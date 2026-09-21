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Comprendre

Qu'est-ce que Googlebook ?

Définition, modèles, prix, fonctions IA et disponibilité de Googlebook — la fiche de référence, mise à jour à l'occasion de son lancement.

L'ESSENTIEL
  • Précommandes depuis le 21 septembre ; disponibilité le 4 octobre aux États-Unis et le 5 octobre en France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Irlande et Australie
  • De 899 dollars aux États-Unis à 1 099-1 399 € en France, avec 12 mois de Google AI Pro et de GeForce NOW inclus
  • Magic Pointer, Rambler, Continue On et Antigravity : Gemini est au cœur du PC, mais les logiciels professionnels restent à vérifier
01 Définition

Qu'est-ce que Googlebook, au juste ?

Annoncé lors de l’Android Show 2026, Googlebook marque le plus grand changement stratégique de Google dans l’univers des laptops depuis quinze ans de Chromebooks. Google ne parle plus vraiment d’« OS » mais de « système d’intelligence » : l’ordinateur ne doit plus seulement exécuter des applications, il doit anticiper les intentions de l’utilisateur, avec Gemini au centre de l’expérience. La plateforme repose sur la pile Android — connue avant le lancement sous le nom d’Aluminium OS, tandis que Google parle désormais de « Googlebook OS » — et les applications Android y tournent nativement, sans la virtualisation des Chromebooks. Google promet jusqu’à dix ans de mises à jour.

Le lancement a eu lieu en trois temps. Google a réuni la presse à New York le 15 septembre, confirmé l’ouverture des précommandes pour le 21 septembre, puis dévoilé les machines et les conditions de précommande. Les Googlebooks sont vendus au Google Store, chez Best Buy et chez des revendeurs, avec une disponibilité en magasin le 4 octobre aux États-Unis et le 5 octobre au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et en Australie.

Cinq constructeurs sont présents dès le départ : Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo. Google impose un socle premium — au moins 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, un écran tactile, jusqu’à 14 heures d’autonomie, un NPU de plus de 45 TOPS — et un signe distinctif, la Glowbar, une bande lumineuse qui affiche notamment le niveau de batterie. Cette première vague repose sur des Intel Core Ultra Series 3 et des Snapdragon X Elite.

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Côté prix, Google annonce un départ à 899 dollars aux États-Unis ; en France, les tarifs annoncés vont de 1 099 € (HP Googlebook 14) à 1 399 € (ASUS Googlebook 14). Il ne s’agit pas de remplacer les Chromebooks abordables mais d’ouvrir un front face aux ultraportables Windows et au MacBook Air. Chaque machine inclut 12 mois de Google AI Pro (5 To de stockage), 12 mois de GeForce NOW, 3 mois de YouTube Premium et 3 mois d’Adobe Photoshop.

XPS Googlebook 1
asus 1
acer 1
hp 1
lenovo 1

L’intelligence artificielle est le principal argument, comme le détaille Google : Gemini Intelligence, Magic Pointer (agiter le curseur pour interroger Gemini sur ce qui est à l’écran), Rambler (dictée qui organise vos idées), Create My Widget (widgets créés à partir d’une simple description) et Google Antigravity pour développer et déployer des applications, avec un terminal Linux compatible avec Claude Code. Gemini Spark peut même traiter des demandes complexes laptop fermé.

rambler

L’autre pilier est le smartphone : Continue On reprend sur le PC une activité commencée sur le téléphone, donne accès aux fichiers mobiles et diffuse certaines applications. Reste la grande inconnue du logiciel : Photoshop et Lightroom arrivent, Google revendique des milliers de jeux Android (la moitié des 100 jeux les plus populaires), mais les logiciels professionnels spécifiques devront être vérifiés un à un.

continue on

Côté Chromebooks, certains modèles pourront migrer par mise à jour du firmware, sans liste publiée pour l’instant. Pour aller plus loin, voir le dossier « Googlebook : tout ce que l’on sait ».

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Avril 2026

    Premiers indices d'Aluminium OS

    Des wallpapers fuités confirment la fusion entre Android et ChromeOS.

  2. Mai 2026

    Annonce de Googlebook

    Google dévoile Googlebook à l’Android Show, précise sa stratégie multi-puces et la migration depuis les Chromebooks.

  3. Août 2026

    Vague de fuites

    Lenovo, Acer et des modèles Snapdragon fuitent avant le lancement.

  4. 15 septembre 2026

    Événement de lancement

    Google réunit la presse à New York et confirme les précommandes pour le 21 septembre.

  5. 21 septembre 2026

    Précommandes ouvertes

    Les cinq constructeurs dévoilent leurs modèles et leurs prix : de 899 dollars aux États-Unis, 1 099 € et plus en France.

