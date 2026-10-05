Toutes les rumeurs au même endroit

Google vient à peine de lancer ses premiers Googlebook que l’entreprise doit déjà préciser une limite importante de ses nouveaux ordinateurs portables sous Android. Si Google promettait jusqu’ici l’accès à l’intégralité du Play Store, certaines applications peuvent en réalité rencontrer des problèmes de performances sur les modèles équipés de processeurs Intel.

Publicité

La situation concerne principalement les applications et jeux complexes initialement conçus pour fonctionner sur l’architecture Arm. Google assure travailler avec les développeurs, Intel et Qualcomm pour améliorer progressivement leur compatibilité.

Le dossier complet Ordinateurs Googlebook : tout ce que l’on sait

Toutes les applications sont disponibles, mais pas toujours dans les meilleures conditions

Depuis l’annonce des Googlebook, Google mettait en avant un argument particulièrement fort : les utilisateurs peuvent accéder à l’ensemble de la bibliothèque du Google Play Store depuis leur ordinateur. Cette promesse reste techniquement valable. Mais, Google vient désormais de reconnaître que la disponibilité d’une application ne signifie pas nécessairement qu’elle fonctionnera parfaitement sur tous les modèles.

Selon l’entreprise, la grande majorité des applications Android fonctionnent correctement dès leur installation, aussi bien sur les Googlebook Intel que sur ceux équipés de puces Qualcomm.

Publicité

Le problème concerne une petite partie des applications plus complexes et certains jeux qui ont été conçus à l’origine pour l’architecture Arm.

Les modèles Intel sont les plus concernés

L’architecture utilisée par le processeur semble donc jouer un rôle important. Parmi les cinq Googlebook commercialisés aujourd’hui, trois modèles — ceux d’Acer, Asus et Lenovo — utilisent des processeurs Intel x86. Les deux autres, signés Dell et HP, embarquent des puces Qualcomm Snapdragon basées sur l’architecture Arm.

Les modèles Qualcomm devraient donc offrir une compatibilité plus naturelle avec les applications Android conçues pour cette architecture.

Google précise néanmoins que les problèmes ne concernent qu’une petite partie des applications et qu’il travaille avec les différents acteurs afin d’améliorer leur fonctionnement sur les machines Intel.

Google ne donne pas encore la liste des applications concernées

C’est probablement le principal point d’incertitude au lancement. Google n’a pas précisé combien d’applications pourraient être concernées, ni quelles applications ou quels jeux rencontrent actuellement des problèmes sur les Googlebook Intel.

Publicité

Pour un utilisateur qui envisage l’achat d’un de ces ordinateurs, cette absence d’informations peut donc compliquer le choix entre une configuration Intel et une configuration Snapdragon.

La situation devrait toutefois devenir plus claire rapidement. Des tests des cinq modèles sont prévus afin d’identifier concrètement les applications concernées et les éventuelles différences de performances entre les plateformes.

Un problème prévisible pour un ordinateur basé sur Android

Cette situation rappelle surtout la difficulté de transformer Android en véritable système d’exploitation pour ordinateur. Le Play Store regroupe des millions d’applications développées pour des appareils aux architectures matérielles très différentes. Beaucoup ont historiquement été optimisées pour Arm, l’architecture dominante des smartphones et tablettes Android.

L’arrivée de processeurs Intel dans cette catégorie implique donc parfois une couche de compatibilité ou des optimisations supplémentaires. Google semble avoir privilégié une compatibilité très large dès le lancement, quitte à devoir améliorer les performances application par application.

Qualcomm semble avoir un avantage au lancement

Pour les utilisateurs qui souhaitent avant tout bénéficier de la meilleure compatibilité possible avec les applications Android, les Googlebook équipés de Snapdragon pourraient donc représenter le choix le plus sûr.

Publicité

Cela ne signifie pas que les modèles Intel sont à éviter. Google affirme au contraire que la majorité des applications fonctionnent normalement sur ces machines. Mais tant que les applications problématiques n’auront pas été identifiées et optimisées, l’architecture Arm conserve un avantage évident pour cet usage.

Google devra maintenant convaincre les développeurs d’adapter leurs applications à cette nouvelle génération de machines. C’est probablement l’un des enjeux les plus importants pour faire du Googlebook une véritable alternative aux PC traditionnels.