Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Google veut élargir l’univers des Googlebook au-delà des ordinateurs portables traditionnels. À peine plus d’un mois après leur lancement, la firme a confirmé l’arrivée de modèles à clavier détachable, capables de fonctionner aussi bien comme des tablettes que comme des ordinateurs portables. Une évolution qui pourrait rapprocher encore davantage Googlebook OS de l’expérience proposée par les appareils Microsoft Surface.

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L’annonce a été faite lors de l’Android Dev Summit 2026. Google n’a toutefois présenté aucun appareil ni communiqué de calendrier de lancement. Une précédente fuite évoquait déjà le développement d’une tablette hybride par Lenovo, qui pourrait être le premier fabricant à proposer ce nouveau format.

Lenovo pourrait préparer le premier Googlebook hybride

La première génération de Googlebook repose sur des formats assez classiques. Quatre des cinq modèles annoncés, signés Asus, Dell, HP et Lenovo, adoptent une conception traditionnelle d’ordinateur portable. Seul l’Acer Googlebook 14 se distingue avec une charnière pivotant à 360 degrés, qui permet de replier l’écran pour utiliser l’appareil comme une tablette.

Mais un ordinateur convertible ne propose pas la même flexibilité qu’un modèle dont le clavier peut être complètement retiré. C’est précisément ce que Google souhaite désormais ajouter à sa gamme.

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Selon une fuite publiée par Android Headlines, Lenovo travaillerait sur une tablette Googlebook équipée d’un clavier détachable et d’un support intégré, dans un esprit proche des Microsoft Surface. L’appareil disposerait également d’une Glowbar de Google à proximité de la caméra, même si son fonctionnement exact reste inconnu.

Les caractéristiques techniques, le prix et la date de commercialisation de cet éventuel modèle ne sont pas encore connus. Google n’a pas non plus confirmé que Lenovo serait effectivement le premier fabricant à lancer un tel appareil.

Googlebook OS pourrait changer l’avenir des tablettes Android

Au-delà du nouveau format matériel, cette évolution pourrait avoir des conséquences sur la stratégie de Google dans le domaine des tablettes. Googlebook OS repose sur Android, mais cherche à proposer une expérience davantage orientée vers la productivité et l’utilisation sur ordinateur. Sur une tablette à clavier détachable, le système pourrait ainsi combiner confort de consultation, navigation Web et outils de travail plus avancés.

Toutefois, il reste plusieurs ajustements à effectuer. Dans sa version actuelle, Googlebook OS autorise certaines applications en plein écran à fonctionner en mode portrait, mais des éléments importants de l’interface, comme l’écran d’accueil, le tiroir d’applications et la vue multitâche Overview, restent limités au mode paysage.

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Cette contrainte pourrait devenir particulièrement gênante sur un appareil destiné à être utilisé sans clavier. Une tablette doit pouvoir passer naturellement d’une orientation à l’autre, notamment pour la lecture, la navigation ou les usages multimédias.

Les frontières entre tablettes Android et Googlebooks se rapprochent

L’arrivée de modèles détachables soulève aussi une question sur l’avenir des tablettes Android haut de gamme. Si Googlebook OS parvient à offrir une expérience de bureau suffisamment complète, la distinction entre une tablette Android traditionnelle et un Googlebook hybride pourrait progressivement s’estomper.

Google devra donc faire évoluer son système pour répondre aux attentes des utilisateurs de tablettes, notamment en matière d’interface tactile et d’ergonomie en mode portrait. Les futurs modèles à clavier détachable pourraient constituer un premier test grandeur nature de cette stratégie.

La direction est désormais confirmée, mais il faudra attendre les premières annonces matérielles pour savoir jusqu’où Google souhaite pousser cette convergence entre ordinateur portable et tablette.