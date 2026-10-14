Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Google déploie plusieurs mises à jour pour améliorer l’expérience des utilisateurs de ses ordinateurs Googlebook. Au programme : une configuration initiale simplifiée et, surtout, la prise en charge des smartphones Samsung Galaxy pour les fonctions de continuité entre le téléphone et l’ordinateur. Ces correctifs arrivent après un lancement marqué par des problèmes de compatibilité et de jumelage.

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Mishaal Rahman, spécialiste de la communauté Google, a annoncé ces changements dans une publication sur Reddit. La nouveauté la plus importante concerne les smartphones Samsung fonctionnant sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche avec One UI 9, qui pourront désormais profiter de plusieurs fonctionnalités de l’écosystème Googlebook.

L’entreprise met également à jour Google Play Services pour corriger des difficultés rencontrées lors de la configuration des services interappareils. Les deux mises à jour sont déployées automatiquement et devraient arriver sur les appareils concernés au cours des prochains jours.

Googlebook prend enfin en charge les smartphones Samsung

Au lancement des Googlebook, l’absence de compatibilité avec les smartphones Samsung constituait une lacune importante. Les fonctions Better Together, conçues pour rapprocher les téléphones Android et les ordinateurs Googlebook ne fonctionnaient pas avec les appareils du constructeur sud-coréen.

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La situation avait même conduit certains utilisateurs à renvoyer leur ordinateur. Un membre de Reddit a notamment expliqué avoir retourné son Googlebook après avoir constaté qu’il ne fonctionnait pas correctement avec son Galaxy Z Fold 8.

Google avait ensuite confirmé son intention d’ajouter la prise en charge des smartphones Samsung dans les semaines suivantes. Le déploiement a désormais commencé pour les appareils compatibles.

Quatre fonctions Better Together sont concernées :

Continue On : poursuivre une activité sur l’autre appareil.

Cast My Apps : accéder aux applications du smartphone depuis l’ordinateur.

Quick Access : faciliter l’accès aux éléments et aux fonctions du téléphone.

Notification Sync : synchroniser les notifications entre le smartphone et le Googlebook.

L’objectif est de rendre les transitions entre les deux appareils plus naturelles, sans devoir constamment passer de l’un à l’autre. La disponibilité effective de ces fonctions dépend toutefois de la compatibilité des appareils et de leur configuration.

Une configuration initiale plus simple

Google s’attaque également aux difficultés rencontrées pendant l’association du téléphone et de l’ordinateur. Une mise à jour de Google Play Services doit simplifier la configuration initiale des services interappareils.

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Elle doit aussi corriger un problème d’affichage : dans certains cas, le code QR utilisé pour configurer la connexion restait visible à l’écran même après la fin de l’association avec le smartphone.

Les mises à jour sont distribuées automatiquement via Google Play et les services exécutés en arrière-plan. Google précise que le déploiement sera plus rapide lorsque les appareils sont connectés au Wi-Fi et en charge.

Il n’est donc pas nécessaire de lancer une procédure manuelle particulière dans le cadre du déploiement annoncé. En revanche, les utilisateurs qui rencontrent toujours des problèmes peuvent vérifier plusieurs paramètres avant de tenter à nouveau l’association.

Google recommande de commencer par vérifier les versions logicielles. Le smartphone doit fonctionner sous Android 17, tandis que les utilisateurs Samsung doivent également disposer de One UI 9. Les deux appareils doivent utiliser le même compte Google personnel. Le Wi-Fi et le Bluetooth doivent être activés sur chacun d’eux pour permettre la découverte et la communication entre les appareils.

Le réseau utilisé peut également être en cause. Google recommande de privilégier un réseau Wi-Fi privé, par exemple à domicile. Les réseaux d’hôtels, de cafés, de bureaux ou les réseaux invités peuvent empêcher les connexions directes entre appareils et bloquer certaines fonctionnalités.

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Si le problème persiste, il peut être utile de désactiver temporairement un VPN ou un système de filtrage DNS, qui pourrait interférer avec les échanges réseau.

Enfin, Google indique que les appareils doivent disposer des versions suivantes :

Google Play Services : version 26.37 ou ultérieure.

Cross-device services : version 1.0.1346 ou ultérieure.

Si toutes ces conditions sont réunies sans résoudre le problème, Google conseille de vérifier les paramètres autorisant la poursuite des activités entre appareils, puis de redémarrer le smartphone et l’ordinateur. Une procédure plus détaillée est disponible dans le guide de dépannage officiel de Googlebook.

Une correction importante pour l’écosystème Googlebook

L’ajout des smartphones Samsung réduit une lacune de compatibilité qui pénalisait une partie des premiers acheteurs. Pour les utilisateurs équipés d’un Galaxy, les fonctions de continuité annoncées par Google deviennent enfin accessibles, sous réserve de disposer des versions logicielles requises.

La simplification de la configuration devrait également limiter les difficultés lors de la première association entre un téléphone et un ordinateur. Ces correctifs ne changent pas fondamentalement les capacités de Googlebook, mais ils améliorent un aspect essentiel de l’expérience : la facilité avec laquelle les appareils peuvent fonctionner ensemble.

Le déploiement étant progressif, certains utilisateurs devront patienter quelques jours avant de bénéficier de toutes les corrections. En cas de problème persistant, la vérification des versions d’Android, de One UI et des services Google reste le premier réflexe à adopter.