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Rumeurs · Produit

Googlebook : tout ce que l’on sait

Cinq constructeurs, trois fournisseurs de puces et une ambition claire : remplacer ChromeOS par une plateforme pensée pour Android et Gemini, capable de rivaliser avec Windows et macOS. Google a confirmé les précommandes pour le 21 septembre, mais ni les prix ni les configurations définitives ne sont connus. Lenovo, Acer, ASUS et Dell dessinent déjà leurs modèles en fuite. Voici le tri, à quelques jours du lancement commercial.

Lancement attendu 21 septembre 2026 (précommandes)
Rumeurs depuis Mai 2026
Sources 6

Yohann Poiron

Ordinateurs

Googlebook : tout ce que l’on sait
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 18 septembre 2026 · 15 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • L'officialisation d'une nouvelle plateforme PC sous Android propulsée par Gemini et les puces Intel, Qualcomm et MediaTek.
  • Une ouverture des précommandes confirmée dès le 21 septembre avec cinq grands constructeurs partenaires.
  • Des fuites détaillées pour le Lenovo Googlebook 15, l'Acer Googlebook 14 et le Dell XPS 13.

Google a réuni la presse à New York le 15 septembre 2026 pour parler de Googlebook, sa nouvelle plateforme PC annoncée en mai. Nous suivons le projet depuis son lancement. Contrairement à la plupart de nos dossiers, Google a déjà confirmé beaucoup de choses — la plateforme, ses partenaires, une date de précommande — mais aucun modèle, prix ou configuration définitive n’est encore officiel.

Ce dossier sépare ce que Google a annoncé lui-même de ce que les fuites décrivent chez Lenovo, Acer, ASUS et Dell — et signale une contradiction qui n’est toujours pas résolue jusque dans le nom du système d’exploitation.

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Googlebook, une plateforme PC sous Android plutôt que ChromeOSSolide

Annoncé en mai 2026 lors de l’Android Show I/O Edition, Googlebook n’est pas présenté comme une nouvelle génération de Chromebook, mais comme une plateforme distincte construite directement sur la pile technologique d’Android. Les applications Android y fonctionneraient nativement, sans les couches de compatibilité utilisées sur les Chromebooks actuels.

Google parle explicitement d’un « système d’intelligence » plutôt que d’un système d’exploitation classique, avec Gemini placé au centre de l’expérience.

ChromeOS ne disparaît pas pour autant. Google a confirmé que les Chromebooks actuels conservent leur cycle de support habituel, avec des mises à jour possibles jusqu’à 10 ans sur certains modèles. Certains Chromebooks pourront migrer vers Googlebook via une simple mise à jour du firmware, mais la liste des modèles compatibles n’a pas été publiée.

Intel, Qualcomm et MediaTek : Google refuse de dépendre d’un seul fournisseurSolide

John Maletis, vice-président de Google, l’a confirmé : Googlebook s’appuiera sur Intel, Qualcomm et MediaTek, sans exclusivité. Intel viserait les machines les plus puissantes, Qualcomm l’autonomie sur architecture ARM, MediaTek les configurations plus accessibles. Google impose toutefois des exigences matérielles strictes — mémoire, stockage, performances, certains éléments de clavier — pour que l’expérience reste cohérente d’un constructeur à l’autre.

Magic Pointer et Create Your Widget : Gemini au centre de l’interfaceSolide

Deux fonctions ont été officiellement démontrées dès mai. Magic Pointer, développé avec Google DeepMind, transforme le curseur en interface contextuelle : pointer un élément à l’écran permet de demander directement une action ou une explication à Gemini. Create Your Widget génère dynamiquement des tableaux de bord personnalisés à partir de Gmail, Google Agenda ou du web, à partir d’un prompt en langage naturel.

Les précommandes ouvriront le 21 septembre, mais pas grand-chose d’autreSolide

Lors de l’événement du 15 septembre, Google a confirmé que les précommandes ouvriraient le 21 septembre 2026, avec cinq partenaires matériels dès le lancement : Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo. Le teaser publié pour l’occasion reste minimaliste, centré sur cette date et la barre lumineuse qui doit devenir la signature visuelle de la gamme.

Google ne précise pas encore quand les premières commandes seront expédiées, ni les tarifs, ni les configurations que commercialisera chaque constructeur. Le 21 septembre pourrait donc autant marquer l’ouverture des précommandes que la présentation complète des gammes.

Lenovo Googlebook 15 : la fiche la plus complète, toujours en fuitePrudence

Le modèle le mieux documenté est signé Lenovo. Référence GB 15IPH12, il embarquerait un écran tactile OLED de 15,3 pouces en 2 880 × 1 800 pixels à 120 Hz et 500 nits, un Intel Core Ultra 5 325, 16 ou 32 Go de LPDDR5X, et une batterie de 70 Wh pour environ 11 heures annoncées par Lenovo. Le châssis en métal ne pèserait que 1,29 kg.

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La connectique comprendrait deux ports Thunderbolt 4 (un de chaque côté), un USB-A, un HDMI 2.0, un lecteur d’empreintes, quatre haut-parleurs Dolby Atmos et une webcam 5 mégapixels avec obturateur physique. Un accessoire officiel, l’AI Mouse, intégrerait une touche dédiée à Gemini.

