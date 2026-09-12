Google veut manifestement éviter que ses futurs Googlebook soient perçus comme de simples Chromebooks rebaptisés pour l’ère de l’intelligence artificielle. Une nouvelle fuite consacrée au Lenovo Googlebook 15 dévoile une machine résolument premium, avec écran OLED 120 Hz, processeur Intel Core Ultra, jusqu’à 32 Go de mémoire et une intégration de Gemini placée au cœur de l’expérience.

Aucun Googlebook n’est encore commercialisé, mais plusieurs constructeurs travaillent déjà sur cette nouvelle catégorie présentée par Google en mai. Si les informations concernant le modèle de Lenovo se confirment, Google semble préparer une offensive beaucoup plus ambitieuse sur le PC qu’un simple rafraîchissement de ChromeOS.

Le Lenovo Googlebook 15 se dévoile presque entièrement

Après de premiers rendus apparus ces derniers mois, MacObserver affirme avoir obtenu de nouvelles images haute définition ainsi qu’une fiche produit interne détaillant une grande partie des caractéristiques du futur ordinateur. Le modèle porterait la référence GB 15IPH12 et fonctionnerait sous Googlebook OS, le système développé pour cette nouvelle famille de PC. Lenovo conserverait son logo traditionnel sur le capot, mais une bande lumineuse aux couleurs de Google serait positionnée près de la charnière.

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Cette bande, qui semblerait composée de petites LED, pourrait afficher rapidement certaines informations, comme l’état de la batterie ou la progression de la recharge. Elle servirait également de signature visuelle destinée à distinguer immédiatement un Googlebook d’un ordinateur Windows classique ou d’un Chromebook.

Le châssis et le capot seraient réalisés en métal, pour un poids annoncé de seulement 1,29 kg. Une valeur particulièrement faible pour une machine de 15,3 pouces, puisqu’elle se rapprocherait du poids d’un MacBook Air 13 pouces.

Lenovo chercherait ainsi à combiner un grand écran avec une conception suffisamment légère pour rester véritablement mobile.

Un écran OLED 120 Hz inhabituel dans l’univers Google

La fiche technique supposée montre surtout que Google ne souhaite pas positionner cette nouvelle catégorie sur le même terrain que les Chromebooks d’entrée et de milieu de gamme. Le Lenovo Googlebook 15 embarquerait un écran tactile OLED de 15,3 pouces, avec une définition de 2 880 x 1 800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité maximale atteindrait 500 nits. Ce sont des caractéristiques plus proches des ultrabooks premium que de l’image traditionnellement associée aux Chromebooks.

L’OLED apporterait notamment des noirs parfaits et un contraste élevé, tandis que les 120 Hz devraient améliorer la fluidité générale de l’interface. Dans une machine conçue autour de Gemini et d’interactions potentiellement plus visuelles, cette qualité d’affichage peut aussi contribuer à positionner Googlebook comme une véritable plateforme haut de gamme.

Le choix du tactile reste également significatif. Google dispose d’une longue expérience des interfaces tactiles avec Android et pourrait chercher à rapprocher davantage les usages du smartphone et du PC, plutôt que de reproduire exactement la philosophie de Windows ou de macOS.

Core Ultra, jusqu’à 32 Go de RAM et une connectique complète

Sous le capot, Lenovo utiliserait un Intel Core Ultra 5 325 accompagné de son circuit graphique intégré. Deux configurations de mémoire LPDDR5x seraient prévues, avec 16 ou 32 Go de RAM. Cette quantité de mémoire paraît cohérente avec un ordinateur sur lequel les fonctions d’IA doivent occuper une place importante. Même si Gemini peut s’appuyer sur le cloud, certaines opérations pourraient être réalisées localement ou réparties entre le PC et les infrastructures de Google.

La connectique apparaît également étonnamment complète pour une machine aussi légère. Lenovo aurait intégré deux ports Thunderbolt 4, avec un connecteur de chaque côté du châssis afin de pouvoir recharger l’ordinateur indifféremment depuis la gauche ou la droite.

Un port USB-A, une sortie HDMI 2.0 et une prise casque seraient également présents. Le Googlebook intégrerait par ailleurs un lecteur d’empreintes digitales, quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos ainsi qu’une webcam de 5 mégapixels équipée de deux microphones et d’un obturateur physique de confidentialité.

Cette dernière caractéristique est loin d’être anodine pour une machine profondément connectée à des fonctions d’intelligence artificielle. La présence d’un cache physique permet au moins de conserver un contrôle mécanique évident sur la caméra, indépendamment du logiciel.

