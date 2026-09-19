Google a réuni la presse à New York le 15 septembre 2026 pour parler de Googlebook, sa nouvelle plateforme PC annoncée en mai. Nous suivons le projet depuis son lancement. Contrairement à la plupart de nos dossiers, Google a déjà confirmé beaucoup de choses — la plateforme, ses partenaires, une date de précommande — mais aucun modèle, prix ou configuration définitive n’est encore officiel.

Ce dossier sépare ce que Google a annoncé lui-même de ce que les fuites décrivent chez Lenovo, Acer, ASUS et Dell — et signale une contradiction qui n’est toujours pas résolue jusque dans le nom du système d’exploitation.

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Googlebook, une plateforme PC sous Android plutôt que ChromeOS Solide

Annoncé en mai 2026 lors de l’Android Show I/O Edition, Googlebook n’est pas présenté comme une nouvelle génération de Chromebook, mais comme une plateforme distincte construite directement sur la pile technologique d’Android. Les applications Android y fonctionneraient nativement, sans les couches de compatibilité utilisées sur les Chromebooks actuels.

Google parle explicitement d’un « système d’intelligence » plutôt que d’un système d’exploitation classique, avec Gemini placé au centre de l’expérience.

ChromeOS ne disparaît pas pour autant. Google a confirmé que les Chromebooks actuels conservent leur cycle de support habituel, avec des mises à jour possibles jusqu’à 10 ans sur certains modèles. Certains Chromebooks pourront migrer vers Googlebook via une simple mise à jour du firmware, mais la liste des modèles compatibles n’a pas été publiée.

Intel, Qualcomm et MediaTek : Google refuse de dépendre d’un seul fournisseur Solide

John Maletis, vice-président de Google, l’a confirmé : Googlebook s’appuiera sur Intel, Qualcomm et MediaTek, sans exclusivité. Intel viserait les machines les plus puissantes, Qualcomm l’autonomie sur architecture ARM, MediaTek les configurations plus accessibles. Google impose toutefois des exigences matérielles strictes — mémoire, stockage, performances, certains éléments de clavier — pour que l’expérience reste cohérente d’un constructeur à l’autre.

Magic Pointer et Create Your Widget : Gemini au centre de l’interface Solide

Deux fonctions ont été officiellement démontrées dès mai. Magic Pointer, développé avec Google DeepMind, transforme le curseur en interface contextuelle : pointer un élément à l’écran permet de demander directement une action ou une explication à Gemini. Create Your Widget génère dynamiquement des tableaux de bord personnalisés à partir de Gmail, Google Agenda ou du web, à partir d’un prompt en langage naturel.

Les précommandes ouvriront le 21 septembre, mais pas grand-chose d’autre Solide

Lors de l’événement du 15 septembre, Google a confirmé que les précommandes ouvriraient le 21 septembre 2026, avec cinq partenaires matériels dès le lancement : Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo. Le teaser publié pour l’occasion reste minimaliste, centré sur cette date et la barre lumineuse qui doit devenir la signature visuelle de la gamme.

Google ne précise pas encore quand les premières commandes seront expédiées, ni les tarifs, ni les configurations que commercialisera chaque constructeur. Le 21 septembre pourrait donc autant marquer l’ouverture des précommandes que la présentation complète des gammes.

Lenovo Googlebook 15 : la fiche la plus complète, toujours en fuite Prudence

Le modèle le mieux documenté est signé Lenovo. Référence GB 15IPH12, il embarquerait un écran tactile OLED de 15,3 pouces en 2 880 × 1 800 pixels à 120 Hz et 500 nits, un Intel Core Ultra 5 325, 16 ou 32 Go de LPDDR5X, et une batterie de 70 Wh pour environ 11 heures annoncées par Lenovo. Le châssis en métal ne pèserait que 1,29 kg.

La connectique comprendrait deux ports Thunderbolt 4 (un de chaque côté), un USB-A, un HDMI 2.0, un lecteur d’empreintes, quatre haut-parleurs Dolby Atmos et une webcam 5 mégapixels avec obturateur physique. Un accessoire officiel, l’AI Mouse, intégrerait une touche dédiée à Gemini.

Acer Googlebook 14 et ASUS : deux approches, un même OLED 120 Hz Prudence

Le Acer Googlebook 14 (GP714-91N, projet « Moonstone ») circulerait en deux versions : un modèle haut de gamme avec Core Ultra 7 355, 32 Go de RAM et écran OLED 2,8K à 120 Hz, et une variante plus accessible en Core Ultra 5 325, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Acer a confirmé à l’IFA 2026 l’existence de son modèle, sans détailler sa fiche technique ni son prix.

Chez ASUS, des rendus montrent un châssis sobre en Ultra-Ceramic Light Alloy (−34 % de poids, +13 % de résistance selon les documents fuités) et une large Glow Bar lumineuse sur le capot, avec une connectique complète (2 USB-C, 2 USB-A, HDMI pleine taille, jack 3,5 mm). Processeur, écran et batterie restent inconnus.

Dell mise sur son nom le plus prestigieux : XPS Prudence

Des entrées Geekbench repérées par ChromeUnboxed évoquent un Dell XPS 13 Googlebook (DX13267), associé à une carte mère « Mica ». Il utiliserait un Snapdragon X Elite (X1E-80-100), 16 ou 32 Go de LPDDR5X et un écran OLED tactile de 13,4 pouces en 2 880 × 1 800 pixels. Le choix du nom XPS, réservé jusqu’ici aux PC Windows les plus premium de Dell, est en soi un signal fort envoyé à la plateforme.

Une tablette Lenovo, et des Googlebook Snapdragon encore mystérieux Prudence

Au-delà des deux ordinateurs portables classiques, Lenovo préparerait aussi une tablette 2-en-1 détachable avec clavier magnétique, béquille intégrée et stylet compatible — sans qu’aucune caractéristique (processeur, écran, batterie, prix) n’ait filtré. Par ailleurs, des noms de code repérés dans le code associent deux Googlebook à architecture ARM, Annite et Pic, au Snapdragon X Plus X1P-42-100, une puce plus accessible sortie dès 2024. Les noms Quartz et Mica pourraient de leur côté viser un Snapdragon X Elite, avec un lien plus incertain.

Aluminium OS ou Googlebook OS ? Même le nom du système hésite À vérifier

Depuis mai, le système est associé au nom de travail Aluminium OS. Mais un document interne repéré chez Lenovo évoque plutôt Googlebook OS. Google n’a officialisé aucun des deux noms pour l’instant : tant que la marque ne tranche pas, il s’agit du nom supposé du projet plutôt que de celui du produit final.

Ce qu’on ne sait pas encore À vérifier

Les prix, pour tous les modèles et tous les constructeurs. La liste des Chromebooks pouvant migrer vers Googlebook. Ce que révélera réellement le 21 septembre — gammes complètes ou simple ouverture de précommandes sur un catalogue partiel. La fiche technique finale de l’ASUS Googlebook et de la tablette Lenovo. Et, plus largement, si l’écosystème d’applications Android tiendra la comparaison sur un grand écran avec clavier et souris.

Dossier arrêté au 18 septembre 2026, trois jours avant l’ouverture annoncée des précommandes. Établi à partir de notre suivi du projet depuis son annonce en mai 2026. Il sera largement complété une fois les prix et les gammes définitives connus.