Acer Googlebook 14 et ASUS : deux approches, un même OLED 120 HzPrudence

Le Acer Googlebook 14 (GP714-91N, projet « Moonstone ») circulerait en deux versions : un modèle haut de gamme avec Core Ultra 7 355, 32 Go de RAM et écran OLED 2,8K à 120 Hz, et une variante plus accessible en Core Ultra 5 325, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Acer a confirmé à l’IFA 2026 l’existence de son modèle, sans détailler sa fiche technique ni son prix.

Chez ASUS, des rendus montrent un châssis sobre en Ultra-Ceramic Light Alloy (−34 % de poids, +13 % de résistance selon les documents fuités) et une large Glow Bar lumineuse sur le capot, avec une connectique complète (2 USB-C, 2 USB-A, HDMI pleine taille, jack 3,5 mm). Processeur, écran et batterie restent inconnus.

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Dell mise sur son nom le plus prestigieux : XPSPrudence

Des entrées Geekbench repérées par ChromeUnboxed évoquent un Dell XPS 13 Googlebook (DX13267), associé à une carte mère « Mica ». Il utiliserait un Snapdragon X Elite (X1E-80-100), 16 ou 32 Go de LPDDR5X et un écran OLED tactile de 13,4 pouces en 2 880 × 1 800 pixels. Le choix du nom XPS, réservé jusqu’ici aux PC Windows les plus premium de Dell, est en soi un signal fort envoyé à la plateforme.

Une tablette Lenovo, et des Googlebook Snapdragon encore mystérieuxPrudence

Au-delà des deux ordinateurs portables classiques, Lenovo préparerait aussi une tablette 2-en-1 détachable avec clavier magnétique, béquille intégrée et stylet compatible — sans qu’aucune caractéristique (processeur, écran, batterie, prix) n’ait filtré. Par ailleurs, des noms de code repérés dans le code associent deux Googlebook à architecture ARM, Annite et Pic, au Snapdragon X Plus X1P-42-100, une puce plus accessible sortie dès 2024. Les noms Quartz et Mica pourraient de leur côté viser un Snapdragon X Elite, avec un lien plus incertain.

Aluminium OS ou Googlebook OS ? Même le nom du système hésiteÀ vérifier

Depuis mai, le système est associé au nom de travail Aluminium OS. Mais un document interne repéré chez Lenovo évoque plutôt Googlebook OS. Google n’a officialisé aucun des deux noms pour l’instant : tant que la marque ne tranche pas, il s’agit du nom supposé du projet plutôt que de celui du produit final.

Ce qu’on ne sait pas encoreÀ vérifier

Les prix, pour tous les modèles et tous les constructeurs. La liste des Chromebooks pouvant migrer vers Googlebook. Ce que révélera réellement le 21 septembre — gammes complètes ou simple ouverture de précommandes sur un catalogue partiel. La fiche technique finale de l’ASUS Googlebook et de la tablette Lenovo. Et, plus largement, si l’écosystème d’applications Android tiendra la comparaison sur un grand écran avec clavier et souris.

Dossier arrêté au 18 septembre 2026, trois jours avant l’ouverture annoncée des précommandes. Établi à partir de notre suivi du projet depuis son annonce en mai 2026. Il sera largement complété une fois les prix et les gammes définitives connus.

Calendrier prévisionnel

Passé
Mai 2026 Annonce de la plateforme
  • Présentée à l'Android Show I/O Edition
  • Magic Pointer et Create Your Widget démontrés
  • Intel, Qualcomm et MediaTek confirmés comme fournisseurs
Passé
Août 2026 Les premiers Googlebook fuitent
  • Lenovo (15 pouces + tablette 2-en-1), Dell XPS 13, ASUS puis Acer Googlebook 14 repérés successivement
Passé
4 septembre 2026 IFA de Berlin
  • Acer confirme officiellement son modèle, sans détailler la fiche technique ni le prix
Passé
15 septembre 2026 Événement Google à New York
  • Date des précommandes annoncée (21 septembre)
  • Tarifs et configurations par constructeur toujours non détaillés
Prochain rendez-vous
21 septembre 2026 Ouverture des précommandes
  • Premières commandes possibles
  • Date d'expédition et gammes complètes encore incertaines
À venir
À confirmer Disponibilité complète et tarifs
  • Aucune date d'expédition ni prix communiqués à ce stade

Ce qui change

5 critères
Critère Version actuelle Googlebook
Système d’exploitation ChromeOS Android natif (nom encore incertain)
Positionnement Milieu de gamme, éducation Premium, face à Windows et macOS
Applications Android Virtualisées (compatibilité) Natives
Fournisseurs de puces Intel, ARM en marge Intel, Qualcomm et MediaTek assumés
Prix d’entrée Souvent sous 500 € Segment premium attendu (non communiqué)

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Google Communication officielle, John Maletis
Très fiable 		Plateforme, multi-puces Intel/Qualcomm/MediaTek, date des précommandes
Chrome Unboxed Média spécialisé
Fiable 		Migration Chromebook, stratégie multi-fournisseurs, benchmarks Dell XPS
Android Headlines Média spécialisé
Fiable 		Rendus Lenovo : deux portables et une tablette 2-en-1
NotebookCheck Média spécialisé
Fiable 		Fiche technique de l’Acer Googlebook 14
Digital Citizen Rendus, fuites
À vérifier 		Rendus ASUS Googlebook et Glow Bar
GBookHub Découvertes dans le code
À vérifier 		Noms de code Annite, Pic, Quartz et Mica

Questions fréquentes

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