Une batterie de 70 Wh pour 11 heures annoncées

Malgré son poids contenu, le Googlebook 15 embarquerait une batterie de 70 Wh. Lenovo annoncerait environ 11 heures d’autonomie selon ses propres tests contrôlés. Comme toujours avec ce type de chiffre constructeur, il faudra attendre des essais indépendants pour mesurer le comportement de la machine dans des conditions plus exigeantes, notamment avec l’écran OLED à 120 Hz.

La consommation liée aux fonctions d’IA sera également un élément à surveiller.

Le succès des Googlebook dépendra en partie de la capacité de Google à déterminer intelligemment quelles tâches doivent être exécutées localement et lesquelles peuvent être transférées vers le cloud. Une utilisation intensive des modèles embarqués peut solliciter fortement le processeur et réduire l’autonomie, tandis qu’une dépendance excessive au cloud rend l’expérience plus sensible à la qualité de la connexion et pose d’autres questions liées aux données.

Google dispose toutefois d’un avantage considérable : il peut concevoir Googlebook OS, Gemini et les interactions avec Android comme un ensemble cohérent plutôt que d’ajouter après coup une couche d’IA sur un système existant.

Un « AI Mouse » pour matérialiser Gemini dans l’usage quotidien

La documentation évoquerait également un accessoire officiel baptisé AI Mouse. Cette souris avait déjà fait l’objet de précédentes fuites. Elle fonctionnerait comme un périphérique classique mais intégrerait au minimum une touche dédiée à l’intelligence artificielle, probablement destinée à invoquer rapidement Gemini. Son intérêt exact reste encore difficile à déterminer. Une simple touche supplémentaire ne suffirait évidemment pas à transformer l’expérience utilisateur.

Mais, l’existence de cet accessoire montre la volonté de Google et Lenovo d’intégrer l’IA directement dans les interactions physiques avec l’ordinateur. Gemini ne serait plus seulement une application ouverte ponctuellement dans une fenêtre : il pourrait devenir une couche accessible depuis le clavier, la souris et potentiellement l’ensemble du système.

C’est précisément sur ce point que Googlebook pourrait se différencier des PC Windows équipés de multiples assistants ou applications IA parfois juxtaposés sans véritable cohérence.

Google veut créer une troisième voie entre Chromebook et PC Windows

Le projet Googlebook devient surtout intéressant lorsqu’on le replace dans la stratégie globale de Google. La catégorie a été présentée en mai avec l’ambition de créer des ordinateurs pensés dès leur conception autour de Gemini Intelligence, tout en renforçant les interactions avec les smartphones Android. Le système devrait notamment exploiter l’IA pour organiser automatiquement les fichiers et assister davantage l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes.

Cette orientation pourrait permettre à Google de sortir du positionnement historique des Chromebooks.

ChromeOS s’est imposé dans l’éducation et certains marchés professionnels grâce à sa simplicité, sa sécurité et son administration centralisée, mais peine davantage à rivaliser avec Windows et macOS sur le segment premium. Le Lenovo Googlebook 15 semble précisément vouloir rompre avec cette perception. OLED, 120 Hz, châssis métallique, Thunderbolt 4, 32 Go de RAM et grand pavé de connectique composent une fiche technique digne d’un ultrabook haut de gamme.

Google ne chercherait donc plus uniquement à proposer une alternative moins chère au PC traditionnel, mais à construire une plateforme capable de concurrencer directement les meilleurs ordinateurs portables du marché.

Gemini sera le véritable juge de paix

La fiche technique est prometteuse, mais elle ne suffira pas à faire du Googlebook une nouvelle catégorie incontournable. Le véritable enjeu sera Googlebook OS. Google devra prouver qu’il existe une raison concrète de choisir cette plateforme plutôt qu’un PC Windows déjà capable d’exécuter Gemini, ou qu’un Mac bénéficiant de l’intégration verticale d’Apple. Une meilleure continuité avec Android, des fonctions d’IA réellement systémiques et une expérience cohérente entre appareils peuvent constituer cette différence.

Le constructeur dispose d’atouts considérables : Android domine le marché mondial du smartphone, Gemini est devenu l’un de ses produits stratégiques et Google contrôle une grande partie des services numériques utilisés quotidiennement par des centaines de millions de personnes.

Transformer cet écosystème en système d’exploitation PC cohérent est toutefois une autre histoire. Aucun prix ni calendrier de commercialisation précis n’accompagne encore la fuite. Un prochain événement consacré aux Googlebook devrait néanmoins permettre à Google d’en dire davantage sur cette nouvelle plateforme et sur les premiers constructeurs partenaires.

Avec le Googlebook 15, Lenovo semble déjà avoir construit le matériel d’un véritable rival du MacBook Air et des ultrabooks Windows. Il reste maintenant à Google à démontrer que Gemini peut devenir suffisamment central dans notre façon d’utiliser un ordinateur pour justifier l’existence d’un nouveau système — et pas simplement d’un nouveau logo sur le capot.