plutôt que de laisser les souvenirs s’accumuler sur un smartphone, le cadre les synchronise automatiquement et les fait vivre au quotidien, avec une interface pensée pour être consultée à distance comme de près.

Un écran de 10 pouces conçu pour mettre les photos en valeur

L’Alexa Photo Frame dispose d’un écran tactile haute définition de 10 pouces, doté d’un traitement semi-mat antireflet. Amazon indique que les images restent lisibles sous différents angles et que la luminosité s’adapte automatiquement à l’éclairage de la pièce, notamment entre le jour et la nuit.

Le design s’inspire des cadres photo traditionnels, avec un passe-partout blanc texturé et des bordures en bois véritable sur certaines versions. L’objectif est de rapprocher l’apparence de l’appareil de celle d’une photographie encadrée, plutôt que de celle d’un écran connecté classique.

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Le cadre est compatible avec Amazon Photos. Les utilisateurs peuvent choisir des personnes ou des albums à afficher, puis laisser les nouvelles photos se synchroniser automatiquement au fil des ajouts. Amazon Photos propose un stockage illimité des photos en pleine résolution aux membres Prime.

Alexa+ sélectionne les photos et retrouve les souvenirs

L’une des principales fonctions du cadre repose sur Alexa+. L’assistant peut sélectionner les images à afficher en tenant compte des visages, de la période de l’année et du contenu des clichés. Il peut notamment privilégier les photos où les personnes sourient et où l’éclairage est satisfaisant, tout en écartant des éléments moins pertinents comme les captures d’écran et les reçus.

La recherche de photos s’effectue également en langage naturel. Il devient possible de demander, par exemple, d’afficher les images d’un séjour à la plage avec sa mère ou les photos des enfants. Alexa retrouve alors les clichés correspondants dans la bibliothèque, sans qu’il soit nécessaire de faire défiler manuellement des centaines d’images.

Le cadre peut aussi rapprocher deux photos prises à plusieurs années d’intervalle lorsqu’elles présentent des similitudes. Amazon cite notamment le cas d’un enfant photographié dans une pose similaire à différents âges. L’IA cherche ainsi à faire émerger des liens entre des souvenirs qui, autrement, resteraient dispersés dans la photothèque.

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Des notes vocales pour raconter l’histoire derrière une image

L’Alexa Photo Frame permet enfin d’ajouter une note vocale à une photo. Cette fonction sert à conserver le contexte d’un souvenir : les personnes présentes, l’occasion, une anecdote ou ce qui rend ce moment particulier.

L’idée est de dépasser le simple affichage d’une image pour lui associer une histoire que les proches pourront retrouver plus tard. Le cadre peut ainsi devenir un cadeau personnalisé, avec une sélection de photos déjà chargée, des albums qui continuent de se mettre à jour et des commentaires enregistrés par la famille.

Amazon précise également que les amis et les membres de la famille peuvent partager directement des photos vers le cadre. Cette possibilité permet, par exemple, à un proche de recevoir régulièrement de nouvelles images sans devoir les transférer manuellement à chaque fois.

Prix et disponibilité

L’Alexa Photo Frame est annoncé aux États-Unis à partir de 199,99 dollars pour la version noire. Les modèles dotés d’un cadre en bois de bouleau ou de noyer sont proposés à 229 dollars. Actuellement, aucune information sur une commercialisation en France de ce produit.

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Chaque appareil inclut 90 jours d’accès à Alexa+. Certaines fonctions avancées nécessitent cet abonnement, qui est également inclus avec Amazon Prime selon les conditions annoncées par Amazon. Le constructeur n’a pas précisé de date de commercialisation en France.

Avec ce cadre connecté, Amazon cherche à transformer la photothèque numérique en un objet familial vivant, capable de sélectionner, retrouver et raconter les souvenirs. Son intérêt dépendra notamment de la qualité des sélections automatiques et de la disponibilité des fonctions Alexa+ sur les différents marchés.