  6. 4-5 octobre 2026

    Disponibilité

    Commercialisation le 4 octobre aux États-Unis, puis le 5 octobre au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et en Australie.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

HP Googlebook 14

Snapdragon X Elite
1 099 €
  • OLED 2,8K de 14 pouces
  • 256 Go de stockage en configuration de base

Acer Googlebook 14

Convertible 2-en-1
1 199 €
  • OLED tactile 2,8K de 14 pouces, Intel Core Ultra Series 3 (jusqu'au Core Ultra 7 355)
  • 16 Go de RAM et 256 Go de base, jusqu'à 32 Go et 512 Go

Lenovo Googlebook 15

Grand écran
1 349 €
  • OLED tactile 2,8K de 15,3 pouces, Intel Core Ultra
  • Environ 1,27 kg

ASUS Googlebook 14

Ultraportable
1 399 €
  • OLED 3K de 14 pouces, Intel Core Ultra Series 3
  • Environ 1 kg

Dell XPS Googlebook

Snapdragon X Elite
Dès 1 199 $
  • Écran tactile 2,5K d'environ 13 pouces
  • Au moins 512 Go de stockage, environ 1,13 kg

Prix annoncés au lancement : à partir de 899 dollars aux États-Unis selon Google ; en France, de 1 099 € (HP Googlebook 14) à 1 399 € (ASUS Googlebook 14) selon les modèles. Les configurations supérieures (32 Go de RAM, 512 Go de stockage) coûtent plus cher, et les services inclus (Google AI Pro, GeForce NOW, YouTube Premium, Adobe Photoshop) ne le sont que pour une durée limitée.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Précommande
Depuis le 21 septembre
Google Store, Best Buy et revendeurs sélectionnés
Disponibilité
4-5 octobre 2026
4 octobre aux États-Unis ; 5 octobre au Canada, Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Australie
Services inclus
Google AI Pro et plus
12 mois de Google AI Pro (5 To) et de GeForce NOW, 3 mois de YouTube Premium et d'Adobe Photoshop
Migration Chromebook
Mise à jour firmware
Certains modèles pourront évoluer vers Googlebook ; liste non publiée
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Gemini Intelligence

Automatisations, Gemini Live et suggestions proactives selon le contenu de l’écran ; Gemini Spark peut traiter des demandes complexes laptop fermé.

Magic Pointer

Agiter le curseur suffit pour interroger Gemini sur du texte, des images ou le contexte à l’écran : planifier, analyser un message, combiner des images.

Rambler

Une dictée qui nettoie les erreurs, organise les idées en listes et accepte de changer de langue en cours de phrase.

Create My Widget

Créer un widget (scores sportifs, compte à rebours…) en le décrivant, sans écrire une ligne de code.

Continue On

Reprendre sur le PC une activité commencée sur le téléphone, parcourir les fichiers mobiles et diffuser certaines applications.

Antigravity et terminal Linux

Écrire et déployer des applications directement sur le Googlebook, avec un environnement Linux compatible avec Claude Code.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Logiciels et jeux à vérifier

Photoshop, Lightroom et des milliers de jeux Android sont annoncés, mais Windows et macOS gardent une avance sur les logiciels professionnels et les jeux PC natifs ; GeForce NOW compense en partie.

Un positionnement premium

À partir de 1 099 € en France, les Googlebooks visent les ultraportables Windows et le MacBook Air, pas le marché des Chromebooks abordables.

Services offerts pour une durée limitée

Google AI Pro, GeForce NOW, YouTube Premium et Photoshop ne sont inclus que 3 à 12 mois.

Migration Chromebook encore floue

Google a promis que certains Chromebooks pourront migrer par firmware, mais aucune liste de modèles n’a été publiée.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Googlebook ?

Utilisateurs Android déjà équipés

Continue On, les fichiers mobiles et les applications diffusées sont pensés pour ceux qui vivent déjà dans l’écosystème Android.

Utilisateurs Chromebook actuels

ChromeOS garde son cycle de support ; la migration par firmware n’est possible que pour certains modèles, à confirmer.

Travail centré sur le navigateur et les services Google

Le profil le moins exposé au manque d’applications : le socle matériel et les fonctions Gemini y sont pleinement exploitables.

Métiers dépendant d'un logiciel spécifique

Vérifiez la compatibilité de vos applications avant d’acheter : c’est le principal risque de cette première génération.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
MacBook Air Apple

Écosystème fermé et intégré, avec sa propre continuité entre iPhone et Mac et une avance logicielle établie.
Ultraportables Windows (Copilot+ PC) Microsoft et constructeurs

Catalogue logiciel et jeux natifs sans équivalent, avec Copilot pour l’IA.
Chromebook Google

Le PC léger et abordable de Google, qui garde son cycle de support (jusqu’à 10 ans sur certains modèles).
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Googlebook ?

La nouvelle plateforme de PC portables de Google, bâtie sur Android et centrée sur Gemini, lancée avec cinq constructeurs : Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo.

Quand peut-on acheter un Googlebook ?

Les précommandes ont ouvert le 21 septembre 2026 ; la disponibilité est fixée au 4 octobre aux États-Unis et au 5 octobre au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne et en Australie.

Combien coûte un Googlebook ?

Google annonce un départ à 899 dollars aux États-Unis ; en France, les prix vont de 1 099 € (HP Googlebook 14) à 1 399 € (ASUS Googlebook 14), avec le Dell XPS Googlebook dès 1 199 dollars.

Quels services sont inclus avec un Googlebook ?

12 mois de Google AI Pro (5 To de stockage) et de GeForce NOW, 3 mois de YouTube Premium et 3 mois d’Adobe Photoshop.

Quelles puces équipent les premiers Googlebooks ?

Des Intel Core Ultra Series 3 et des Snapdragon X Elite, avec un NPU de plus de 45 TOPS pour l’IA sur l’appareil.

Mon Chromebook peut-il devenir un Googlebook ?

Google a confirmé que certains Chromebooks pourront migrer par une mise à jour du firmware, mais aucune liste de modèles n’a encore été publiée ; ChromeOS conserve son cycle de support.

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