À quelques jours du lancement des premiers Googlebooks, Google commence à préciser ce que cette nouvelle génération d’ordinateurs portables signifie pour les Chromebooks. Une nouvelle page d’assistance destinée aux clients professionnels et éducatifs confirme notamment que ChromeOS continuera d’être pris en charge jusqu’à mi-2034, mais laisse aussi entrevoir une transition progressive vers Googlebook OS.

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Google présente officiellement ce nouvel OS comme une évolution offrant davantage de capacités système et de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Dans les faits, Googlebook OS repose sur Android, même si Google évite pour l’instant de mettre cette filiation au premier plan.

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ChromeOS continuera jusqu’en 2034

La nouvelle documentation publiée par Google indique que ChromeOS bénéficiera d’un support logiciel jusqu’à mi-2034. Cette échéance n’est pas totalement nouvelle. Elle avait déjà été évoquée dans des documents judiciaires publiés plus tôt cette année. La différence est désormais importante : Google mentionne directement cette perspective dans une page d’assistance destinée aux entreprises et aux établissements scolaires.

Cela donne davantage de poids à l’idée selon laquelle ChromeOS possède désormais une trajectoire de fin clairement définie, même si Google n’annonce pas officiellement une date d’arrêt générale du système.

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Les appareils ChromeOS existants continueront donc à fonctionner et à recevoir des mises à jour pendant encore plusieurs années, en fonction de leur propre période de support.

Certains Chromebooks pourraient migrer vers Googlebook OS

Le passage le plus intéressant concerne les Chromebooks récents. Google indique qu’au lieu de simplement laisser ces appareils arriver en fin de support, l’entreprise prévoit de mettre à niveau certains modèles vers Googlebook OS. La société parle dans plusieurs cas d’une « migration directe ».

Cependant, les détails restent limités. Google ne précise pas encore quels modèles seront concernés, ni exactement quand ces migrations auront lieu. Cette stratégie permettrait à Google de conserver une partie du parc matériel existant tout en faisant progressivement basculer les utilisateurs vers sa nouvelle plateforme.

Une transition particulièrement importante pour les écoles

La situation est beaucoup plus sensible pour les entreprises et surtout pour les établissements scolaires. Les Chromebooks ont trouvé une place importante dans les écoles grâce à leur prix relativement faible, leur simplicité de gestion et leur longue durée de support. Pour de nombreux établissements, le modèle économique repose justement sur la possibilité de déployer un grand nombre de machines faciles à administrer.

Googlebook arrive toutefois avec une philosophie différente. Google présente cette nouvelle gamme comme une offre plus haut de gamme, avec davantage de capacités système et une intégration renforcée de l’IA.

Les premiers modèles annoncés commencent ainsi autour de 899 dollars, soit un niveau de prix très éloigné de celui de nombreux Chromebooks destinés à l’éducation.

Le problème est donc évident : si Google veut progressivement remplacer ChromeOS par Googlebook OS, il lui faudra proposer des machines suffisamment abordables pour conserver les marchés qui ont fait le succès des Chromebooks auprès des écoles et des entreprises.

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Googlebook n’est pas encore prêt pour remplacer ChromeOS partout

Google ne semble d’ailleurs pas vouloir précipiter cette transition. La documentation précise que les Googlebooks ne disposeront pas immédiatement de toutes les capacités de gestion comparables à celles des Chromebooks. Certaines fonctions de gestion destinées aux entreprises et aux établissements scolaires pourraient demander un an ou davantage avant d’être disponibles.

C’est un élément important. Un système d’exploitation peut être techniquement prêt pour le grand public tout en étant encore insuffisant pour remplacer une plateforme largement utilisée par des organisations qui doivent administrer des centaines ou des milliers de machines.

Google doit donc maintenir ChromeOS suffisamment longtemps pour permettre à son nouvel écosystème d’atteindre cette maturité.

Pourquoi Google reste discrète ?

La communication de Google reste prudente. L’entreprise affirme publiquement que les Chromebooks continueront d’exister, sans annoncer officiellement la disparition de ChromeOS. Mais les éléments publiés dans cette nouvelle documentation racontent une histoire plus nuancée.

Google ne parle pas seulement d’une coexistence entre deux plateformes. L’entreprise explique déjà comment les appareils ChromeOS les plus récents pourraient migrer vers Googlebook OS et donne une échéance de support à ChromeOS allant jusqu’en 2034.

Cela ressemble davantage à une transition progressive qu’à la création d’un nouvel OS destiné à fonctionner parallèlement à ChromeOS pendant des décennies.

Le pari risqué de Googlebook

Google semble vouloir éviter une situation dans laquelle ChromeOS deviendrait progressivement un système historique qu’il faudrait continuer à maintenir pendant que Googlebook prend sa place. Le scénario envisagé paraît donc plutôt être celui d’une migration progressive : maintenir ChromeOS suffisamment longtemps, développer Googlebook OS, puis transférer progressivement les appareils compatibles vers la nouvelle plateforme.

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Le problème est que les deux produits ne ciblent pas exactement le même marché aujourd’hui.

Un Chromebook peut être acheté pour quelques centaines d’euros, alors que les premiers Googlebooks annoncés commencent à 1 099 euros. Pour une entreprise, une école ou une collectivité qui équipe des centaines d’utilisateurs, cette différence peut rapidement représenter plusieurs centaines de milliers de dollars.

Google devra donc probablement élargir considérablement la gamme Googlebook si l’objectif est réellement de remplacer ChromeOS à grande échelle.

Une migration qui pourrait changer complètement l’écosystème

L’arrivée de Googlebook ne représente donc pas simplement une nouvelle catégorie de PC Android. Elle pourrait marquer le début d’une transformation majeure de l’écosystème ChromeOS. Pour les consommateurs, la transition pourrait être relativement transparente si Google parvient à migrer automatiquement les appareils compatibles. Pour les entreprises et les écoles, la situation sera plus complexe : outils d’administration, politiques de sécurité, gestion des comptes et compatibilité avec les infrastructures existantes devront suivre.

La documentation de Google ne permet pas encore de savoir combien de Chromebooks seront effectivement migrés ni si toutes les générations récentes pourront bénéficier de Googlebook OS.

Mais une chose devient plus claire : ChromeOS n’est probablement plus destiné à être la plateforme principale de Google à long terme. Avec un support annoncé jusqu’à mi-2034 et une stratégie de migration vers Googlebook OS déjà évoquée, Google prépare manifestement l’après-ChromeOS.

Le véritable enjeu sera désormais de savoir si Googlebook parviendra à conserver les avantages qui ont fait le succès des Chromebooks — simplicité, prix et gestion centralisée — tout en apportant les capacités supplémentaires promises par Android et l’IA. Pour les écoles et les entreprises, cette équation sera probablement plus importante que les performances brutes des premiers Googlebooks.