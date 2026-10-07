Googlebook : Samsung et Android sont encore laissés de côté

Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Google tente de se faire une place sur le marché des ordinateurs portables premium avec Googlebook, une nouvelle plateforme qui mise notamment sur une intégration poussée avec les smartphones Android. Mais au lancement, cette promesse est déjà confrontée à une limitation particulièrement surprenante : les fonctionnalités mobiles avancées ne fonctionnent pour l’instant qu’avec les smartphones Pixel.

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Google avait pourtant présenté Googlebook comme un ordinateur « conçu pour fonctionner avec votre téléphone Android dès la sortie de la boîte ».

Le dossier complet Ordinateurs Googlebook : tout ce que l’on sait

Dans les faits, il faut non seulement disposer d’un smartphone compatible avec Android 17, mais également d’un modèle pris en charge par Google. Et, les derniers smartphones Samsung, pourtant équipés d’Android 17, ne sont actuellement pas compatibles.

Les fonctions « Better Together » restent hors de portée de Samsung

Googlebook propose plusieurs fonctionnalités destinées à rapprocher l’ordinateur du smartphone. Avec un téléphone compatible, il est notamment possible de diffuser des applications du smartphone sur le portable, d’accéder à certains fichiers présents sur le téléphone, de reproduire les notifications et de reprendre une activité là où elle avait été laissée lors du passage du smartphone au PC.

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Sur le papier, cette intégration doit constituer l’un des arguments majeurs de Googlebook face aux ordinateurs Windows et aux Mac. Mais les premiers utilisateurs ont découvert que les smartphones Samsung ne peuvent actuellement pas en profiter.

Même des modèles récents comme le Galaxy Z Fold 8 semblent détecter le Googlebook, avant de perdre la connexion. Des représentants de Google ont confirmé que les fonctionnalités « Better Together » ne sont actuellement pas prises en charge sur les smartphones Samsung, y compris les modèles les plus récents.

Google prévoit néanmoins de corriger la situation avec une mise à jour qui doit être déployée dans les prochaines semaines.

Android 17 devient une condition obligatoire

Toutefois, le problème ne se limite pas à Samsung. Même après l’arrivée de cette mise à jour, seuls les smartphones fonctionnant sous Android 17 pourront profiter de l’intégration complète.

Cela pourrait rapidement exclure une partie importante du parc Android. Les fabricants ne déploient en effet pas tous les nouvelles versions du système au même rythme.

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Samsung fait partie des constructeurs les plus performants en matière de mises à jour, mais d’autres marques sont encore plus en retard. Motorola a lancé ses smartphones de 2026 sous Android 16 et attend toujours une mise à jour finale vers Android 17. OnePlus teste encore Android 17 sur certains appareils, tandis que Xiaomi l’a déjà déployé sur quelques modèles haut de gamme.

Pour l’instant, les Pixel sont donc les seuls smartphones à offrir cette intégration complète avec Googlebook dès le lancement.

Un choix étonnant pour Google

Cette situation est particulièrement problématique pour Google, car Samsung reste de très loin l’un des plus importants fabricants de smartphones Android. Lancer un ordinateur présenté comme capable de fonctionner avec les téléphones Android tout en excluant temporairement les appareils Samsung donne donc une impression assez éloignée de la promesse initiale.

Le problème est également lié à la communication de Google. L’entreprise avait insisté sur la compatibilité native avec les smartphones Android, sans préciser clairement que les fonctionnalités avancées nécessiteraient Android 17 et que les appareils Samsung ne seraient pas compatibles au lancement.

Pour un utilisateur qui achète un Googlebook en pensant bénéficier d’une expérience similaire à celle offerte par l’écosystème Apple, la découverte peut donc être particulièrement frustrante.

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Google avait pourtant rendu Android plus modulaire

Cette situation est d’autant plus surprenante que Google travaille depuis plusieurs années à réduire la dépendance des fonctionnalités aux mises à jour majeures d’Android.

De nombreuses fonctions ont progressivement été déplacées vers Google Play Services ou vers des composants système modulaires afin que les utilisateurs n’aient plus besoin d’attendre une nouvelle version complète d’Android pour bénéficier des nouveautés.

Il était ainsi devenu relativement rare qu’une fonctionnalité importante soit strictement réservée à une version récente du système. L’intégration avec Googlebook semble toutefois constituer une exception.

Googlebook devra rapidement élargir sa compatibilité

Google a encore le temps de corriger le tir. La prise en charge des smartphones Samsung doit arriver dans les prochaines semaines et pourrait considérablement améliorer l’intérêt de Googlebook pour les utilisateurs Android.

Mais, le lancement montre déjà une difficulté majeure pour Google : construire un véritable écosystème multiplateforme est beaucoup plus compliqué que de contrôler à la fois le matériel et le logiciel. Apple peut imposer une compatibilité étroite entre l’iPhone et le Mac. Google doit, lui, composer avec Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus et de nombreux autres fabricants.

Si Googlebook veut réellement devenir une alternative crédible aux MacBook et aux PC haut de gamme, il devra donc rapidement transformer sa promesse « Android » en une compatibilité Android réellement universelle.