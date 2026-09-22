Une disponibilité en boutique et en livraison prévue dès le début du mois d'octobre.

Un prix de départ fixé à 1 099 euros pour des configurations résolument premium.

L'ouverture officielle des précommandes pour la toute nouvelle gamme de PC portables Googlebook.

Google ouvre aujourd’hui les précommandes de ses premiers Googlebook, sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables premium mêlant ChromeOS, Android et intelligence artificielle.

Après avoir présenté cette nouvelle catégorie de PC, Google passe désormais à la phase de commercialisation avec plusieurs modèles conçus en partenariat avec HP, Dell, Acer, Lenovo et ASUS.

Des Googlebook à partir de 1 099 euros

Les différents modèles peuvent désormais être précommandés sur la boutique en ligne de Google ainsi que chez certains revendeurs. Les prix débutent à 1 099 euros, mais varient selon le constructeur et la configuration choisie.

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Google n’a pas encore communiqué de date précise pour l’expédition des premières précommandes. Les Googlebook seront toutefois disponibles à l’achat à partir du 5 octobre.

Pour accompagner le lancement, Google propose également plusieurs avantages aux premiers acheteurs. Chaque Googlebook est notamment livré avec un an d’abonnement à Google AI Pro, accompagné de 5 To de stockage cloud. L’abonnement donne accès aux fonctions avancées de Gemini ainsi qu’à Spark, l’agent autonome de Google intégré à Gemini.

Cette offre permet à Google de mettre immédiatement en avant l’un des principaux arguments de sa nouvelle gamme : l’intégration poussée de l’intelligence artificielle au sein de l’ordinateur.

Android et Gemini au cœur de l’expérience

Les Googlebook reposent sur une plateforme réunissant plusieurs technologies issues de ChromeOS et Android, avec une forte intégration des smartphones Android. Google veut notamment proposer une continuité plus poussée entre le PC et le mobile, tandis que plusieurs fonctions jusqu’ici réservées aux appareils Pixel arrivent également sur les Googlebook.

Gemini occupe lui aussi une place centrale, avec plusieurs fonctions d’intelligence artificielle exécutées directement sur l’appareil.

Un lancement à suivre début octobre

Avec l’ouverture des précommandes, Google entame donc véritablement la commercialisation de sa nouvelle famille d’ordinateurs. Les premiers Googlebook seront proposés à partir de 1 099 euros, avec une disponibilité annoncée dès le 5 octobre.

Il faudra désormais attendre les premiers tests pour déterminer ce que ces machines apportent réellement face aux Chromebook traditionnels, aux PC Windows et aux MacBook.